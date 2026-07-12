Главный вопрос при покупке с пробегом: сколько на самом деле живут моторы Solaris HC

Solaris HC остается техническим близнецом Hyundai Creta, сохранив архитектуру и силовые узлы корейского кроссовера. Стабильность агрегатной базы в условиях дефицита запчастей делает модель востребованной на вторичном рынке, где покупатели ценят предсказуемость ресурса двигателей и трансмиссий.

Фото: Own work by Retired electrician, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Solaris HC

Ресурс бензиновых двигателей

Линейка силовых установок кроссовера представлена двумя атмосферными агрегатами. Младший двигатель 1,6 MPI мощностью 123 л.с. считается эталоном выносливости. При использовании качественного топлива и сокращении интервалов замены масла до 7—8 тысяч километров этот мотор преодолевает отметку в 350 тысяч километров до появления признаков критического износа. Конструкция лишена сложных систем наддува, что упрощает ремонт и снижает требования к квалификации сервиса.

"Двигатель 1,6 литра не требует частого вмешательства, кроме контроля состояния ремня навесного оборудования. Основной риск связан с состоянием катализатора, частицы которого при разрушении могут попасть в цилиндры", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Старший агрегат 2,0 MPI серии Nu выдает 149,6 л.с. и обеспечивает лучшую динамику. Его ресурс оценивается в 250—300 тысяч километров. Инженеры применили здесь иную систему охлаждения и фазовращатели на обоих валах. Основная претензия владельцев к этому мотору касается риска образования задиров на стенках цилиндров, что иногда случается на пробегах после 100 тысяч километров при эксплуатации в тяжелых городских режимах.

Трансмиссия и полный привод

Шестиступенчатая механическая коробка передач практически лишена слабых мест. Замена сцепления обычно требуется на горизонте 150 тысяч километров. Классический гидромеханический автомат, хорошо знакомый по Hyundai Solaris прежних поколений, демонстрирует высокую живучесть. Главным условием долгой жизни АКПП остается чистота трансмиссионной жидкости, которую стоит обновлять каждые 60 тысяч километров.

"Автоматическая коробка на Solaris HC переваривает крутящий момент обоих двигателей с хорошим запасом. Перегревы случаются редко, в основном при попытках штурмовать глубокий снег или грязь на версиях 4WD", — отметил автослесарь Денис Хромов специально для Pravda.Ru.

Система полного привода реализована через электромагнитную муфту. Узел не рассчитан на профессиональное офф-роуд вождение. При длительном буксовании муфта размыкается по команде датчика температуры, защищая фрикционы от разрушения. Владельцам подержанных машин рекомендуется проверять герметичность сальников раздаточной коробки, чтобы избежать масляного голодания механизмов, которое влияет на обслуживание авто в будущем.

Сравнение модификаций по надежности

Выбор между экономичностью и динамикой напрямую влияет на стоимость владения кроссовером после окончания заводской гарантии. Вариант с мотором 1,6 литра остается фаворитом для тех, кто планирует эксплуатировать машину дольше пяти лет. Это подтверждают отзывы владельцев и Lada Iskra характеристики, которые часто сравнивают с корейскими аналогами по части ремонтопригодности.

Агрегат / Параметр Реальный ресурс (тыс. км) Двигатель 1,6 MPI 300—350 Двигатель 2,0 MPI 250—300 МКПП (без ремонта) 300+ АКПП (гидроавтомат) 280—320

Важно учитывать, что состояние кузова и подвески у Solaris HC на высоте. Вторичный рынок предлагает множество вариантов, где solaris hs цена может быть сопоставима с новыми китайскими моделями, однако лояльность аудитории к корейским технологиям сохраняет высокую ликвидность машин из Петербурга.

"При оценке кроссовера с пробегом мы смотрим не только на мотор, но и на состояние проводки. У Solaris HC она защищена лучше, чем у многих конкурентов в бюджетном сегменте", — подчеркнул в интервью Pravda.Ru автоэлектрик Кирилл Семенов.

Ответы на популярные вопросы о Solaris HC

Какое масло лучше лить в двигатели Solaris HC?

Производитель рекомендует синтетику с вязкостью 5W-30 или 0W-20 стандарта API SN/SP. Для моторов с пробегом более 150 тысяч километров лучше придерживаться вязкости 5W-30 для минимизации угара.

Часто ли ломается муфта полного привода?

Узел считается надежным. Поломки чаще всего вызваны попаданием воды через сапун или игнорированием регламента замены масла при регулярном форсировании бродов.

Можно ли заправлять машину 92-м бензином?

Инструкция допускает использование АИ-92, но механики советуют заливать АИ-95, особенно для двухлитрового мотора, чтобы снизить вероятность детонации и продлить срок службы катализатора.

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