Toyota RAV4 GR Sport в версии PHEV 2026 года претендует на статус самого мощного и дорогого кроссовера в истории этого семейства. Модель, стоимость которой в Австралии превышает 70 тысяч долларов, предлагает серьезную динамику и современные технологии, однако сталкивается с жесткой конкуренцией и вопросами к премиальности исполнения. Потенциальным владельцам предстоит решить, оправдана ли переплата за спортивный имидж и рекордную для серии отдачу в 308 лошадиных сил.
Если базовый RAV4 GX доступен по цене от 45 990 долларов, то флагманский GR Sport требует гораздо более серьезных вложений — ценник легко преодолевает отметку в 70 тысяч. В этом сегменте представлены как доступные гибриды вроде Haval H6 или MG HS, так и технически схожие модели, например, Mitsubishi Outlander PHEV. При этом прямые соперники по платформе, такие как Suzuki Across или Mazda CX-80 PHEV, стоят еще дороже, зачастую лишая владельца преимуществ полного привода.
"Выбирая кроссовер с такими характеристиками, важно помнить о качестве горючего. Использование низкооктанового топлива ради экономии — это прямой путь к серьезным поломкам двигателя и дорогостоящему ремонту", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.
Версия GR Sport получила спортивные кресла с комбинированной отделкой из замши и искусственной кожи, алюминиевые накладки на педали и расширенный пакет электроники. Интерьер выделяется физическими элементами управления климат-контролем и мультимедиа, а также качественным 12,9-дюймовым дисплеем. Однако по уровню используемых материалов кроссовер уступает лидерам сегмента, напоминая скорее утилитарный, пусть и хорошо оснащенный автомобиль, чем премиум-класс.
"Для длительных поездок такие машины требуют особого внимания к обзорности. Часто автовладельцы сталкиваются с трудностями при плохой погоде, когда правильная экономия топлива и грамотная эксплуатация позволяют избежать неприятных ситуаций на трассе", — разъяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.
Силовая установка состоит из 2,5-литрового бензинового мотора и двух электродвигателей. Суммарная мощность системы достигает 308 л. с., что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 5,8 секунды. Батарея емкостью 22,7 кВт·ч обеспечивает запас хода на электричестве до 113 км. В смешанном цикле при разряженной батарее расход топлива фиксируется на уровне 5,6 литра на 100 км.
"При выборе гибрида стоит учитывать, что неаккуратное обращение с топливной системой и незнание правил общения с представителями дорожных служб часто приводят к ненужным финансовым потерям", — предупредил в беседе с Pravda. Ru юрист по ДТП и возмещению ущерба Олег Зорин.
|Параметр
|Значение
|Суммарная мощность
|308 л. с. (227 кВт)
|Разгон до 100 км/ч
|5,8 сек
|Запас хода (EV)
|До 113 км
|Расход (разряженная батарея)
|5,6 л/100 км
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