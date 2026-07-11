Чужое сердце под капотом: массовые модели Lada неожиданно получили начинку от дорогого кроссовера

Lada Iskra и Lada Vesta в ближайшее время получат обновленную линейку силовых агрегатов, которые изначально разрабатывались для перспективного кроссовера Lada Azimut. Президент АВТОВАЗа Максим Соколов официально подтвердил, что 16-клапанные двигатели объемом 1,6 и 1,8 литра станут базой для модернизации текущего модельного ряда. Однако для будущих владельцев бюджетной новинки Iskra есть важное ограничение: старший, наиболее мощный мотор в этой линейке для данной модели не предусмотрен, что ставит точку в спорах о возможном выпуске "заряженной" версии компактного седана.

Фото: commons.wikimedia.org by Throwawayacc222, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ 2025 Lada Vesta

Унификация агрегатов: что перекочует с Lada Azimut

Согласно стратегии АВТОВАЗа, новые силовые установки, дебют которых должен состояться вместе с кроссовером Lada Azimut во втором полугодии, пройдут через процесс масштабной унификации. Максим Соколов подчеркнул, что использование этих наработок на моделях Vesta и Iskra позволит сохранить плановые темпы реализации автомобилей. Это стратегический шаг, направленный на оптимизацию производства и снижение логистических издержек, что критически важно при эксплуатации автомобиля в городе и массовом сервисе.

"Перенос агрегатов с более дорогого кроссовера на массовые модели — это классический способ повысить надежность младших линеек за счет запаса прочности, заложенного в тяжелую технику. Главное, чтобы завод выдержал темпы поставок комплектующих для новых поршневых групп", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Техническая эволюция Vesta: доработка мотора 1.8 EVO

Для Lada Vesta основным приобретением станет развитие уже знакомого двигателя 1.8 литра. Модернизированный вариант ВАЗ-21179, получивший приставку EVO, выдает 122 л. с., но его главные отличия кроются внутри. Инженеры внедрили усиленный чугунный блок и поддон с противоотливными ребрами, что исключает масляное голодание при резких маневрах. Важнейшим обновлением стали "безвтыковые" поршни — теперь при обрыве ремня ГРМ клапаны не встречаются с поршневой группой, что избавляет владельца от катастрофически дорогого ремонта.

"Для обычного водителя наличие 'безвтыковых' поршней — это прежде всего психологический комфорт. Вы больше не рискуете попасть на полную переборку мотора из-за бракованного ремня или заклинившего ролика, что крайне актуально с учетом чехарды запчастей на рынке", — объяснил в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Lada Iskra: почему новинка останется без мощного двигателя

Ситуация с перспективной Iskra выглядит иначе. Завод четко разграничил рыночные ниши: модель получит только 1,6-литровые агрегаты мощностью 90 и 106 л. с. В пресс-службе компании уточнили, что установки двигателя 1.8 на эту платформу не будет. Это связано с конструктивными особенностями кузова и необходимостью субординации внутри модельного ряда, чтобы более доступная Iskra не начала конкурировать с Vesta по динамическим характеристикам. Ранее АвтоВАЗ официально отказался ставить этот мотор на данную модель, подтвердив намерения сохранить доступный ценник на обслуживание.

Влияние обновлений на темпы продаж и производство

Обновление моторной гаммы сопровождается глубокой модернизацией самого завода. Максим Соколов анонсировал расширение использования робототехники на сборочных линиях. Это должно минимизировать человеческий фактор и повысить качество сборки силовых узлов. Стабильность агрегатной базы позволит бренду увереннее чувствовать себя на фоне конкуренции с китайскими марками, особенно в сегментах, где требуется выбор кроссовера для бездорожья и грунтовых дорог, к которым Lada традиционно адаптирована лучше.

"Унификация моторов — это сигнал страховым компаниям и дилерам. Стабильность конструкции означает предсказуемость стоимости восстановления после поломок, что в конечном итоге влияет на привлекательность машины на вторичном рынке через несколько лет", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru автоэксперт-оценщик ущерба после ДТП Александр Громов.

Параметр двигателя Характеристики для Iskra и Vesta Рабочий объем мотора 1,6 л (Iskra, Vesta) и 1,8 л (только Vesta) Мощность 1,8 EVO 122 л. с. с защитой от загиба клапанов Младшие агрегаты Модернизированные 1,6 л на 90 и 106 л. с. Срок внедрения Второе полугодие текущего года

Ответы на популярные вопросы о новых моторах Lada

1. Когда автомобили с новыми двигателями появятся в салонах? Продажи и производство моделей Lada с новыми силовыми установками стартуют во втором полугодии, синхронно с запуском кроссовера Lada Azimut. Продажи и производство моделей Lada с новыми силовыми установками стартуют во втором полугодии, синхронно с запуском кроссовера Lada Azimut. 2. Получит ли Lada Iskra мощный мотор 1.8 литра? Нет, АВТОВАЗ официально подтвердил, что для Iskra предусмотрены только 1,6-литровые версии двигателей. Двигатель 1.8 останется прерогативой старших моделей. 3. В чем главное преимущество мотора 1.8 EVO для водителя? Ключевая особенность — "безвтыковые" поршни, которые предотвращают повреждение двигателя при обрыве ремня газораспределительного механизма. 4. Изменится ли мощность текущих моторов после модернизации? Базовые показатели мощности останутся прежними (122 л. с. для двигателя 1.8), однако стабильность работы на разных режимах вырастет за счет доработки камер сгорания и системы смазки.

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