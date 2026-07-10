Игнорирование порядка действий после аварии: бумажные ошибки превратят вашу машину в неликвидный актив

Первые 15 минут после аварии решают многое. Ошибка на этом отрезке потом аукнется в бумагах и страховой истории. Дмитрий Крылов из Автотеки напомнил: после удара нужна не паника, а чёткий порядок действий.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Автоавария

Безопасность на месте ДТП

Сначала остановите машину и включите аварийку. Потом наденьте светоотражающий жилет. Знак аварийной остановки ставят не ближе 15 метров в городе и 30 метров за его пределами.

Главная цель проста: сделать место аварии заметным. Выходить на дорогу без оценки обстановки нельзя. Это уже не помощь, а лишний риск.

Дальше проверьте, нет ли пострадавших. При травмах звоните 103 или 112. Тяжело раненых лучше не двигать без нужды.

"Если человек говорит, что всё нормально, это не повод отказываться от скорой. Симптомы могут проявиться позже", — предупредил в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Как оформить аварию

Дальше выбирают схему оформления. Если в ДТП только две машины, есть ОСАГО, нет пострадавших и ущерб укладывается в лимит, подойдёт европротокол.

Если спорят о виновнике, повреждён чужой столб или нет полиса ОСАГО, вызывайте ГИБДД по 102 или 112. Не кладите трубку, пока диспетчер не подтвердит вызов.

Для спокойствия можно позвать аварийного комиссара. Он поможет с бумагами и фиксацией. Но подписи всё равно проверяйте сами. Машина, знаете ли, доверяет молча, а бумага ошибок не прощает.

"Европротокол работает только при чётких условиях: две машины, действующие полисы, нет пострадавших и спора по обстоятельствам", — разъяснил в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.

Что делать после оформления

Снимите общий план, номера, повреждения, знаки, разметку и следы торможения. Сохраните видео с регистратора. Потом обменяйтесь данными с другим водителем и запишите контакты свидетелей.

Машину убирают с проезжей части, если она мешает движению. Но сначала надо зафиксировать её положение. Уезжать с места ДТП нельзя. За это грозит серьёзная ответственность.

Заполненный европротокол передают в страховую в течение 5 рабочих дней. Упустили срок — и страховщик получит удобный повод для отказа.

Крылов отдельно напомнил: следы аварии остаются в истории автомобиля. Потом их увидит и покупатель, и сервис проверки. Так что аккуратность в бумагах — это не формальность, а часть будущей продажи.

"Информация об аварии остаётся в истории машины и влияет на её дальнейшую продажу", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru руководитель продукта Автотека в Авито Авто Дмитрий Крылов.

Ответы на популярные вопросы

Когда вызывать скорую?

Сразу, если есть травмы, потеря сознания, кровь или жалобы на боль.

Можно ли оформить ДТП без ГИБДД?

Да, если подходят условия европротокола и оба участника согласны.

Что делать, если машина мешает движению?

Сначала зафиксировать обстановку, потом убрать авто с проезжей части.

Куда подавать европротокол?

В свою страховую компанию, не позже 5 рабочих дней после аварии.

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