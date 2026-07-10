Перевод авто на газ кажется спасением от цен: эти скрытые нюансы перечеркивают всю экономию

Перевод легкового автомобиля на газомоторное топливо сегодня лишен практического смысла из-за высокой стоимости оборудования, юридических сложностей и потенциальных угроз безопасности, рассказал Pravda.Ru автоэксперт, специалист по контраварийному вождению Егор Васильев. По его словам, сомнительная экономия не оправдывает риски, которые несет вмешательство в конструкцию современной машины.

Фото: commons.wikimedia.org by Burger, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Газобаллонное оборудование автомобиля

Ранее на рынке был зафиксирован резкий рост спроса на установку газобаллонного оборудования (ГБО), однако автоэксперт Олег Мосеев рекомендовал автовладельцам не поддаваться ажиотажу и повременить с этим решением. Специалисты отмечают, что рынок бьется в конвульсиях из-за нестабильности, что заставляет водителей искать любые способы сокращения издержек.

Одной из ключевых проблем Васильев называет высокую цену входа: монтаж системы обходится в среднем в 60—80 тысяч рублей, а в ряде случаев сумма превышает и 100 тысяч. При этом владелец лишается значительной части полезного пространства, так как баллон обычно размещают в багажнике. Кроме того, серьезным препятствием становится бюрократия.

"При установке газобаллонного оборудования необходимо проводить сертификацию автомобиля, то есть вносить изменения в конструкцию транспортного средства с проведением соответствующих экспертиз и последующим внесением правок в документацию. В нынешних условиях это тоже большая проблема", — отметил Васильев.

Технические сложности особенно актуальны для владельцев новых иномарок. Установка ГБО неизбежно ведет к аннулированию заводской гарантии. Более того, современные двигатели, работающие по сложным циклам Миллера или Аткинсона, требуют прецизионной настройки программного обеспечения, которую трудно обеспечить при переходе на альтернативное топливо. Нередко такая попытка сэкономить приводит к преждевременному износу силового агрегата.

"Автомобили с газобаллонным оборудованием довольно опасны, потому что газ — летучая субстанция, и в системе возможна разгерметизация. Все это может закончиться серьезными последствиями: взрывы машин случаются не повсеместно, но периодически", — пояснил автоэксперт.

Инфраструктурный вопрос также остается открытым: количество специализированных заправок значительно уступает числу традиционных АЗС. Несмотря на то что способ платить меньше на станциях кажется заманчивым, плотность газовой сети в регионах неоднородна. Васильев подчеркнул, что даже электрозарядные столбики сегодня встречаются чаще, чем газовые колонки.

По мнению эксперта, эксплуатация газа оправдана лишь для легкого коммерческого транспорта (LCV), который постоянно работает в городской черте. Для частного пользователя предложение перевести авто на газ часто оказывается маркетинговой ловушкой. В конечном итоге цена дешевого топлива оказывается слишком высокой из-за невозможности быстро окупить вложения.

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