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Заправка потеряла власть над дорогой: китайский гибрид заставил по-новому взглянуть на дальность хода

Авто

Китайский гибрид Geely Galaxy A7 EM установил мировой рекорд дальности хода, официально зафиксированный в Книге рекордов Гиннесса. Автомобиль преодолел 2390 километров на одном баке бензина и полном заряде батареи, что на 240 километров больше предыдущего достижения марки Chery. Этот результат меняет представление о возможностях современных силовых установок и делает выбор автомобиля с гибридным приводом еще более перспективным в условиях нестабильных цен на энергоресурсы.

Geely Galaxy A7
Фото: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Geely Galaxy A7

Реальные испытания вместо полигонов

Главная ценность нового рекорда заключается в условиях его установки. Китайские инженеры отказались от закрытых испытательных площадок и лабораторных стендов. Маршрут Geely Galaxy A7 EM проложили через четыре провинции Китая по дорогам общего пользования. Автомобиль столкнулся с полным набором повседневных трудностей: многочасовыми заторами, затяжными горными подъемами, крутыми спусками и участками с плотным трафиком грузового транспорта.

"Такой подход к тестированию крайне важен для конечного потребителя. Одно дело — ехать с постоянной скоростью по ровному кольцу, и совсем другое — маневрировать в потоке и преодолевать перевалы. Если машина показала такой результат в реальной жизни, значит, обычный водитель действительно может рассчитывать на феноменальный запас хода без постоянного поиска АЗС", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Техническая "начинка" рекордсмена

В основе автомобиля лежит установка Thor GP, включающая 1,5-литровый бензиновый двигатель с рекордным тепловым КПД 47,26%. ДВС работает в связке с электромотором мощностью 238 лошадиных сил. Энергию обеспечивает новая тяговая батарея Geely Golden Brick, которая позволяет проехать до 235 километров исключительно на электричестве. Этого достаточно, чтобы использовать седан как электрокар в черте города, не тратя бензин вовсе.

"Высокий КПД двигателя внутреннего сгорания здесь критичен. Чем меньше энергии уходит в тепло, тем больше её превращается в движение. Однако владельцам таких сложных систем нужно понимать: экономия требует идеального состояния всех узлов. Любая неисправность в системе впрыска или охлаждения моментально сведет все технологические преимущества к нулю", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Характеристика Показатель Geely Galaxy A7 EM
Максимальная общая дальность хода 2390 км
Запас хода на электричестве 235 км
Средний расход топлива в тесте около 2 л / 100 км
Тепловой КПД двигателя 47,26%

Как искусственный интеллект экономит топливо

Во время заезда инженеры зафиксировали расход топлива на уровне 2 литров на сотню, причем даже при практически севшем аккумуляторе аппетит машины не возрастал критически. Секрет кроется в программном обеспечении с элементами нейросетей. Система в реальном времени анализирует нагрузку и дорожные условия, мгновенно переключая алгоритмы взаимодействия бензинового агрегата и электромотора.

"Сегодня борьба за пробег переместилась из области механики в область софта. Искусственный интеллект управляет распределением потоков энергии гораздо точнее, чем жестко заданные программы прошлых лет. Это позволяет выжимать максимум из каждой капли топлива, что особенно заметно на надежности двигателей в долгосрочной перспективе, так как они реже работают на износ", — отметил в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Ответы на популярные вопросы о рекорде Geely

1. Насколько этот результат достижим для обычного водителя?
Рекорд установлен на дорогах общего пользования в реальном трафике, что подтверждает возможность повторения близких показателей. Однако стоит учитывать, что профессиональные водители-испытатели используют максимально плавный стиль вождения.

2. Что произойдет, когда батарея полностью разрядится?
Гибридная система продолжает работать в режиме подзарядки от ДВС. Даже в этом случае расход остается низким (около 2 литров) благодаря эффективной системе рекуперации и высокому КПД двигателя.

3. Влияет ли погода на рекордную дальность хода?
Да, испытания проходили в разных погодных условиях. Современные термосистемы батареи Golden Brick позволяют поддерживать оптимальную температуру ячеек, что минимизирует потери энергии как в жару, так и в прохладную погоду.

4. Когда такие технологии появятся в серийных машинах?
Geely Galaxy A7 EM уже является предвестником серийных моделей. Большинство примененных в нем решений, включая батарею "Золотой кирпич", компания уже внедряет в свою актуальную линейку автомобилей.

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Экспертная проверка: эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв, инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев, автослесарь Денис Хромов
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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