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Бак полон, а стрелка стоит на нуле: какой сюрприз ждет тех, кто не глушит машину на заправке

Авто

Многие водители на АЗС сознательно оставляют двигатель включенным во время заправки, опасаясь проблем с запуском после остановки. Чаще всего на такой риск решаются владельцы старых автомобилей, чьи узлы — стартер, аккумулятор или система зажигания — находятся в изношенном состоянии. Страх лишний раз заглушить мотор перевешивает правила безопасности, однако подобные действия не только провоцируют конфликты с персоналом станции, но и несут реальную угрозу возникновения пожара.

Заправка
Фото: Designed by Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Заправка

Почему работающий мотор на АЗС опасен

Пренебрежение правилами безопасности при обращении с горючим создает серьезные риски. Работающий двигатель — это постоянно функционирующая электрическая сеть, потенциальные искры в системе зажигания и перегретые элементы выпускной системы. Вблизи заправочной колонки всегда высока концентрация паров бензина, которые могут воспламениться от любой случайной искры. Особенно уязвимы машины с "колхозным" тюнингом, поврежденной изоляцией проводов или проблемной выхлопной системой.

"Любая неисправность в бортовой сети или системе зажигания при работающем моторе превращает машину в источник повышенной опасности. Искра от пробитого высоковольтного провода или некачественных контактов в старой проводке может привести к мгновенному воспламенению паров топлива, которые всегда присутствуют в зоне заправки", — предупредил в беседе с Pravda. Ru автоэлектрик Кирилл Семёнов.

Технические причины отказа от заглушения двигателя

Помимо банальной рассеянности, когда водитель отвлекается на телефон или беседу, страх не завести машину снова имеет под собой техническую почву. Нередко владельцы подержанных авто сталкиваются с тем, что после остановки стартер отказывается крутить или зажигание "капризничает". Иногда такие технические недочеты скрыты от глаз, и автомобили часто выходят на трассы с серьезными изъянами, о которых водитель может даже не подозревать.

"Когда машина регулярно преподносит сюрпризы при запуске, водитель пытается минимизировать количество остановок. Но стоит помнить, что многие системы управления двигателем просто не обновляют данные о количестве топлива в баке, если мотор не был заглушен. Вы уедете с заправки, а датчик будет продолжать показывать прежний, низкий уровень, что может быть даже опаснее, чем риск не завести машину", — отметил в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Право сотрудников АЗС требовать выключения ДВС

Ситуация, когда автомобилист игнорирует требование заглушить двигатель, рассматривается как прямое нарушение техники безопасности. Сотрудники станции имеют полное право остановить обслуживание, если водитель отказывается соблюдать установленные нормы. Даже если владелец считает запрет излишним, правила работы с ГСМ обязательны для всех, и их несоблюдение может стать причиной отказа в заправке.

"На любой станции технические требования прописаны не для того, чтобы усложнить жизнь водителю, а для защиты самой инфраструктуры и безопасности окружающих. Если требования игнорируются, персонал вправе отказать в предоставлении услуги. Это стандартная практика, которая помогает избежать аварийных ситуаций во время обязательных процедур для автовладельцев", — разъяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Действие Последствие
Выключение мотора на АЗС Безопасность, корректная работа датчика уровня топлива
Работающий двигатель Риск возгорания, некорректные показания приборов

Ответы на популярные вопросы

Почему показания топлива не меняются после заправки?
Многие электронные системы автомобиля обновляют данные о количестве бензина только при перезапуске двигателя.

Могут ли отказать в заправке, если я не глушу мотор?
Да, сотрудники АЗС обязаны обеспечить соблюдение техники безопасности и имеют право прекратить обслуживание автомобиля с работающим ДВС.

Опасны ли современные автомобили на заправке?
Да. Несмотря на более совершенную электронику, риск воспламенения паров топлива из-за потенциальных неисправностей в системе зажигания или выхлопе сохраняется.

Что делать владельцу, если машина плохо заводится?
Необходимо провести диагностику и устранить неисправности стартера или системы зажигания, чтобы не рисковать безопасностью на АЗС.

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Экспертная проверка: автоэлектрик Кирилл Семёнов, инженер-автомеханик Михаил Лазарев, эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв
Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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