Точка в спорах: АвтоВАЗ официально отказался ставить этот мотор на Lada Iskra

Вопрос появления самой мощной модификации Lada Iskra с двигателем 1,8 литра остается предметом дискуссий среди автомобилистов. Несмотря на периодически возникающие слухи о расширении моторной гаммы, официальная позиция завода остается неизменной: в производственных планах установка 122-сильного агрегата ВАЗ-21179 на эту платформу не значится. Владельцам и потенциальным покупателям стоит ориентироваться на уже утвержденные варианты силовых установок.

Фото: Own work by Retired electrician, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Lada Iskra SW

Текущая гамма двигателей

На сегодняшний день линейка Lada Iskra представлена двумя базовыми вариантами исполнения, которые перекрывают основные запросы покупателей. Это проверенная временем техника, адаптированная под архитектуру модели. В базовой комплектации доступен 8-клапанный двигатель ВАЗ-11182 с отдачей 90 лошадиных сил, работающий в паре с 5-ступенчатой "механикой". Более производительная версия оснащается 16-клапанным мотором ВАЗ-21127 мощностью 106 сил. В этом случае на выбор предлагается либо 6-ступенчатая механическая трансмиссия, либо китайский вариатор.

Стоит учитывать, что работа узлов зависит от условий эксплуатации, и даже чистка мотора от нагара необходима при частых поездках на короткие дистанции. Игнорирование технического обслуживания может привести к потере мощности, независимо от заявленных характеристик двигателя.

"Двигатель объемом 1,8 литра обладает более сложной конструкцией и иными характеристиками крутящего момента, что требует глубокой переработки узлов крепления и систем охлаждения модели Lada Iskra. Инженерам экономически невыгодно масштабировать внедрение этого агрегата на платформу, которая изначально проектировалась под более компактные решения", — объяснил в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Официальные заявления против слухов

Вопрос о двигателе объемом 1,8 литра неоднократно поднимался сообществом автолюбителей. В частности, главный инженер проекта Виталий Логинов подтвердил отсутствие планов по внедрению этого силового агрегата на платформу Iskra. Позднее пресс-служба АВТОВАЗа и официальные представители неоднократно выступали с опровержениями предположений о появлении такой версии в серии.

Всплески интереса к модификации 1.8 подогревались неофициальными сообщениями, которые связывали потенциальный запуск новинки с данными от дилерских сетей. Однако автопроизводитель настаивает: основой модели останутся модернизированные 1,6-литровые двигатели. Подобные технические секреты обычно становятся достоянием общественности, но в данном случае заводская программа четко разграничивает сегменты, отсекая использование флагманских моторов на бюджетных платформах.

"Покупатели часто ожидают появления всех доступных в линейке концерна двигателей на каждой новой модели, однако производственные цепочки ограничены логистикой и настройками шасси. Попытка установить избыточно мощный мотор может потребовать пересмотра всей тормозной системы и настроек подвески, что делает такие доработки неоправданно дорогими", — предупредил в беседе с Pravda. Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Характеристика Статус для модели Iskra Двигатель 1.6 (90 л. с.) В производстве Двигатель 1.6 (106 л. с.) В производстве Двигатель 1.8 (122 л. с.) Не планируется

"При эксплуатации автомобиля важно всегда правильно фиксировать техническое состояние и вовремя проводить регламентные проверки. Даже самый надежный мотор потребует вложений, если владелец пренебрегает сроками замены масла или использует низкокачественные расходные материалы", — резюмировал в беседе с Pravda. Ru автослесарь Денис Хромов.

Ответы на популярные вопросы

1. Планируется ли в будущем выпуск версии Iskra с мотором 1.8?

Официальная позиция АВТОВАЗа остается неизменной: в планах развития модели установка данного двигателя отсутствует. 2. Какие версии двигателя доступны покупателям сейчас?

Модель оснащается 1,6-литровыми агрегатами мощностью 90 и 106 лошадиных сил. 3. Можно ли самостоятельно установить более мощный двигатель?

Внесение изменений в конструкцию транспортного средства без одобрения завода и регистрации в ГИБДД запрещено и повлечет за собой проблемы с законом. 4. Почему противоречивая информация появлялась в СМИ?

Слухи подпитывались неавторизованными источниками и ошибочным толкованием ценников на сервисное обслуживание, которые не подтвердились заводом.

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