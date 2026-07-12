Сговор на АЗС: кто помогал "серым" перекупщикам опустошать баки для перепродажи в Донбасс

В Ростовской области полиция пресекла масштабную попытку нелегальной транспортировки горючего: житель Краснодара пытался провезти 1,6 тонны бензина в неприспособленном фургоне Ford Transit. Топливо, упакованное в обычные металлические бочки, предназначалось для перепродажи на территории ЛНР и ДНР по спекулятивным ценам. Теперь наказание грозит не только перевозчику, но и операторам АЗС, которые помогали "предпринимателю" формировать запасы в обход правил безопасности.

Фото: t.me/mosgibdd by Фото: пресс-служба Госавоинспекции Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ДПС

Схема поставок через АЗС

Задержанный 50-летний водитель признался, что закупал бензин в течение недели на заправках Краснодара и Горячего Ключа. По его словам, процесс был "согласован" с персоналом станций. Горючее разливали в восемь 200-литровых бочек, которые совершенно не предназначены для безопасной логистики таких объемов. Подобные действия нередко нарушают установленные правила хранения бензина, согласно которым тара должна исключать накопление статического электричества и утечку паров.

"Такие объемы топлива в обычных металлических бочках превращают фургон в настоящую бомбу на колесах. Стандартная тара для ГСМ должна соответствовать жестким требованиям ГОСТ, а здесь мы видим полное пренебрежение безопасностью ради наживы", — объяснил в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Риски кустарной транспортировки

Перевозка взрывоопасных грузов требует специального переоборудования транспортного средства: наличия проблесковых маячков, системы пожаротушения и заземления. Ford Transit задержанного не имел даже минимальной защиты. Кроме того, использование несертифицированных емкостей негативно сказывается на качестве самого продукта. Попадание ржавчины или химическая реакция с металлом бочки могут привести к тому, что новое топливо станет испытанием для двигателей тех машин, в которые его зальют после перепродажи.

"Водитель совершил грубейшее нарушение правил перевозки опасных грузов (ДОПОГ). Для частных лиц существуют четкие лимиты, а перевозка полутора тонн без лицензии и спецподготовки — это не просто штраф, это прямая угроза окружающим в случае любого ДТП", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Ответственность за нарушение правил перевозки

Сотрудники МВД уже привлекли водителя к административной ответственности. Однако основные финансовые потери понесут АЗС, допустившие массовый отпуск топлива в ненадлежащую тару. Юридическим лицам грозят штрафы до 400 тысяч рублей за нарушение регламентов работы с опасными веществами. Водителям стоит помнить, что даже меньшие объемы могут вызвать вопросы у ГИБДД, если не соблюдать установленные нормативы провоза бензина в багажнике.

"Если в ходе проверки выяснится, что ущерб от такой деятельности мог быть значительным, или возникнет угроза экологии при разливе, последствия для водителя могут выйти за рамки КоАП. Штраф для заправок в 300-400 тысяч — это только начало, им могут грозить и внеплановые проверки прокуратуры", — резюмировал в беседе с Pravda. Ru юрист по ДТП и возмещению ущерба Олег Зорин.

Параметр нарушения Реальные факты дела Объем перевозимого груза 1,6 тонны (1600 литров) Тип тары Металлические бочки 200 л (не соответствуют ГОСТ) Санкции для АЗС Штраф от 300 000 до 400 000 рублей Цель перевозки Перепродажа по завышенным ценам (ЛНР/ДНР)

Ответы на популярные вопросы

1. Сколько литров бензина можно возить частному лицу без спецразрешения? Для личных нужд водитель может перевозить до 240 литров топлива в переносных емкостях (не более 60 литров в одной), при этом общий объем в машине по правилам ДОПОГ не должен превышать 1000 литров для дизеля и меньше для бензина, чтобы не попасть под категорию "опасный груз". 2. Чем опасны обычные металлические бочки для бензина? Такие емкости могут не иметь антистатического покрытия, что при трении жидкости о стенки во время движения создает риск искры. Кроме того, они не обеспечивают герметичность сброса давления при нагреве. 3. Какое наказание грозит водителю за нарушение ДОПОГ? Согласно ст. 12.21.2 КоАП РФ, водителю грозит штраф от 2000 до 2500 рублей или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев, а также задержание транспортного средства. 4. Почему оштрафовали заправки? Персонал АЗС обязан контролировать, во что наливается топливо. Отпуск ГСМ в тару, не предназначенную для этого, является нарушением правил пожарной безопасности и условий лицензии.

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