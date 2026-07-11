Минус до 12% за полгода: какие автомобили сильнее других подешевели на вторичке

Российский вторичный авторынок демонстрирует структурный сдвиг: предложение китайских моделей растет на фоне вымывания отечественных марок. Цены в регионах ведут себя разнонаправленно, а премиальные немецкие седаны и минивэны теряют в стоимости быстрее бюджетных малолитражек.

Фото: commons.wikimedia.org by RL GNZLZ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Geely Coolray

Динамика вторичного рынка

За первое полугодие структура предложений на площадках по продаже автомобилей с пробегом изменилась. Доля китайских брендов увеличилась, тогда как объем объявлений о продаже российских машин сократился на 8%. Средний чек за подержанный автомобиль из КНР в июне зафиксирован на отметке 2,27 млн рублей. Это на 5,2% выше январских показателей, но в годовом выражении рост замедлился до 2,5%.

Европейские и японские иномарки за шесть месяцев прибавили в цене почти 8%, достигнув среднего значения в 2,46 млн рублей. Российский сегмент остается наиболее стабильным по стоимости — около 732 тысяч рублей, что лишь на 5% выше прошлогодних уровней. Покупатели все чаще смотрят в сторону восточных производителей, поскольку рынок китайских машин стал более предсказуемым в плане сервиса.

"Резкое увеличение доли китайских марок на вторичке логично. Машины, купленные новыми два-три года назад, начинают массово выходить на перепродажу. Это создает избыток предложения, который сдерживает взрывной рост цен на конкретные модели", — отметил в беседе с Pravda.Ru логист по грузоперевозкам Денис Крылов.

Региональные ценовые аномалии

Снижение средней стоимости зафиксировано лишь в пяти регионах страны. Лидером падения стала Костромская область, где цены просели на 2% до 921 тысячи рублей. В остальных субъектах наблюдается обратный процесс. В Пермском крае машины подорожали на 16,6%, в Удмуртии — на 14,7%, а в Самарской области — на 13%. Москва удерживает статус самого дорогого рынка со средней ценой лота в 3 млн рублей.

Регион Средняя цена (руб) Москва 3 000 000 Санкт-Петербург 2 220 000 Пермский край 1 270 000 Самарская область 1 280 000 Костромская область 921 000

Разрыв в ценах между столицей и регионами заставляет профессиональных перекупщиков активнее использовать цифровые алгоритмы продаж для поиска выгодных предложений. В Санкт-Петербурге средний ценник за полгода вырос более чем на 200 тысяч рублей, что отражает общую инфляцию в сегменте ликвидных иномарок.

"Разница в цене между регионами часто обусловлена не состоянием машин, а спецификой локального спроса. Для продавца сейчас критично определить, когда наступает момент для продажи, чтобы не потерять на амортизации в условиях волатильного рынка", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru юрист Анастасия Гущина.

Лидеры снижения стоимости

Несмотря на общий тренд, ряд статусных моделей заметно подешевел. Mercedes-Benz V-Class лидирует по темпам падения — минус 12,4% от цены начала года. Популярный кроссовер Geely Coolray потерял 10%, опустившись до отметки 1,99 млн рублей. Даже классика отечественного автопрома, как ВАЗ-2107 и ВАЗ-2115, скорректировалась вниз на 7,7–8,7%.

Падение цен на премиальный сегмент, включая Mercedes-Benz S-Class, связано с усложнением обслуживания и дефицитом запчастей. Многие владельцы стремятся избавиться от технически сложных машин, понимая, что ремонт агрегатов может перекрыть рыночную стоимость автомобиля. Вторичный рынок постепенно очищается от неликвида, заставляя цены на проблемные модели идти вниз.

Статистика импорта и мощности

Импорт легковых автомобилей продолжает расти: ввоз новых машин увеличился на четверть, а подержанных — на 13%. Интересно, что 96% ввезенного секонд-хенда оснащены двигателями мощностью до 160 лошадиных сил. Покупатели рационализируют расходы, выбирая транспорт с умеренным налогом и расходом топлива. Текущие цены на авто диктуют новые правила игры.

"При ввозе машин с пробегом сейчас крайне важно учитывать экологический класс и корректность оформления через таможню. Любая ошибка в документах может превратить выгодную покупку в бесконечный судебный спор", — объяснила специально для Pravda.Ru таможенный брокер Елена Смирнова.

Ответы на популярные вопросы о ценах на авто

Почему Mercedes-Benz V-Class дешевеет быстрее других?

Это связано с высокой стоимостью содержания коммерческого люкса и насыщением рынка корпоративными парками, которые начали масштабное обновление техники.

Стоит ли ждать снижения цен в Московском регионе?

В столице аккумулирован самый качественный и молодой фонд подержанных машин, поэтому предпосылок для резкого обвала стоимости в Москве сейчас нет.

Почему китайские автомобили дорожают медленнее европейских?

Влияет большой объем предложения новых машин и агрессивные маркетинговые программы дилеров, которые заставляют продавцов б/у вариантов конкурировать ценой.

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