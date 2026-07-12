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Не наглость, а закон: некоторые водители имеют право заправляться без очереди

Авто

Очередь на АЗС остается зоной социального напряжения. Право проехать к колонке первым закреплено законом лишь за узким кругом лиц. В 2026 году правила диктуют жесткий приоритет для льготников и спецслужб, игнорирование которых грозит персоналу штрафами, а водителям — конфликтами.

Заправка
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Заправка

Закон и социальный статус

Привилегия заправляться вне очереди — это не жест вежливости, а требование указа президента № 1157. В список входят инвалиды первой и второй групп, дети-инвалиды и сопровождающие их лица. Если в салоне автомобиля находится ребенок с ограниченными возможностями, машина получает легальное право обойти поток. Это правило неизменно с 1992 года, но его соблюдение часто саботируется из-за нежелания операторов вступать в споры с агрессивной очередью.

"Закон обязывает обслуживать инвалидов без задержек. Оператор АЗС не имеет права игнорировать удостоверение, так как это прямое нарушение прав потребителя со специальным статусом", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Для участников СВО, имеющих подтвержденную инвалидность первой или второй группы, действуют те же нормы. Статус дает право на приоритет независимо от внешних обстоятельств. Однако на практике водители часто сталкиваются с тем, что персонал станции требует заглушить мотор только после долгой дискуссии о праве на льготу, хотя безопасность на АЗС требует четкого следования правилам без лишних пауз.

Спецслужбы и региональные правила

Экстренные службы заправляются первым приоритетом по умолчанию. К ним относятся скорая помощь, полиция, пожарные и МЧС. Работающий маячок или ведомственные номера служат сигналом для автоматического пропуска. Интересно, что федерального перечня для всех без исключения служб не существует — детали прописаны в региональных актах и внутренних регламентах сетей. В ряде субъектов список расширяют за счет аварийных бригад ЖКХ и газовых служб.

"Региональные власти вправе дополнять перечень льготников. В условиях, когда дефицит бензина 2026 года становится реальностью, такие списки становятся инструментом управления транспортными потоками", — отметил специально для Pravda.Ru логист Денис Крылов.

Категория Основание для приоритета
Инвалиды I и II группы Указ Президента РФ № 1157
Спецслужбы (МВД, МЧС) Региональные регламенты и ПДД

Попытки обычных водителей выдать себя за обладателей особого права пресекаются персоналом через вызов полиции. Даже если человек утверждает, что его машина способна на мировой рекорд дальности хода и ему нужно срочно в путь, это не освобождает его от необходимости стоять вместе со всеми.

Ответственность и технические риски

Сотрудники станции, отказывающие льготникам, рискуют получить административный протокол. Однако конфликт у колонки — это не только нервы, но и техническая угроза. Спешка приводит к тому, что водители забывают обслуживание авто и оставляют двигатель заведенным во время заправки. Это повышает риск возгорания и некорректной работы бортовых систем.

"Датчики уровня топлива часто выдают ошибку, если заправлять машину с работающим мотором. Внеочередники в спешке часто пренебрегают этим правилом, чем вредят собственной технике", — подчеркнул эксперт по техническим дефектам Михаил Лазарев.

Знание нормативов помогает избежать стресса. Если право на заезд вне очереди есть — нужно предъявить документ. Если нет — любая самодеятельность на заправке рассматривается как мелкое хулиганство. Взаимное уважение и соблюдение дистанции у колонки экономят время эффективнее, чем попытки обмануть систему.

Ответы на популярные вопросы

Нужно ли инвалиду выходить из машины для подтверждения права?

Нет, достаточно предъявить удостоверение или справку сотруднику АЗС через окно автомобиля. Обязательно наличие знака на стекле.

Может ли многодетная семья заправляться без очереди?

В федеральном списке такой категории нет. Право может быть предоставлено только на уровне конкретного региона или по инициативе владельца сети АЗС.

Обязаны ли другие водители уступать место льготнику?

Закон регулирует действия персонала станции. Другие водители не обязаны двигаться, но оператор должен пригласить льготника к свободной колонке первым.

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Экспертная проверка: эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв, логист Денис Крылов, инженер-автомеханик Михаил Лазарев
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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