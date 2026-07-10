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Самый быстрый и дорогой RAV4 в истории: стоит ли переплачивать за спортивный гибрид

Авто

Toyota RAV4 GR Sport в версии PHEV 2026 года претендует на статус самого мощного и дорогого кроссовера в истории этого семейства. Модель, стоимость которой в Австралии превышает 70 тысяч долларов, предлагает серьезную динамику и современные технологии, однако сталкивается с жесткой конкуренцией и вопросами к премиальности исполнения. Потенциальным владельцам предстоит решить, оправдана ли переплата за спортивный имидж и рекордную для серии отдачу в 308 лошадиных сил.

Toyota RAV4 Hybrid 2026
Фото: commons.wikimedia.org by Dinkun Chen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Toyota RAV4 Hybrid 2026

Цены и борьба за покупателя

Если базовый RAV4 GX доступен по цене от 45 990 долларов, то флагманский GR Sport требует гораздо более серьезных вложений — ценник легко преодолевает отметку в 70 тысяч. В этом сегменте представлены как доступные гибриды вроде Haval H6 или MG HS, так и технически схожие модели, например, Mitsubishi Outlander PHEV. При этом прямые соперники по платформе, такие как Suzuki Across или Mazda CX-80 PHEV, стоят еще дороже, зачастую лишая владельца преимуществ полного привода.

"Выбирая кроссовер с такими характеристиками, важно помнить о качестве горючего. Использование низкооктанового топлива ради экономии — это прямой путь к серьезным поломкам двигателя и дорогостоящему ремонту", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Комфорт и оснащение

Версия GR Sport получила спортивные кресла с комбинированной отделкой из замши и искусственной кожи, алюминиевые накладки на педали и расширенный пакет электроники. Интерьер выделяется физическими элементами управления климат-контролем и мультимедиа, а также качественным 12,9-дюймовым дисплеем. Однако по уровню используемых материалов кроссовер уступает лидерам сегмента, напоминая скорее утилитарный, пусть и хорошо оснащенный автомобиль, чем премиум-класс.

"Для длительных поездок такие машины требуют особого внимания к обзорности. Часто автовладельцы сталкиваются с трудностями при плохой погоде, когда правильная экономия топлива и грамотная эксплуатация позволяют избежать неприятных ситуаций на трассе", — разъяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Двигатель и динамические показатели

Силовая установка состоит из 2,5-литрового бензинового мотора и двух электродвигателей. Суммарная мощность системы достигает 308 л. с., что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 5,8 секунды. Батарея емкостью 22,7 кВт·ч обеспечивает запас хода на электричестве до 113 км. В смешанном цикле при разряженной батарее расход топлива фиксируется на уровне 5,6 литра на 100 км.

"При выборе гибрида стоит учитывать, что неаккуратное обращение с топливной системой и незнание правил общения с представителями дорожных служб часто приводят к ненужным финансовым потерям", — предупредил в беседе с Pravda. Ru юрист по ДТП и возмещению ущерба Олег Зорин.

Параметр Значение
Суммарная мощность 308 л. с. (227 кВт)
Разгон до 100 км/ч 5,8 сек
Запас хода (EV) До 113 км
Расход (разряженная батарея) 5,6 л/100 км

Ответы на популярные вопросы

  • Кому подойдет данная модификация автомобиля? Тем, кому важна высокая динамика и полный привод при сохранении практичности кроссовера.
  • Ощущается ли машина как премиальная? Нет, материалы отделки ближе к утилитарным моделям, несмотря на хорошую оснащенность.
  • В каких режимах работает установка? Доступны EV, Eco, Normal, Sport, Custom, а также внедорожные Trail и Snow.
  • Насколько экономичен автомобиль без зарядки? Расход топлива при истощенной батарее составляет около 5,6 литра на 100 км.

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Экспертная проверка: инженер-автомеханик Михаил Лазарев, эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв, юрист по ДТП и возмещению ущерба Олег Зорин
Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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