Заряженная канистра: как поездка на заправку может сделать вас пешеходом на полгода

Перевозка бензина в багажнике — это не запасливость, а прогулка по минному полю. Если вы думаете, что пара лишних литров в «баклажке» из-под воды сойдет вам с рук, готовьтесь к суду. Бензин — это не просто жидкость, это летучий химический коктейль, который закон классифицирует как опасный груз. Одна ошибка в выборе тары или объеме, и инспектор с радостью оформит вас по «тяжелой» статье. Речь идет о реальных рисках превратить свой автомобиль в факел или лишиться прав.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Багажник автомобиля с канистрами и сумками

Лимиты и нормы: сколько выпьет машина, а сколько — канистра

Забудьте о заправке прицепа под завязку. Существуют жесткие правила ДОПОГ, которые действуют в России с той же силой, что и в Европе. Частное лицо имеет право везти не более 240 литров топлива на одну «боевую единицу» — ваш автомобиль. При этом емкость одной канистры не должна превышать 60 литров. Танкер на колесах из легковушки сделать не получится. Залитый бак в этот расчет не входит, но любые попытки набить багажник и прицеп сверх лимита — прямой путь к протоколу.

"Многие игнорируют, что бензин в канистрах — это опасный груз. Превышение лимитов или неправильная фиксация в багажнике подпадают под жесткие санкции, потому что при ДТП такая машина превращается в неуправляемую бомбу", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Тара с характером: почему пластик — это лотерея

Стеклянные бутыли — в мусор. Это запрещено. Металл — сталь или алюминий — идеальный выбор, он не копит статику и не вступает в интимную связь с топливом. С пластиком всё сложнее. Обычная канистра из хозмага не подойдет. Нужен спецпластик с маркировкой «ГСМ» или значками ООН (UN в ромбе). Если на канистре нет пиктограммы пламени или надписи Gasoline/Petrol, оператор АЗС имеет полное право отправить вас восвояси, а инспектор ГАИ — усомниться в безопасности перевозки.

Тип тары Вердикт и нюансы Металлическая канистра Эталон. Долговечна, безопасна, разрешена везде. Спецпластик (с маркировкой) Допустим. Требует наличия сертификата и знака UN. Стекло / Обычный пластик Категорически запрещено. Шанс искры или разрушения тары.

Никогда не заливайте канистру «под пробку». Топливо расширяется при нагреве, как тесто на дрожжах. Оставьте 5% объема для воздушной подушки. Если канистра вздулась в багажнике от жары — вы создали в машине камеру для испытания взрывчатки. Крепите тару намертво: летящая по багажнику двадцатилитровая банка бензина — плохой спутник в повороте.

"Даже сертифицированная канистра со временем гниет. Коррозия изнутри или рассохшаяся резинка на крышке — это медленный яд. Пары бензина просачиваются в салон, вызывая отравление водителя или пожар от искры в электрике", — подчеркнул инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Штрафы и лишение: цена «лишнего» литра

Для тех, кто считает правила формальностью, припасен КоАП РФ. Статья 12.21.2 бьет больно. Если инспектор докажет нарушение правил перевозки опасных грузов (включая неправильную тару или объем), готовьте 2000–2500 рублей. Но это цветочки. Главная угроза — лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев. Ваша «хозяйственность» может обернуться длительными прогулками пешком. Просьба ГИБДД открыть капот или багажник может стать роковой, если там болтается сомнительная канистра.

"Юридически доказать, что вы везете бензин для личных нужд, а не на продажу, бывает сложно, если объем превышает нормы. Суды часто встают на сторону обвинения, когда речь идет о безопасности дорожного движения", — отметил юрист по ДТП Олег Зорин.

Ответы на популярные вопросы о перевозке топлива

Сколько литров можно перевозить без спецразрешения?

До 240 литров в сумме, но не более 60 литров в одной емкости. Это лимит для частника без лишних бумаг.

Можно ли возить бензин в пластиковой канистре из-под масла?

Нет. Тара должна иметь специальную маркировку, разрешающую хранение и транспортировку именно бензина. Обычный пластик накапливает статику.

Нужно ли глушить двигатель при заправке канистры?

Обязательно. Работающий двигатель на АЗС — это источник искр и статического электричества, что в сочетании с открытой тарой смертельно опасно.

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