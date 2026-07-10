Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Покушение на Трампа стало новой картой против Ирана: Ближний Восток снова играет на нервах США
Дверь скрипит и плохо закрывается: петли можно привести в порядок без вызова мастера
Самый упрямый уголок участка: пень можно убрать без корчёвки и тяжёлой техники
Июль должен был стать золотым месяцем для Турции, но случилось обратное: отели начали распродавать номера
Циничный саботаж Запада: молчание Европы на запрос РФ о химоружии скрывает страшную правду
Кадры теперь будут другими: Нижегородская область пересмотрела подход к подготовке строителей
Бензин перевалил за сотню: рыночная ловушка поставила частные АЗС на грань выживания
Громкое обещание обернулось многомиллионной расплатой: Apple открыла кошелек после скандала с iPhone
Недорогой, но редкий: Алтайский край столкнулся с парадоксом дешевого бензина и пустых колонок

Бензин утекает незаметно: привычные действия за рулём увеличивают расход топлива до 20%

Авто

Ошибки в управлении автомобилем и невнимательность к техническим деталям заставляют водителей переплачивать за каждый литр горючего. Совокупность вредных привычек и мелких неисправностей увеличивает аппетит двигателя на 20 процентов, превращая ежедневные поездки в серьезную статью расходов семейного бюджета.

Топливо
Фото: openverse.org by Sean MacEntee, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Топливо

Агрессивное вождение и городские пробки

Резкие старты со светофоров и хаотичное торможение уничтожают попытки сэкономить. В моменты резкого ускорения электроника заставляет инжекторы работать на пределе, впрыскивая избыточную порцию топлива. Современные автоматические трансмиссии при активации режима кикдаун мгновенно сбрасывают передачи вниз, заставляя коленвал вращаться с бешеной скоростью.

Постоянная работа мотора на высоких оборотах в рваном городском цикле делает машину похожей на пробитый бензобак. Рациональнее заранее анализировать дистанцию до впереди идущего транспорта, избегая бессмысленных рывков. Плавный набор скорости позволяет удерживать оптимальную смесь в камерах сгорания, сохраняя ресурс агрегатов.

"Частые ускорения не дают выигрыша во времени, но гарантированно увеличивают нагрузку на топливную систему. Любое резкое нажатие на педаль газа — это прямая переплата", — пояснил специально для Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Техническое состояние и лишний вес

Многие водители игнорируют давление в колесах, хотя спущенные на 0.5 бара покрышки повышают сопротивление качению. Двигателю приходится развивать большую мощность для преодоления трения, что выливается в лишние 3-5 процентов расхода. Грязный воздушный фильтр действует как удавка: нехватка кислорода заставляет систему подавать больше бензина для поддержания работы мотора.

Лишний хлам в багажнике, старые запчасти и тяжелые инструменты превращают гражданский седан в грузовик. К этому добавляется аэродинамическое сопротивление от пустых багажных боксов на крыше, которые на трассе забирают до 10 процентов энергии. Совокупность этих факторов создает накопительный эффект, заметный при каждом посещении АЗС.

"Важно регулярно проверять углы установки колес и исправность тормозных суппортов. Подклинивание колодок может незаметно лишать вас пары литров на каждые сто километров", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Причина перерасхода Увеличение аппетита ДВС
Агрессивная езда (рывки) До 20%
Забитый воздушный фильтр До 10%
Кондиционер на максимуме 10–12%
Низкое давление в шинах 3–5%

Мифы об экономии и реальность

Популярное заблуждение о пользе движения на нейтральной передаче до сих пор живет среди автомобилистов. На деле бортовой компьютер отключает подачу топлива при движении на включенной передаче с отпущенным газом. Использование нейтрали заставляет машину расходовать бензин на поддержание холостого хода, лишая водителя возможности тормозить двигателем.

Попытки залить топливо с более низким октановым числом часто приводят к обратным результатам. Двигатель, рассчитанный на 95-й бензин, на 92-м начинает страдать от детонации. Электроника корректирует зажигание, что неизбежно ведет к падению мощности и росту потребления горючего. В итоге мнимая экономия на разнице в цене оборачивается повышенным расходом и риском повреждения поршневой группы.

"Экономия на качестве топлива часто приводит к детонационному сгоранию. В 2026 году ремонт современных систем впрыска обходится в десятки раз дороже, чем сиюминутная выгода на заправке", — объяснил эксперт Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Ответы на популярные вопросы

Как влияет открытое окно на расход топлива?

На скоростях выше 60 км/ч открытые окна нарушают обтекаемость кузова. Аэродинамическое сопротивление растет настолько, что использование кондиционера становится выгоднее, чем езда с открытым окном.

Помогает ли круиз-контроль экономить?

Да, на равнинных участках трассы автоматика держит стабильный темп, избегая микроускорений. Однако в холмистой местности круиз-контроль может потреблять больше, пытаясь во что бы то ни стало сохранить заданную скорость на подъеме.

Правда ли, что полный бак увеличивает расход?

Лишние 50 литров топлива весят около 37 килограммов. Это эквивалентно перевозке подростка или тяжелого чемодана. Влияние веса есть, но оно менее критично, чем грязные присадки в топливо или неисправные свечи.

Читайте также

Экспертная проверка: инженер-автомеханик Михаил Лазарев, эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв, автослесарь Денис Хромов
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Грубая ошибка на глазах у всех: Григорий Лепс в Санкт-Петербурге задел память артиста
Шоу-бизнес
Грубая ошибка на глазах у всех: Григорий Лепс в Санкт-Петербурге задел память артиста
Обратного пути уже не будет: в Кремле окончательно определили судьбу российских поставщиков
Экономика и бизнес
Обратного пути уже не будет: в Кремле окончательно определили судьбу российских поставщиков
Под Калининградом время словно треснуло: из-под земли подняли сокровище невероятной ценности
Калининградская область
Под Калининградом время словно треснуло: из-под земли подняли сокровище невероятной ценности
Популярное
Иллюзия партнерства с Турцией закончилась. На действия Эрдогана надо отвечать

Последние заявления турецкой стороны на саммите НАТО ставят под вопрос будущее многолетнего партнерства и требуют от Москвы решительных контрмер.

Иллюзия партнерства с Турцией закончилась. На действия Эрдогана надо отвечать
Топливный рынок бьется в конвульсиях: автовладельцам готовят крайне неприятный и затратный сюрприз
Топливный рынок бьется в конвульсиях: автовладельцам готовят крайне неприятный и затратный сюрприз
Двойная игра Пекина: Китай умудрился ударить в спину и тут же спасти Россию от беды
Мир на грани пепелища: безумный маневр Вильнюса у границ России напугал даже Германию
Иллюзия партнерства с Турцией закончилась. На действия Эрдогана надо отвечать Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Из Польши ушел гуманитарный груз для бойцов ВС РФ: громкая акция может обернуться тихой проверкой
Под Калининградом время словно треснуло: из-под земли подняли сокровище невероятной ценности
Зарево было видно издалека: ночная атака на Ростовскую область спровоцировала серьезный риск
Зарево было видно издалека: ночная атака на Ростовскую область спровоцировала серьезный риск
Последние материалы
Полоса препятствий: двор жилого дома в Чите превратился в грязь и провалы, мэрия умывает руки
Перевод авто на газ кажется спасением от цен: эти скрытые нюансы перечеркивают всю экономию
Недвижимость за городом резко сменила курс: эксперты предупреждают о непредсказуемом финале
Дальний Восток обошел столицу: Амурская область создала прецедент по темпам дорожного строительства
ГОСТ на упаковке ничего не обещает: реальное качество колбасы определяют по звездочке
Любовь без компромиссов: эти породы собак особенно болезненно реагируют на соперников
Завод, который зарядит страну: Росатом готовит запуск второй гигафабрики
Диета соблюдается, тренировки идут, а вес стоит: ответ часто находят совсем не в тарелке
Одно сообщение посеяло тревогу среди водителей Иркутска: теперь с ним разбирается полиция
Опасная игра Запада: блок НАТО отдал радикальный приказ пилотам у самых рубежей России
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.