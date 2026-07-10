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Пустые цеха снова наполнятся жизнью: бывший завод Volkswagen в Калуге запускает производство

Авто

Бывший завод Volkswagen в Калуге возвращается к полноценной работе: до августа 2026 года здесь начнется серийная сборка нового флагманского кроссовера Tenet T9. Предприятие задействует простаивавшие мощности для выпуска локализованных автомобилей, что должно помочь закрыть дефицит в сегменте вместительных семейных машин. Новинка уже прошла сертификацию в России и готова к выходу на конвейер с набором опций, адаптированных под суровые климатические условия.

Презентация российского автомобиля Tenet
Фото: Telegram-канал губернатора Калужской области by Владислав Шапша
Презентация российского автомобиля Tenet

Перезапуск калужского конвейера

Официальные сроки запуска производства озвучили на промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге. Площадка, ранее принадлежавшая немецкому концерну Volkswagen, станет базой для бренда Tenet. Марка появилась в России в начале 2025 года и специализируется на глубокой модернизации моделей Chery. Использование уже готовой, высокотехнологичной инфраструктуры позволит заводу быстро нарастить объемы и избежать длительного этапа наладки процессов.

"Инфраструктура бывшего завода Volkswagen — одна из лучших в стране, и её простой был лишь вопросом времени и юридических формальностей. Для региона это критически важно: возвращаются рабочие места и налоги, а для покупателя это шанс получить машину с привычным качеством сборки, пусть и под новым брендом", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Проект перезапуска кластера представили на стенде Калужской области. Местные власти рассчитывают, что возобновление работы гиганта индустрии станет драйвером для всей экономики региона. Несмотря на то что многие привычные китайские бренды уже доминируют на рынке, локализация конкретной модели T9 на мощностях в Калуге даст Tenet логистическое преимущество перед импортными аналогами.

Что известно о кроссовере Tenet T9

Кроссовер Tenet T9 внешне сильно напоминает Chery Tiggo 9, однако производитель заявляет о серьезной доработке конструкции под российские требования. Еще в феврале текущего года автомобиль получил сертификационные документы. В базовое оснащение войдут системы, ставшие стандартом для безопасных путешествий: шесть подушек безопасности, ЭРА-ГЛОНАСС и расширенный зимний пакет, включающий подогрев всех сидений, лобового стекла и форсунок омывателя.

"Для владельца новой машины важно понимать, что локализация в Калуге означает не только сборку, но и налаживание каналов поставки запчастей. При выборе стоит обращать внимание на тип двигателя: часто производители предлагают более простые агрегаты под 92-й бензин, хотя экономия на октановом числе в современных турбомоторах может выйти боком", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Мнение экспертов и рыночные перспективы

Эксперты отмечают, что Tenet T9 выходит в категорию семейных кроссоверов, где конкуренция сейчас наиболее острая. Успех модели будет зависеть от финальной цены и доступности кредитных программ. Поскольку бренд позиционирует себя как поставщик улучшенных версий Chery, покупатели вправе ожидать более качественных материалов отделки и перенастроенной подвески, адаптированной к неровностям российских дорог.

"Запуск такого завода — это сигнал рынку страхования и сервиса. Если объемы выпуска будут стабильными, стоимость КАСКО и запчастей для Tenet T9 станет ниже, чем у 'чистокровных' импортных собратьев, просто за счет массовости", — объяснила в беседе с Pravda.Ru юрист по страховым спорам Анастасия Гущина.

Параметр Характеристики Tenet T9
Срок запуска серии Летний сезон 2026 года
Базовое оснащение 6 подушек безопасности, зимний пакет, ЭРА-ГЛОНАСС
Статус сертификации Пройдена в феврале 2025 года
Происхождение платформы Модернизированная база Chery

Ответы на популярные вопросы о калужском заводе

Когда можно будет купить машину калужской сборки?

Массовые продажи начнутся во второй половине 2026 года, сразу после официального запуска конвейера и выхода первой партии с завода.

Будет ли Tenet T9 отличаться от оригинального Chery Tiggo 9?

Да, заявлено о глубокой модернизации: это касается как настроек электроники, так и адаптации кузова к дорожным реагентам и холодному климату.

Какие еще новинки появятся на калужской площадке?

Завод рассматривается как многобрендовый хаб. Ожидается расширение линейки за счет других моделей Tenet, а в перспективе возможно появление смежных проектов.

Правда ли, что на заводе внедрят новые стандарты безопасности?

Предприятие использует немецкое оборудование, что позволяет сохранять жесткий контроль качества швов, окраски и сборки электронных систем безопасности.

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Экспертная проверка: инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев, автослесарь Денис Хромов, юрист по страховым спорам Анастасия Гущина
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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