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Срок годности бензина в канистре: через сколько дней ваш запас станет ядом для мотора

Авто

Забытая в углу гаража канистра с бензином со временем превращается в опасный коктейль, способный отправить машину на долгий ремонт. В отличие от хорошего коньяка, топливо не терпит долгого ожидания и быстро теряет свои рабочие качества. На практике оказывается, что попытка использовать старые запасы обходится владельцу гораздо дороже, чем покупка свежего горючего на АЗС. Если смотреть на вещи проще, топливо — это живой продукт, который начинает портиться сразу после выхода с завода.

Канистра бензина
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Канистра бензина

Реальные сроки годности горючего

Официальные нормативы обещают бензину около года жизни, но это касается только герметичных цистерн на нефтебазах. В обычных бытовых условиях, когда канистра стоит в тени, срок сокращается до трех или шести месяцев. Современные составы капризнее тех, что производились раньше. Они быстрее окисляются и теряют летучие фракции, без которых нормальная работа двигателя невозможна. С дизелем ситуация чуть лучше — он держится до года при низких температурах, но жара выше 25 градусов убивает его свойства в два раза быстрее.

"Дизельное топливо — настоящий магнит для влаги и бактерий. При долгом застое в канистре выпадает осадок, а на дне образуется слой воды, который моментально выводит из строя дорогую систему впрыска", — отметил аналитик тарифов и транспортных маршрутов Денис Крылов специально для Pravda.Ru.

Зимние сорта солярки портятся еще активнее летних из-за большого количества добавок. При контакте с воздухом в жидкости запускаются процессы, которые превращают прозрачное топливо в мутную взвесь. Если вовремя не заметить такие изменения, фильтры забьются смолой при первом же запуске мотора. На деле же выходит, что канистра, простоявшая с прошлой осени, — это лотерея, где главным призом станет визит в сервис.

Что происходит внутри мотора

Тот самый секрет кроется в снижении октанового числа. Бензин выдыхается, и вместо плавного сгорания в цилиндрах происходят микровзрывы — детонация. Это буквально разбивает поршни и кольца изнутри. Кроме того, старое топливо обрастает смолами. Эта тяжелая липкая масса оседает на свечах зажигания и клапанах, мешая им плотно закрываться. В итоге падает компрессия, и машина перестает тянуть.

Признак порчи Последствия для авто
Потеря октанового числа Детонация, разрушение поршневой группы
Образование смол Нагар на клапанах, забитые форсунки
Накопление конденсата Коррозия бензонасоса и трубок

Присадки в современном горючем живут недолго. Когда они распадаются, состав становится агрессивным к резиновым прокладкам и шлангам. Со временем топливная система начинает гнить изнутри, а грязь со дна бака идет прямиком в двигатель. С этим стоит быть аккуратнее, ведь даже небольшая порция некондиционной смеси может стать причиной критической ошибки в работе электроники управления.

"Старый бензин пахнет иначе, он отдает ацетоном или тухлыми овощами. Если залить такую жижу в бак, форсунки забьются лаковыми отложениями, и чистка уже не поможет — только замена", — объяснил инженер-автомеханик Михаил Лазарев в беседе с Pravda.Ru.

Как выбрать правильную тару

Хранить запасы в пластиковых бутылках из-под напитков нельзя. Топливо — агрессивный растворитель, он вымывает компоненты пластика, которые потом превращаются в клей внутри двигателя. Для перевозки и хранения подходит только металл или специальный полиэтилен высокой плотности с маркировкой HDPE. Это гарантирует, что стенки сосуда не пропускают пары бензина наружу.

Важный нюанс: при наполнении емкости нужно оставлять примерно 10 процентов свободного места. На жаре жидкость расширяется, и если канистра набита под завязку, ее может раздуть или сорвать пробку. Хранить горючее нужно в прохладном месте, куда не попадает солнце. Ультрафиолет ускоряет химическое разложение смеси в разы. Любые действия по переливу лучше проводить на свежем воздухе, подальше от источников тепла.

"Канистра должна дышать только при открытии. Любая негерметичность крышки — это не только вонь в гараже, но и быстрая деградация топлива из-за доступа кислорода", — подчеркнул эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев специально для Pravda.Ru.

Если в распоряжении оказалось топливо сомнительной свежести, его лучше смешивать с новой порцией в пропорции один к трем. Это поможет нивелировать провалы в октановом числе и снизить концентрацию смол. Однако такой вариант не подходит для современных турбомоторов, которые крайне чувствительны к чистоте горючего.

Ответы на популярные вопросы о хранении топлива

Как понять, что бензин в канистре испортился?

Первый признак — изменение цвета. Свежий бензин прозрачный или имеет легкий желтоватый оттенок. Если горючее потемнело, стало коричневым или в нем появилась муть, использовать его опасно. Также резкий, неприятный запах свидетельствует о начале процессов окисления.

Можно ли использовать старое топливо для газонокосилки?

Садовая техника имеет более простую конструкцию, но и она страдает от смол. Старый бензин забивает маленькие каналы карбюратора, после чего косилка начинает глохнуть или плохо заводиться. Лучше не рисковать ресурсом инструмента.

Безопасны ли пластиковые канистры с заправки?

Только если на них есть специальный сертификат и значок бензоколонки. Обычный пищевой пластик накапливает статическое электричество, что может привести к искре при заправке. Кроме того, бензин со временем просто разъедает стенки неподходящей емкости.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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