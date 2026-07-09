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Гелик за 1,3 миллиона: почему все обсуждают эту новинку и в чем кроется главный подвох

Авто

Российская компания ZIF Auto начала продажи компактных электромобилей, среди которых модель ZIF Morena привлекает внимание своим внешним сходством со знаменитым внедорожником Mercedes-Benz G-Klasse. Стартовая цена новинки составляет 1,3 миллиона рублей, что в разы меньше стоимости оригинального немецкого "Гелендвагена". Локализация сборки на территории России делает этот проект заметным событием на рынке бюджетных электрокаров, однако покупателям стоит понимать, что за внешним обликом легенды скрывается принципиально иной класс техники.

Mercedes-Benz G 63 AMG
Фото: commons.wikimedia by Alexandre Prevot, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Mercedes-Benz G 63 AMG

ZIF Morena: облик легенды в бюджетном сегменте

Модель ZIF Morena позиционируется как стилизованный городской электромобиль. Производитель сделал ставку на узнаваемый дизайн, который вызывает ассоциации с премиальным немецким внедорожником. В текущих условиях, когда оригинальные машины популярных брендов стали труднодоступным товаром, подобные "альтернативные" предложения становятся заметным явлением. В линейке компании также представлена модель ZIF E7, выполненная в форм-факторе обычного сити-кара.

"Покупатели нередко бросаются на внешнее сходство, забывая о колоссальной разнице в назначении и технических характеристиках. При выборе доступного электрокара важно трезво оценивать его ресурс и понимать, что ожидать внедорожных качеств от городской стилизации — это заведомо проигрышная стратегия", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Технические нюансы и реальные возможности

Данные о силовых установках и запасе хода ZIF Morena пока ограничены. Локальная сборка — это весомый фактор, так как она может упростить вопросы сервисного обслуживания и доступности запчастей. При этом эксперты напоминают, что покупка малоизвестных моделей сопряжена с определенными рисками, особенно если речь идет о сложных компонентах вроде тяговых батарей или электроники.

"Электромобиль — это прежде всего сложные электронные системы и надежность бортовой сети. Если производитель обеспечивает качественную поддержку и гарантию, это повышает шансы на успех модели, но при отсутствии развитой сервисной сети даже самые дешевые решения могут обернуться ремонтом по цене половины автомобиля", — отметил в беседе с Pravda. Ru автоэлектрик Кирилл Семёнов.

Стоит ли рассматривать покупку

Для тех, кто ищет средство передвижения по городу и хочет выделиться в потоке, ZIF Morena предлагает интересную концепцию. Однако стоит учитывать, что проблемные б/у авто часто требуют куда больших затрат на восстановление, чем покупка новой, пусть и простой машины. В условиях, когда топливный рынок заставляет водителей искать альтернативные варианты энергоносителей, покупка электрического сити-кара может стать прагматичным шагом для коротких перемещений.

"Внешний вид — это лишь оболочка. Будущему владельцу крайне важно перед покупкой провести тщательный тест-драйв, чтобы понять реальный запас хода в условиях российской зимы и проверить удобство посадки, так как габариты компактных моделей часто не соответствуют эргономике настоящих внедорожников", — разъяснил в беседе с Pravda. Ru автослесарь Денис Хромов.

Параметр Mercedes-Benz G-Klasse
Сегмент Премиальный внедорожник
Силовая установка ДВС или гибрид
Ценовой диапазон Десятки миллионов рублей
Цель использования Универсальный, бездорожье

Ответы на популярные вопросы

1. Является ли ZIF Morena внедорожником?
Нет, это стилизованный компактный городской электрокар, не предназначенный для сложного бездорожья.

2. Есть ли гарантия от производителя?
Да, поскольку компания запустила официальные продажи на территории России, на машины распространяются стандартные обязательства производителя.

3. Сложно ли будет обслуживать такую машину?
Локализация сборки повышает шансы на доступность запчастей, однако сервис лучше уточнять у дилера ZIF Auto в вашем регионе.

4. Каков реальный запас хода?
Точные характеристики производитель пока не обнародовал; их следует уточнять в технической документации к конкретной комплектации.

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Экспертная проверка: инженер-автомеханик Михаил Лазарев, автоэлектрик Кирилл Семёнов, автослесарь Денис Хромов
Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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