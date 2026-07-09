Северокорейский амбициозный проект обернулся полным провалом: производство флагмана пошло под нож

Южнокорейский концерн Kia сворачивает производство своего флагманского седана K9, известного на некоторых рынках как K900. Проект, призванный потеснить немецкую премиум-тройку, признан экономически нецелесообразным на фоне катастрофического падения интереса покупателей: за последние семь лет объем продаж рухнул на 87%. Последние экземпляры модели покинут конвейер к исходу 2026 года, что поставит точку в четырнадцатилетней истории амбициозного, но проигравшего внутреннюю конкуренцию автомобиля.

Фото: commons.wikimedia.org by Damian B Oh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Kia K9

Хроника падения: почему флагман стал аутсайдером

История Kia K9 наглядно демонстрирует, что одного лишь технического совершенства недостаточно для борьбы в высшем эшелоне. Заднеприводный седан, построенный на общей платформе с премиальными моделями Genesis, пережил два поколения, но так и не обрел собственного лица в глазах состоятельной аудитории. Лучшие времена модели остались в 2012 году, когда только в Южной Корее удалось реализовать почти 14 тысяч машин.

"Такой резкий обвал спроса — с 11 тысяч машин в 2018 году до полутора тысяч в 2025-м — говорит о том, что модель морально устарела для своего сегмента. Покупатель люксовых авто очень чувствителен к статусу бренда, а Kia в этом плане всё ещё воспринимается как массовый производитель", — констатировал в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

В США попытка закрепиться в премиум-классе провалилась ещё раньше. Американский офис марки вывел K900 из прайс-листов в 2021 году. Местные водители предпочли вкладывать деньги либо в традиционных "немцев", либо в стремительно набирающие популярность кроссоверы. Даже современные стратегии продаж и маркетинговые уловки не смогли убедить рынок в необходимости огромного седана от бренда, выпускающего бюджетные малолитражки.

Внутренняя борьба: как Genesis и Hyundai забрали покупателей

Главным "убийцей" флагмана стала не внешняя конкуренция, а каннибализм внутри корейского холдинга. Родственный Genesis G80, предлагая схожую техническую начинку, но обладая более престижным шильдиком, в 2025 году разошелся тиражом свыше 41 тысячи единиц. Даже более простой переднеприводный Hyundai Grandeur показал феноменальный результат в 71 тысячу проданных авто, оставив K9 в глубокой тени.

"Обслуживание таких статусных машин обходится недешево, а при перепродаже они теряют в цене гораздо быстрее конкурентов. Когда ресурс агрегатов велик, но имидж бренда не дотягивает до цены обслуживания, модель обречена на вытеснение более удачными соседями по конвейеру", — объяснил в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Техническая консервативность также сыграла злую шутку. В то время как младшие модели K5 и K8 активно переходили на гибридные установки, "старший" K9 продолжал предлагаться исключительно с прожорливыми атмосферными и турбированными V6 объемами 3.3 и 3.8 литра. В эпоху, когда приёмы экономии горючего становятся актуальными даже для владельцев дорогих машин, отсутствие электромотора в паре с ДВС стало фатальным.

Смена курса: от тяжелого люкса к электрическим фургонам

Освободившиеся мощности завода, где сейчас собирают флагман, простаивать не будут. Kia планирует тотально переориентировать производство на выпуск электромобилей. К 2030 году марка намерена вывести на рынок сразу 14 электрических новинок. Особая роль отводится коммерческому сегменту PBV (Platform Beyond Vehicle) — это модульные фургоны и шасси для бизнеса.

"Перераспределение ресурсов на электрокары — логичный шаг. Даже если случится авария со списанием одного старого проекта, компания выигрывает в глобальной перспективе, создавая технологическую базу будущего", — отметил в беседе с Pravda.Ru автоэлектрик Кирилл Семёнов.

Место самого крупного седана в линейке Kia теперь официально займёт модель K8. Она современнее, экономичнее и гораздо лучше продается, хотя и базируется на переднеприводной архитектуре. Любителям классического заднего привода в рамках корейского концерна теперь прямая дорога только в дилерские центры Genesis.

Показатель / Модель Kia K9 (2025 г.) Genesis G80 (2025 г.) Объем продаж (ед.) 1 581 41 291 Тип привода Задний / Полный Задний / Полный Наличие гибридных версий Нет Есть / Электро Судьба модели Снятие с производства Развитие линейки

Ответы на популярные вопросы о будущем Kia K9

Когда окончательно прекратится выпуск Kia K9? Производитель планирует собрать последний экземпляр седана до конца 2026 года. До этого момента завод будет выполнять текущие заказы, после чего сборочную линию полностью демонтируют. Останутся ли в линейке Kia другие большие седаны? Да, роль флагманского седана перейдет к модели Kia K8. Она уступает K9 в габаритах и использует переднеприводную платформу, но на данный момент является самой востребованной в бизнес-сегменте марки. Появится ли у K9 прямой преемник? Прямого наследника с двигателем внутреннего сгорания не будет. Kia фокусируется на создании линейки электромобилей, и не исключено, что статус "флагмана" со временем получит большой электрический седан серии EV. Что станет с заводом, где производили флагман? Производственные мощности будут модернизированы для выпуска коммерческого электротранспорта (PBV) и новых пассажирских электрокаров в рамках стратегии бренда до 2030 года.

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