Точка в спорах: АвтоВАЗ официально отказался ставить этот мотор на Lada Iskra

Вопрос появления самой мощной модификации Lada Iskra с двигателем 1,8 литра остается предметом дискуссий среди автомобилистов. Несмотря на периодически возникающие слухи о расширении моторной гаммы, официальная позиция завода остается неизменной: в производственных планах установка 122-сильного агрегата ВАЗ-21179 на эту платформу не значится. Владельцам и потенциальным покупателям стоит ориентироваться на уже утвержденные варианты силовых установок.
На сегодняшний день линейка Lada Iskra представлена двумя базовыми вариантами исполнения, которые перекрывают основные запросы покупателей. Это проверенная временем техника, адаптированная под архитектуру модели. В базовой комплектации доступен 8-клапанный двигатель ВАЗ-11182 с отдачей 90 лошадиных сил, работающий в паре с 5-ступенчатой "механикой". Более производительная версия оснащается 16-клапанным мотором ВАЗ-21127 мощностью 106 сил. В этом случае на выбор предлагается либо 6-ступенчатая механическая трансмиссия, либо китайский вариатор.
Стоит учитывать, что работа узлов зависит от условий эксплуатации, и даже чистка мотора от нагара необходима при частых поездках на короткие дистанции. Игнорирование технического обслуживания может привести к потере мощности, независимо от заявленных характеристик двигателя.
"Двигатель объемом 1,8 литра обладает более сложной конструкцией и иными характеристиками крутящего момента, что требует глубокой переработки узлов крепления и систем охлаждения модели Lada Iskra. Инженерам экономически невыгодно масштабировать внедрение этого агрегата на платформу, которая изначально проектировалась под более компактные решения", — объяснил в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.
Вопрос о двигателе объемом 1,8 литра неоднократно поднимался сообществом автолюбителей. В частности, главный инженер проекта Виталий Логинов подтвердил отсутствие планов по внедрению этого силового агрегата на платформу Iskra. Позднее пресс-служба АВТОВАЗа и официальные представители неоднократно выступали с опровержениями предположений о появлении такой версии в серии.
Всплески интереса к модификации 1.8 подогревались неофициальными сообщениями, которые связывали потенциальный запуск новинки с данными от дилерских сетей. Однако автопроизводитель настаивает: основой модели останутся модернизированные 1,6-литровые двигатели. Подобные технические секреты обычно становятся достоянием общественности, но в данном случае заводская программа четко разграничивает сегменты, отсекая использование флагманских моторов на бюджетных платформах.
"Покупатели часто ожидают появления всех доступных в линейке концерна двигателей на каждой новой модели, однако производственные цепочки ограничены логистикой и настройками шасси. Попытка установить избыточно мощный мотор может потребовать пересмотра всей тормозной системы и настроек подвески, что делает такие доработки неоправданно дорогими", — предупредил в беседе с Pravda. Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.
|Характеристика
|Статус для модели Iskra
|Двигатель 1.6 (90 л. с.)
|В производстве
|Двигатель 1.6 (106 л. с.)
|В производстве
|Двигатель 1.8 (122 л. с.)
|Не планируется
"При эксплуатации автомобиля важно всегда правильно фиксировать техническое состояние и вовремя проводить регламентные проверки. Даже самый надежный мотор потребует вложений, если владелец пренебрегает сроками замены масла или использует низкокачественные расходные материалы", — резюмировал в беседе с Pravda. Ru автослесарь Денис Хромов.
1. Планируется ли в будущем выпуск версии Iskra с мотором 1.8?
Официальная позиция АВТОВАЗа остается неизменной: в планах развития модели установка данного двигателя отсутствует.
2. Какие версии двигателя доступны покупателям сейчас?
Модель оснащается 1,6-литровыми агрегатами мощностью 90 и 106 лошадиных сил.
3. Можно ли самостоятельно установить более мощный двигатель?
Внесение изменений в конструкцию транспортного средства без одобрения завода и регистрации в ГИБДД запрещено и повлечет за собой проблемы с законом.
4. Почему противоречивая информация появлялась в СМИ?
Слухи подпитывались неавторизованными источниками и ошибочным толкованием ценников на сервисное обслуживание, которые не подтвердились заводом.
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