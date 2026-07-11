Реальная стоимость вашей АКБ: почему не стоит соглашаться на выгодный обмен в магазине

Привычка сдавать старую батарею в магазин ради скидки постепенно уходит в прошлое. Раньше такой обмен казался единственным логичным решением, но сейчас водители все чаще оставляют отработанные аккумуляторы у себя в гаражах или ищут другие способы пристроить тяжелый груз. Экономика этого процесса изменилась, и теперь прямое предложение продавца выглядит не так заманчиво, как раньше. Часто за привычным действием скрывается простая потеря выгоды.

Фото: Wikipedia by Frettie is licensed under GNU Free Documentation License Аккумулятор автомобиля

Вторая жизнь старой батареи

Даже если батарея перестала крутить стартер в мороз, она не превращается в бесполезный кусок пластика. Внутри остается свинец и химические составы, которые имеют четкую рыночную стоимость. Магазины, принимая старые АКБ, выступают лишь посредниками между водителем и перерабатывающим заводом. Предлагаемая скидка в 10% — это усредненный вариант, который удобен продавцу, но не всегда полезен кошельку владельца.

"Многие автовладельцы воспринимают скидку в магазине как подарок, но на самом деле это плата за металл. Свинец в последние годы только дорожает, и крупные батареи от внедорожников или грузовиков отдавать за бесценок просто неразумно", — пояснил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Некоторые аккумуляторы после грамотной зарядки и проверки плотности состава способны прожить еще пару сезонов. Их часто используют в качестве резервных источников питания на дачах или устанавливают в материал, который не требует пиковых нагрузок. Полностью списывать технику со счетов сразу после покупки замены бывает преждевременно.

Тот самый секрет: почему хлам покупают

Важный нюанс заключается в существовании огромного рынка подержанных запчастей. Старый, но еще живой аккумулятор — золотая жила для тех, кто готовит машину к продаже. Перекупщикам важно, чтобы автомобиль завелся в момент показа покупателю. Покупать новую батарею за полную стоимость для них нет смысла, поэтому они охотно забирают ваши старые АКБ через доски объявлений.

"Если корпус цел, а пластины не осыпались, такая деталь проживет еще полгода-год. На вторичном рынке такие запчасти улетают за часы, потому что стоят в три раза дешевле новых, а свои функции выполняют", — отметил автослесарь Денис Хромов.

Где платят больше чем в магазине

Специализированные пункты приема лома работают иначе. Там цену определяют по весу или емкости, и часто это оказывается выгоднее магазинных предложений на 20% или даже 30%. Особенно остро разница чувствуется при сдаче деталей от 90 Ач и выше. В таких местах решение расстаться с устройством принимается быстрее, так как на руки выдают живые деньги.

Способ сдачи Основная выгода Обмен в магазине Экономия времени, небольшая скидка на месте Пункт приема лома Максимальная денежная выплата по весу Вторичный рынок Шанс продать как рабочее устройство

Конечно, посещение таких точек требует времени и транспортных расходов. Если пункт приема находится на другом конце города, то разница в несколько сотен рублей может не окупить сожженное топливо. Именно поэтому многие попросту складируют старые устройства, дожидаясь удобного случая, когда накопится сразу несколько штук или путь будет лежать мимо нужного адреса.

"Электрическая начинка автомобиля крайне чувствительна к качеству питания. Если вы решили оставить старый аккумулятор как запасной, проверьте его бортовую систему на отсутствие замыканий, иначе даже исправная на вид батарея быстро придет в негодность", — подчеркнул автоэлектрик Кирилл Семенов.

Ответы на популярные вопросы об аккумуляторах

Зачем магазинам старые аккумуляторы?

Торговые сети заключают договоры с перерабатывающими компаниями. За каждую собранную единицу магазин получает вознаграждение, которое выше, чем та скидка, которую они дают рядовому покупателю. Это налаженный бизнес-процесс.

Можно ли просто выкинуть аккумулятор в мусорный бак?

Это запрещено законом и опасно для природы. Электролит и свинец отравляют почву. За такое действие можно получить штраф, а вред окружающей среде будет невосполним.

Как понять, что старый аккумулятор еще на что-то годен?

Если после полной зарядки прибор держит напряжение и способен завести машину хотя бы в плюсовую температуру, его можно использовать как временный вариант или продать на запчасти. Если же напряжение падает сразу после отключения от сети — это чистый лом.

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