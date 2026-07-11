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Кажутся одинаковыми только на первый взгляд: Solaris и Rio удивляют после 200 тысяч километров

Авто

Hyundai Solaris и Kia Rio десятилетие удерживают статус главных инструментов российской логистики. Эти машины стали эталоном ликвидности, но на вторичном рынке их поведение различается: Solaris часто оказывается в авангарде спроса, обгоняя Rio по скорости перепродажи и итоговой стоимости.

Hyundai Solaris
Фото: commons.wikimedia.org by RG72, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Hyundai Solaris

Различия в поведении и агрегатах

Эти автомобили — близнецы по архитектуре, но антагонисты по настройкам. Solaris заслужил признание за счет энергоемкой подвески, которая нивелирует мелкие дефекты дорожного полотна. Kia Rio ориентирован на четкость реакций и стабильность на высоких скоростях, что часто оборачивается избыточной жесткостью для пассажиров. Вторичный рынок фиксирует любопытную закономерность: покупка авто с пробегом в версии Solaris чаще подразумевает поиск автоматической трансмиссии, тогда как Rio чаще находят в паре с механикой.

"Настройки амортизаторов Solaris первого поколения заставляли машину раскачиваться, но после ревизии инженеры нашли баланс. Сейчас покупатели выбирают его именно за комфорт на плохом асфальте", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Оба автомобиля оснащаются атмосферными двигателями объемом 1,4 и 1,6 литра. Это простые в конструктивном плане агрегаты, лишенные сложных наддувных систем. Выбор между ними часто диктуется состоянием конкретного экземпляра, а не паспортными данными, поскольку безопасность автомобилей этих линеек напрямую зависит от истории обслуживания предыдущим владельцем.

Предельные ресурсные возможности

Запас прочности корейских силовых установок достигает 300 000 километров при условии использования качественных смазочных материалов. Шестиступенчатый автомат считается одной из самых удачных коробок в бюджетном сегменте. Его долголетие определяется отсутствием перегревов и своевременным обновлением трансмиссионной жидкости. Игнорирование правил эксплуатации, таких как работающий двигатель на АЗС, может привести не только к сбоям электроники, но и к искажению показаний датчиков в топливной системе.

Характеристика Показатель Solaris/Rio
Ресурс двигателя без КР До 300 000 км
Ресурс АКПП 200 000 – 250 000 км
Объем двигателей 1,4 л и 1,6 л
Типы трансмиссий 5МТ, 6МТ, 4АТ, 6АТ

"Основная проблема подержанных Rio кроется не в железе, а в эксплуатации. Многие машины работали в такси, где пробеги скручивали перед продажей", — подчеркнул специально для Pravda.Ru логист Денис Крылов.

Экономика содержания и дефекты

Стоимость владения обеими моделями практически идентична. Сравнение солярис и рио по части цен на запчасти не выявляет явного лидера. Проблемные зоны Solaris связаны с тонким лакокрасочным покрытием и износом материалов отделки рулевого колеса. Kia Rio чаще требует внимания к элементам подвески и страдает от повышенного акустического фона в салоне. При покупке важно проверять сервисное обслуживание авто на предмет участия в отзывных кампаниях Росстандарта.

"На заправках водители часто не глушат мотор, что негативно влияет на систему вентиляции бака. Это общая беда для обоих корейцев", — объяснил эксперт по безопасности дорожного движения Pravda.Ru Андрей Киселёв.

Высокая надежность киа рио и соляриса подтверждается их повсеместным использованием в автопарках. Однако стоит помнить, что безопасность на АЗС и правильный алгоритм остановки двигателя критически важны для сохранения ресурса датчиков уровня топлива, которые на этих моделях склонны к ошибкам.

Ответы на популярные вопросы

Какой пробег считается критическим для покупки?

Пределом для уверенной эксплуатации без крупных вложений считаются 150 000 километров. После этой отметки возрастает риск необходимости ремонта катализатора и замены элементов ГРМ.

Почему Solaris дороже на вторичном рынке?

Это следствие более массового присутствия модели в частном владении и репутации менее жесткого автомобиля в сравнении с Rio.

С какими неисправностями чаще всего сталкиваются владельцы?

Типичные жалобы включают быстрый износ ступичных подшипников, задиры в цилиндрах при разрушении керамического катализатора и сбои в работе мультимедиа у Rio.

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Экспертная проверка: инженер-автомеханик Михаил Лазарев, логист Денис Крылов, эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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