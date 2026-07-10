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Японский кроссовер по цене Гранты: кто захватывает российский рынок

Авто

Российский рынок кроссоверов пополнился бюджетными Honda Vezel, которые поступают в страну параллельными каналами сразу из двух юрисдикций — Японии и Китая. Минимальная цена праворульной версии стартует от 1 550 000 рублей, что делает модель серьезным конкурентом для популярных в РФ китайских брендов, ценники которых зачастую перешагивают порог в два миллиона. Появление таких предложений создает новые условия для покупателей, ищущих доступный и надежный автомобиль, однако разброс цен в зависимости от региона и исполнения кузова требует от водителей внимательного подхода к выбору.

Honda Vezel
Фото: Own work by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Honda Vezel

Ценовой диапазон и доступность

На текущий момент самая привлекательная цена на японскую версию Honda Vezel зафиксирована на уровне 1 550 000 рублей. По такой стоимости кроссовер доступен для заказа через профильные компании во Владивостоке. При этом средние предложения в регионе варьируются около 1 650 000 рублей. Столь демократичный прайс позволяет модели уверенно конкурировать с бюджетными кроссоверами, чья популярность нередко обусловлена маркетинговыми стратегиями, а не реальным ростом продаж кроссоверов конкретных марок.

"При выборе автомобиля, ввозимого по параллельному импорту, ключевое значение имеет не только начальная стоимость, но и доступность комплектующих для обслуживания конкретной версии. Японская сборка традиционно считается более ресурсной, однако наличие запчастей на «леворукие» экземпляры из Китая может оказаться более предсказуемым в условиях нашего рынка", — отметила специалист по таможенному оформлению Елена Смирнова.

География поставок охватывает многие крупные центры. Если во Владивостоке машина выходит дешевле, то жителям сибирских и уральских городов заказ обойдется в сумму от 2 000 000 до 2 300 000 рублей (Тюмень, Хабаровск, Новосибирск, Уфа и другие). Версии с левым рулем, поставляемые из КНР, стоят сопоставимо, а локальное наличие в некоторых городах, например в Красноярске, предлагает цену около 2 230 000 рублей.

Технические особенности и комплектации

Базовое оснащение Honda Vezel независимо от страны происхождения включает современный набор опций: климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, мультимедийную систему с сенсорным дисплеем и электронный «ручник» с функцией AutoHold. Автомобиль комплектуется 1,5-литровым бензиновым двигателем. Версия для рынка Японии выдает 118 л. с. при 142 Нм крутящего момента, тогда как китайская адаптация двигателя чуть мощнее — 124 л. с. и 145 Нм.

"Атмосферный мотор в паре с вариатором — это классическая компоновка для Honda, которая при должном обслуживании демонстрирует высокий ресурс. Основная рекомендация здесь — не экономить на качестве масла и строго соблюдать регламент замены трансмиссионной жидкости, так как вариаторы крайне чувствительны к продуктам износа", — подчеркнул инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Характеристика Значение (Япония / Китай)
Двигатель 1,5 л атмосферный бензиновый
Мощность 118 л. с. / 124 л. с.
Крутящий момент 142 Нм / 145 Нм
Трансмиссия Вариатор

Стоит учитывать, что процесс продажи подержанного или импортного автомобиля требует от покупателя внимательного изучения истории конкретного лота. Ранее кроссовер успел получить положительные отклики в рейтингах надежности J.D. Power, что добавляет уверенности при выборе данной модели.

"Покупая автомобиль по предзаказу, водитель должен понимать риск изменения таможенных платежей или логистических издержек в процессе доставки. Важно фиксировать все условия договора, чтобы финальная стоимость не стала неприятным сюрпризом при получении авто", — предупредил специалист по потребкредитованию Дмитрий Нестеров.

Ответы на популярные вопросы:

1. Чем отличаются версии из Японии и Китая?
Разница заключается в расположении руля, настройках двигателя и сертификации. Японские версии — праворульные, китайские — леворульные.

2. Каков расход топлива у Honda Vezel?
Модель оснащена экономичным атмосферным 1,5-литровым агрегатом, что обеспечивает умеренный расход топлива при городской эксплуатации.

3. Стоит ли опасаться поломок вариатора?
При своевременной замене рабочей жидкости и отсутствии агрессивного стиля езды трансмиссия отличается высокой надежностью.

4. Где выгоднее заказывать машину?
Наиболее низкие цены предлагают компании во Владивостоке, однако при расчете итоговой суммы важно учитывать стоимость доставки в другие регионы.

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Экспертная проверка: таможенный брокер Елена Смирнова, инженер-автомеханик Михаил Лазарев, специалист по потребкредитованию Дмитрий Нестеров
Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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