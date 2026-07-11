Больше никаких очередей: 12 автомобилей, которые помогут забыть про дефицит бензина

Ситуация на топливном рынке заставляет водителей менять привычные маршруты. Пока ценники за литр бензина демонстрируют волатильность, дизельный сегмент сохраняет стабильность. Для тех, кто планирует обновить автопарк и реже заезжать на заправку, российский рынок предлагает дюжину моделей, способных проложить маршрут в обход очередей. В списке — как проверенные рамные тяжеловесы, так и высокотехнологичные новинки отечественной сборки.

Фото: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Haval H9

Тяжелая артиллерия: дизельные внедорожники

Флагманский Haval H9, который собирают под Тулой, лидирует в сегменте выносливых машин. Турбодизель объемом 2,4 литра выдает 184 л. с. и внушительные 480 Нм крутящего момента. Девятиступенчатая трансмиссия эффективно распределяет нагрузку, удерживая аппетит мотора в пределах 9,1 литра на сотню в смешанном режиме. Полный привод и блокировки делают его автономным не только по топливу, но и по географии поездок. Цена вопроса варьируется от 4,8 до 5,3 млн рублей.

"Дизельные моторы традиционно выигрывают за счет высокого КПД и тяги на низких оборотах, что критически важно для тяжелых внедорожников. В условиях региональных бюджетных ограничений такие машины становятся инвестицией в предсказуемость расходов на логистику", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru аналитик развития территорий Валерий Козлов.

Haval H5 предлагает более бюджетный вход в класс рамников. Его двухлитровый агрегат на 150 сил работает с классическим "автоматом". Несмотря на то что в планах бренда на 2025 год дизель для новых серий не заявлен, дилеры активно распродают текущие запасы со значительными дисконтами от базовой цены в 4,05 млн рублей.

Рабочие лошадки и новинки 2026 года

К лету 2026 года на рынок выйдет BAW 212. Внедорожник уже прошел сертификацию и получил ОТТС. Жесткая конструкция кузова и проверенный автомат ZF в паре с двухлитровым дизелем (166 л. с.) обещают ресурсную надежность. Ожидаемая стоимость составит около 4,66 млн рублей. Для тех, кому машина нужна "здесь и сейчас", доступен пикап JAC T9. За 3,7 млн рублей покупатель получает не просто грузовик, а комфортный автомобиль с круговым обзором и современным медиакомплексом.

Модель Главная особенность BAIC BJ60 Мягкий гибрид MHEV для экономии на старте Sollers ST8 Отечественная сборка и чугунный блок двигателя Lada e-Largus Полный отказ от жидкого топлива

Интересен и BAIC BJ60 — это попытка объединить тяговитость дизеля с электрическими технологиями. Компактный 10-киловаттный мотор помогает основному двигателю в моменты пиковых нагрузок. Выбор автомобиля в пользу таких систем становится трендом, когда стабильность на АЗС под вопросом.

Российская локализация и электротяга

Ульяновская площадка активно осваивает выпуск Sollers ST8. Машина получила локализованную механическую трансмиссию и двигатель, который собирают в Татарстане. При цене от 2,9 млн рублей это одно из самых доступных предложений в классе дизельных пикапов. Аналогичный путь прошел и УАЗ "Профи" — версия с дизельным "сердцем" ожидается в массовой продаже в третьем квартале 2026 года.

"Расширение линейки за счет дизельных модификаций — это прямой ответ на фактические запросы рынка. Мы видим, как покупатели уходят от перегруженного бензинового сегмента к более прагматичным решениям, даже если они требуют иных навыков эксплуатации", — отметила специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Для радикального решения проблемы заправок АвтоВАЗ готовит Lada e-Largus. С учетом субсидий электрокар обойдется примерно в 3 млн рублей. Запас хода в 420 км перекрывает суточные потребности большинства городских предпринимателей. Важно помнить, что даже при переходе на электричество безопасность на дороге остается приоритетом, поскольку динамика электромоторов требует привыкания.

Ответы на популярные вопросы

Почему дизель сейчас выгоднее бензина?

Основное преимущество не только в цене литра, но и в меньшем расходе. Дизельный внедорожник потребляет на 30-40% меньше топлива, чем его бензиновый аналог такой же мощности.

Какие риски есть у дизельных двигателей?

Главный риск — чувствительность к качеству топлива в зимний период. Заправка летним составом в мороз приведет к парафинизации и остановке мотора.

Сколько реально проезжает электрокар e-Largus?

Заявленный пробег на одной зарядке составляет 420 км, однако в реальных зимних условиях с работающей печкой дистанция может сократиться до 250-300 км.

Сложно ли обслуживать китайские дизельные моторы в РФ?

За счет глубокой локализации (как в случае с моторами Sollers в Елабуге) проблем с запчастями в ближайшие годы не прогнозируется.

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