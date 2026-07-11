Покупатели этого давно ждали: LADA Vesta и Aura получили новые опции без подорожания

Автоваз обновил оснащение флагманских моделей, внедрив автоматический климат-контроль и систему телематики LADA Connect Старт. Эти изменения коснулись седанов Vesta и удлиненной версии Aura, причем производитель сохранил рекомендованные розничные цены на прежнем уровне, несмотря на расширение списка оборудования.
Вместо привычного кондиционера, требующего постоянного внимания, LADA Vesta получила полноценную климатическую систему. Она работает в связке с тремя датчиками, которые анализируют температуру и интенсивность солнечного света. Бортовой компьютер самостоятельно регулирует обороты вентилятора и положение заслонок, поддерживая заданные значения без резких скачков температуры.
"Переход на полноценный климат-контроль — это не просто смена кнопок. Это признак выздоровления компонентной базы, где за алгоритмы отвечает отечественный софт", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.
Производство всех ключевых узлов локализовано на российских мощностях. Контроллеры поставляет Итэлма, а датчики выпускает Счетмаш. Это решение минимизирует риски дефицита запчастей при обслуживании электрики, что крайне важно для стабильной эксплуатации бортовых систем в различных климатических зонах страны.
Вторая крупная добавка — телематика LADA Connect Старт. Теперь водитель может через приложение мониторить технические неисправности, видеть остаток бензина в баке и геолокацию машины. Система также передает данные о заряде аккумулятора и температуре силового агрегата, что упрощает планирование поездок в холодное время года.
"Дистанционный запуск и проверка запорных механизмов через приложение существенно снижают вероятность угона или случайного повреждения из-за забытых открытых окон", — подчеркнул эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселев.
Возможности телематики дополняют контроль качества, который завод усилил на этапе сборки. Удаленный доступ к замкам дверей и багажника повышает безопасность использования автомобиля несколькими членами семьи, позволяя оперативно проверить состояние машины без ключа в руках.
Новая климатическая установка стала стандартным оборудованием для Vesta в исполнениях Life, Enjoy и Techno. При этом самые доступные комплектации по-прежнему оснащаются ручным кондиционером. Лимузин LADA Aura получил обновленный пакет функций во всех модификациях, включая Премьер и Статус.
|Модель и комплектация
|Цена (руб.)
|LADA Vesta Drive
|от 1 785 000
|LADA Vesta Techno
|от 2 015 000
|LADA Aura Premier
|от 2 269 000
|LADA Aura Status
|от 2 466 000
"На фоне общей инфляции сохранение прайса при добавлении электронных систем — это попытка удержать долю рынка бюджетных седанов", — пояснил логист по грузоперевозкам Денис Крылов.
Для покупателей, рассматривающих седаны дешевле двух миллионов рублей, расширение базового набора опций становится решающим аргументом. Наличие бесконтактного доступа и системы контроля из смартфона приближает отечественные модели к стандартам комфорта современных иномарок.
Минимальная стоимость начинается от 1 785 000 рублей для комплектации Drive. Версия Techno обойдется минимум в 2 015 000 рублей.
Нет, система LADA Connect Старт включена в список штатного оснащения всех модификаций Vesta и Aura без изменения базовой цены.
Приложение отображает уровень топлива, заряд батареи, температуру мотора, местоположение и состояние дверных замков.
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