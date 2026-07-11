Покупатели этого давно ждали: LADA Vesta и Aura получили новые опции без подорожания

Автоваз обновил оснащение флагманских моделей, внедрив автоматический климат-контроль и систему телематики LADA Connect Старт. Эти изменения коснулись седанов Vesta и удлиненной версии Aura, причем производитель сохранил рекомендованные розничные цены на прежнем уровне, несмотря на расширение списка оборудования.

Фото: commons.wikimedia.org by Северский, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Lada Aura

Интеллектуальный микроклимат

Вместо привычного кондиционера, требующего постоянного внимания, LADA Vesta получила полноценную климатическую систему. Она работает в связке с тремя датчиками, которые анализируют температуру и интенсивность солнечного света. Бортовой компьютер самостоятельно регулирует обороты вентилятора и положение заслонок, поддерживая заданные значения без резких скачков температуры.

"Переход на полноценный климат-контроль — это не просто смена кнопок. Это признак выздоровления компонентной базы, где за алгоритмы отвечает отечественный софт", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Производство всех ключевых узлов локализовано на российских мощностях. Контроллеры поставляет Итэлма, а датчики выпускает Счетмаш. Это решение минимизирует риски дефицита запчастей при обслуживании электрики, что крайне важно для стабильной эксплуатации бортовых систем в различных климатических зонах страны.

Цифровой контроль через смартфон

Вторая крупная добавка — телематика LADA Connect Старт. Теперь водитель может через приложение мониторить технические неисправности, видеть остаток бензина в баке и геолокацию машины. Система также передает данные о заряде аккумулятора и температуре силового агрегата, что упрощает планирование поездок в холодное время года.

"Дистанционный запуск и проверка запорных механизмов через приложение существенно снижают вероятность угона или случайного повреждения из-за забытых открытых окон", — подчеркнул эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселев.

Возможности телематики дополняют контроль качества, который завод усилил на этапе сборки. Удаленный доступ к замкам дверей и багажника повышает безопасность использования автомобиля несколькими членами семьи, позволяя оперативно проверить состояние машины без ключа в руках.

Стоимость и комплектации

Новая климатическая установка стала стандартным оборудованием для Vesta в исполнениях Life, Enjoy и Techno. При этом самые доступные комплектации по-прежнему оснащаются ручным кондиционером. Лимузин LADA Aura получил обновленный пакет функций во всех модификациях, включая Премьер и Статус.

Модель и комплектация Цена (руб.) LADA Vesta Drive от 1 785 000 LADA Vesta Techno от 2 015 000 LADA Aura Premier от 2 269 000 LADA Aura Status от 2 466 000

"На фоне общей инфляции сохранение прайса при добавлении электронных систем — это попытка удержать долю рынка бюджетных седанов", — пояснил логист по грузоперевозкам Денис Крылов.

Для покупателей, рассматривающих седаны дешевле двух миллионов рублей, расширение базового набора опций становится решающим аргументом. Наличие бесконтактного доступа и системы контроля из смартфона приближает отечественные модели к стандартам комфорта современных иномарок.

Ответы на популярные вопросы

Сколько стоит LADA Vesta с новой климатической установкой?

Минимальная стоимость начинается от 1 785 000 рублей для комплектации Drive. Версия Techno обойдется минимум в 2 015 000 рублей.

Нужно ли доплачивать за телематику?

Нет, система LADA Connect Старт включена в список штатного оснащения всех модификаций Vesta и Aura без изменения базовой цены.

Какие параметры можно контролировать через смартфон?

Приложение отображает уровень топлива, заряд батареи, температуру мотора, местоположение и состояние дверных замков.

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