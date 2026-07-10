Обычная канистра в багажнике: одна деталь при перевозке бензина может оставить без прав

Перевозка канистры с горючим в багажнике легкового автомобиля часто воспринимается водителями как бытовая задача. Однако юридически бензин относится к категории опасных грузов. Ошибки в объеме или типе емкости могут привести к потере водительского удостоверения на срок до нескольких месяцев.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Перевозка бензина в багажнике

Нормы провоза топлива

Законодательство ограничивает количество горючего, которое частное лицо может транспортировать без специального разрешения. Общий лимит на одно транспортное средство составляет 240 литров. При этом содержимое основного бака в этот расчет не входит. Существует и структурное ограничение: объем одной емкости не должен превышать 60 литров. Попытка загрузить багажник сверх этих параметров классифицируется как нарушение правил перевозки опасных грузов. Инспекторы ГИБДД обращают внимание на такие автомобили, особенно в периоды, когда фиксируется дефицит бензина в России и вводится лимит на заправку в канистры.

"Инспектор имеет право проверить не только объем, но и наличие фиксации груза. Если емкости свободно перемещаются по багажнику, это создает угрозу безопасности движения", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Требования к безопасности тары

Выбор материала канистры определяет не только удобство, но и легитимность перевозки. Металлические емкости остаются приоритетными. Пластиковая тара допустима только при наличии заводской маркировки UN или ГСМ. Обычные бутылки из-под воды или технические баки из-под реагентов запрещены. Они накапливают статический заряд, что может привести к воспламенению паров. При наполнении важно оставлять воздушную прослойку объемом около 5–10%. Топливо расширяется при росте температуры, и отсутствие зазора приводит к деформации или разрыву сосуда. Такие инциденты часто случаются при хранении бензина на балконе или в закрытом прогретом салоне.

"Любая трещина на старой канистре — это источник ядовитых паров в салоне. Уплотнители крышек изнашиваются за год-два, пропуская летучие фракции бензина", — подчеркнул специально для Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Параметр Норма для частного лица Максимальный общий объем 240 литров Лимит на одну емкость 60 литров Разрешенная тара Металл или сертифицированный пластик Заполнение Не более 95% объема

Штрафы и судебная практика

За нарушение правил транспортировки опасных веществ предусмотрен штраф в размере от 2000 до 2500 рублей. Однако основной риск заключается в лишении прав на срок от 4 до 6 месяцев по статье 12.21.2 КоАП РФ. Суды часто принимают сторону ГИБДД, если зафиксирована перевозка в ненадлежащей таре или превышение лимитов. Правильная организация перевозки важна не только из-за юридических рисков, но и для ресурса двигателя. Грязная тара со временем забивает системы, вызывая расход масла и поломки форсунок. Грамотная экономия топлива начинается с качественной логистики и использования чистого инвентаря.

"Доказать в суде отсутствие злого умысла сложно, если бензин перевозился в пластиковых баках без маркировки. Для закона это критическое нарушение правил безопасности", — объяснил юридические нюансы эксперт Pravda.Ru Олег Зорин.

Ответы на популярные вопросы о перевозке ГСМ

Можно ли перевозить бензин в канистрах из-под масла?

Нет, такая тара не сертифицирована для длительной перевозки и хранения легковоспламеняющихся жидкостей под давлением паров. Требуется маркировка UN.

Нужно ли глушить двигатель при заправкеч канистры?

Да, это обязательное требование ПДД и пожарной безопасности на АЗС для минимизации риска искрообразования.

Входит ли бензин в баке в общие 240 литров?

Нет, лимит относится только к перевозимому в таре грузу. Топливо в штатной системе питания автомобиля не учитывается.

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