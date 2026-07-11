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Камеры выключают массово: почему на привычных дорогах больше не приходят штрафы

Авто

В российских регионах началась массовая ревизия дорожных камер: сотни комплексов фиксации нарушений отключают или демонтируют из-за ужесточения федеральных правил их установки. Теперь дорожные службы обязаны доказывать прямую связь между наличием камеры и снижением аварийности, что сделало работу многих устройств вне закона. В Подмосковье, Татарстане и Иркутской области под сокращение попали десятки точек контроля, оказавшихся бесполезными с точки зрения безопасности. Для водителей это означает не только временную "передышку" от штрафов, но и риск роста ДТП на привычных маршрутах, если инфраструктура не справится с новой нагрузкой в период перенастройки системы.

камеры фиксации нарушений
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
камеры фиксации нарушений

Новые стандарты: где теперь разрешено ставить камеры

Хаотичная расстановка комплексов фиксации нарушений "на каждом столбе" уходит в прошлое. Согласно обновлённым требованиям, установка камер допускается только на опасных участках дорог, где фиксируется высокая концентрация ДТП. Приоритетными зонами стали перекрёстки, пешеходные переходы и выделенные полосы для общественного транспорта. Если камера стояла на ровном и безопасном отрезке трассы просто для сбора штрафов, теперь её легитимность аннулируется.

"Новые правила убирают коммерческую составляющую из системы видеофиксации. Теперь инспектор не может просто так "воткнуть" треногу в удобном месте — необходимо документальное подтверждение аварийности участка. Для водителей это плюс, так как снижается риск получить необоснованное взыскание, но важно помнить, что на спорных точках ошибки при ДТП могут обойтись гораздо дороже любого штрафа", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Региональный сбой: почему Татарстан и Подмосковье лидируют по отключениям

Инвентаризация показала, что значительная часть существующего парка камер не вписывается в новые рамки. В Московской области была приостановлена работа 87 комплексов, в Татарстане — 95, а в Иркутской области — 53. Эти устройства либо полностью выключают, либо переводят в режим мониторинга дорожной ситуации без выписывания постановлений. В то же время Новосибирская и Воронежская области практически не заметили изменений, так как местная сеть камер изначально проектировалась с учётом факторов риска, а не потенциальной выручки.

"Масштабный перенос оборудования — это сложный инженерный процесс. Недостаточно просто перевезти ящик с места на место. Требуется подводка питания, юстировка сенсоров и, что самое важное, синхронизация с базами данных ГАИ. Если монтаж проведён с нарушениями, камера может начать некорректно определять скорость, что приведёт к волне судебных исков", — разъяснил в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Московский иммунитет: почему столица сохраняет контроль

Москва заняла особую позицию в вопросе реформы видеофиксации. Столичные власти сохраняют за собой право самостоятельно определять точки контроля, ссылаясь на специфику мегаполиса. Камеры продолжают активно работать и устанавливаться вблизи социально значимых объектов: школ, больниц и детских садов. Массового сокращения количества "умных глаз" в городе не предвидится, так как здесь система интегрирована в общегородскую программу безопасности.

Цена вопроса: расходы на демонтаж и перенос оборудования

Реформа легла тяжёлым бременем на региональные бюджеты. Перенастройка и перенос одного комплекса фиксации обходятся примерно в 500 тысяч рублей. В масштабах области, где нужно переместить сотни приборов, суммы становятся критическими. В некоторых случаях дешевле временно оставить не соответствующую правилам камеру в выключенном состоянии, чем тратиться на её демонтаж. Это создаёт ситуацию, когда на трассах висят "муляжи", которые в любой момент могут вернуть в строй, если на участке снова вырастет аварийность.

"Для водителя сейчас главный риск — получить штраф с камеры, которая по документам уже должна быть отключена. Если вы уверены, что комплекс стоит с нарушением новых нормативов, такое постановление можно и нужно оспаривать. В суде это станет весомым аргументом, особенно на фоне того, как серьезно права водителя защищаются обновленным законодательством", — констатировал в беседе с Pravda. Ru юрист по ДТП и возмещению ущерба Олег Зорин.

Параметр системы Старые правила vs Новые требования
Обоснование установки По усмотрению ГАИ или местных властей / Строго на местах концентрации ДТП
Стоимость переноса (1 шт) Не требовалось регулярных ротаций / До 500 000 рублей на один объект
Статус "неугодных" камер Работа в штатном режиме / Отключение, мониторинг или ликвидация
Влияние Москвы Общие правила / Собственные регламенты органов исполнительной власти

Ответы на популярные вопросы…

Как узнать, работает ли камера на конкретном участке?
Вся информация о работающих комплексах должна быть доступна на официальном сайте ГИБДД. Если камеры нет в реестре, но она фиксирует нарушения, такие действия признаются незаконными.

Можно ли обжаловать штраф, если камера не соответствует новым правилам?
Да, если участок дороги не является местом концентрации ДТП или не относится к перечню разрешенных объектов, водитель вправе подать жалобу в ГАИ или прокуратуру для отмены постановления.

Могут ли вернуть отключенную камеру на старое место?
Это возможно, если после отключения прибора на данном участке будет зафиксирован существенный рост количества дорожно-транспортных происшествий. В таком случае установка признается необходимой для обеспечения безопасности.

Зачем оставлять камеры работать "без штрафов"?
Такие устройства используются в системе "Безопасный город" для розыска угнанных машин, контроля транспортных потоков и оперативного реагирования на внештатные ситуации на дорогах.

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Экспертная проверка: эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв, инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев, юрист по ДТП и возмещению ущерба Олег Зорин
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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