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Любовь к пыльным объездам закончилась: Верховный суд лишает нарушителей последнего права на защиту

Авто

Обочечники — это биологический вид, который эволюция обделила терпением, но наделила верой в собственную исключительность. Они искренне считают, что их время дороже вашего, пока пылят мимо пробки. Но теперь лавочка закрылась. Верховный суд РФ выписал этим хитрецам "волчий билет": при любом столкновении на обочине виноват будет тот, кто по ней ехал. Без вариантов. Даже если вы выезжали со двора и не заметили летящий по пыли "пылесос".

Инспектор ГАИ
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Инспектор ГАИ

Правила игры на обочине

Для ГИБДД обочина — это не дополнительная полоса для самых умных. Это техническая зона для экстренной остановки или движения пешеходов и велосипедов. Железный ряд машин, стоящий в пробке, манит нарушителей, но штраф в 1500 рублей — лишь верхушка айсберга.

"Обочина официально не является проезжей частью. Поэтому классическое правило 'помехи справа' здесь превращается в тыкву. У того, кто нарушает правила расположения транспортного средства на дороге, априори нет преимущества в движении", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Когда "торопыга" решает вклиниться обратно в поток, он превращается в обычного агрессора. Если в этот момент произойдет контакт, страховая компания нарушителя будет лишь разводить руками. Его признают виновным, даже если вы специально его не пропустили. Это юридический капкан, из которого нет выхода.

Вердикт Верховного суда

Судебная практика долго буксовала, но Верховный суд поставил точку. История была классической: один водитель выезжал со второстепенной дороги, а второй несся по обочине. Произошло ДТП. Нижестоящие суды пытались вменить обоюдную вину, но высшая инстанция разнесла эту логику в щепки. Нарушитель не имеет права на преимущество.

Ситуация Юридический статус
Движение по обочине Незаконно (штраф 1500 руб.)
Столкновение при перестроении с обочины Вина водителя на обочине 100%
Препятствование проезду ("учителя") Штраф 2250 руб. для обоих

"Любая авария на обочине — это гарантированный проигрыш для того, кто там находился. Суды теперь смотрят на это жестко: нет права находиться на этом участке — нет и права на возмещение ущерба", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru юрист по ДТП и возмещению ущерба Олег Зорин.

Риски самосуда и технические поломки

Пытаться играть в "шерифа" и перекрывать обочину своим кузовом — идея плохая. ГАИ трактует это как нарушение статьи 12.15 КоАП РФ. В итоге вы получите штраф в 2250 рублей наравне с хамом. Кроме того, обочина — это свалка саморезов и острых камней. Одно неловкое движение, и ваш дизельный автомобиль или нарядный кроссовер превращается в недвижимость с пробитым колесом.

Экономия пяти минут может обернуться ремонтом двигателя, если из-за пыли забьются радиаторы, или бесконечными судами. Владельцы бюджетных китайских авто часто не осознают, что система охлаждения в таких условиях работает на износ. Пыль и грязь — лучшие враги ходовой части и электроники.

"Обочина убивает подвеску и забивает фильтры. Пыль попадает в узлы, которые на это не рассчитаны. Экономия времени выливается в серьезные траты на техцентр", — заявил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Для тех, кто пытается спрятаться от ответственности, используя сокрытие номеров, новости тоже плохие. Камеры теперь "видят" нарушителей под любым углом, а суды лишают прав за подобные фокусы без малейших колебаний.

Ответы на популярные вопросы о езде по обочине

Можно ли объехать пробку по обочине, если очень нужно?

Закон не знает понятия "очень нужно". Движение по обочине запрещено для всех легковых авто. Штраф — 1500 рублей, плюс риск полной ответственности при ДТП.

Кто виноват, если я выезжал со двора и врезался в машину на обочине?

Виновным признают водителя, ехавшего по обочине. Верховный суд подтвердил, что у нарушителя ПДД нет преимущества перед другими участниками движения.

Могу ли я перекрыть путь обочечнику своей машиной?

Нет, это нарушение правил расположения ТС на проезжей части. Вас оштрафуют на 2250 рублей. Лучше зафиксируйте нарушение на видеорегистратор и отправьте в ГИБДД.

Кому разрешено ездить по обочине по закону?

Только пешеходам, велосипедистам, мопедам и гужевым повозкам. В исключительных случаях — спецтехнике и машинам дорожных служб.

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Экспертная проверка: эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв, юрист по ДТП и возмещению ущерба Олег Зорин, инженер-автомеханик Михаил Лазарев
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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