Легкий удар — и в утиль: список машин, которые не переживут даже мелкую аварию

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Авто

Исследования страховщиков выявили, какие автомобили чаще всего попадают в ДТП с полной потерей, после чего их восстановление не имеет экономического смысла. Первая половина 2026 года показала, что лидерами по "тоталу" становятся не только премиальные машины, но и самые популярные массовые иномарки, причем данные разных компаний сильно различаются.

Девушка попала в аварию
Фото: Designed by Freepik by Drazen Zigic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка попала в аварию

Антирейтинг марок по версиям страховщиков

По данным "Ренессанс Страхования", к середине года самые высокие показатели тотальных страховых случаев продемонстрировали Mini, Genesis и Porsche. Вице-президент компании Сергей Демидов уточнил, что для этих марок частота конструктивной гибели почти втрое превышает средний показатель по рынку. Верхушку антирейтинга также составили Land Rover, Infiniti, Renault, Honda и Suzuki, чьи автомобили становятся "тоталом" вдвое чаще среднего.

"Статистика тотальных ДТП сильно зависит от страхового портфеля компании. Если у страховщика много договоров на конкретную марку, например, из-за выгодных программ или популярности модели у корпоративных клиентов, то и цифры будут выше. Для водителя это не однозначный сигнал о ненадежности машины, а, скорее, показатель ее страхуемости и типа эксплуатации", — объяснил в беседе с Pravda. Ru автоэксперт Александр Громов.

Картина кардинально меняется у других игроков рынка. В "Ингосстрахе" лидерами по доле тотальных убытков за тот же период стали Nissan (13%), Toyota (11,4%), автомобили ВАЗ (7%), Honda (4,8%) и Mazda (4,5%). В портфеле "Абсолют Страхования" чаще других упоминались Lada, Exeed и Skoda, в "Зетта Страхование" на первые позиции вышли Chery и Geely, а в "Согласии" статистику возглавили Lada, Skoda, Geely и Hyundai.

Конкретные модели, которые разбиваются чаще

Разнообразие наблюдается и на уровне конкретных моделей. У "Ренессанс Страхования" самый высокий фиксаж у Mercedes-Benz S-Class, Renault Logan и Sandero, а также Volkswagen Touareg. Выше средних значений показатели у BMW X5 и BMW 5 Series, Kia Ceed, Volkswagen Polo и Ford Focus.

"Частоту тотальных ДТП по модели важно смотреть в комплексе. Популярная массовая модель, такая как Ford Focus или Lada Granta, просто чаще встречается на дорогах, и ее относительная доля в авариях может быть невысока. А вот мощные премиальные седаны, вроде Mercedes S-Class, на высокой скорости часто получают повреждения, ремонт которых сопоставим со стоимостью новой машины. Здесь играет роль не только частота, но и дороговизна восстановления", — отметил в беседе с Pravda. Ru автоэксперт Михаил Лазарев.

"Ингосстрах" называет другими фаворитами антирейтинга Opel Astra (1,5%), Ford Focus и Nissan Presage (по 1,4%), а также Lada Granta (1,3%). В перечне "Зетта Страхование" значатся Lada Granta, Geely Monjaro и Chery Tiggo 4. По информации "Согласия", основные потери принесли Lada Vesta, Lada Granta, Geely Coolray и Skoda Kodiaq.

Почему статистика разнится и как на это смотреть

Общие цифры по рынку также неоднородны. В "Ренессанс Страховании" подсчитали, что конструктивная гибель грозит примерно одной машине из 200-250 застрахованных. В "Ингосстрахе" доля подобных убытков оценивается в 2,2%. В "Абсолют Страховании" говорят о 4-5% от всех происшествий по ОСАГО и КАСКО. В "Согласии" уточнили, что за первое полугодие 2026 года ежедневно фиксировалось от двух до трех случаев полной потери автомобиля.

"Для рядового автовладельца такие рейтинги — скорее ориентир. Искать самую безопасную машину по статистике страховщиков бессмысленно, ведь авария — это всегда стечение обстоятельств. Важнее обратить внимание на свою манеру вождения и понимать, что дорогостоящий ремонт премиального авто может стать причиной его списания даже при относительно небольших повреждениях. Это весомый повод детально изучать условия КАСКО до подписания договора", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru автоэксперт Андрей Киселёв.

Страховая компания Статистика тотальных ДТП (первые места)
"Ренессанс Страхование" Mini, Genesis, Porsche, Land Rover, Infiniti, Renault, Honda, Suzuki
"Ингосстрах" Nissan (13%), Toyota (11,4%), ВАЗ (7%), Honda (4,8%), Mazda (4,5%)
"Абсолют Страхование" Lada, Exeed, Skoda
"Зетта Страхование" Chery, Geely
"Согласие" Lada, Skoda, Geely, Hyundai

Ответы на популярные вопросы

Что такое "тотальное" ДТП? Это авария, после которой автомобиль получает необратимые повреждения. Восстановление машины либо технически невозможно, либо затраты на ремонт превышают её реальную рыночную стоимость. Страховая компания признаёт такое происшествие страховым случаем с полной гибелью транспортного средства.
Почему данные страховщиков так различаются? Каждая компания анализирует собственный портфель застрахованных автомобилей. Он зависит от клиентской базы, регионального охвата и страховых программ. Поэтому статистика отражает скорее специфику клиентов конкретного страховщика, чем объективную аварийность той или иной марки в целом по стране.
Чем опасна покупка машины из "антирейтинга"? Прямой опасности нет. Ездить можно на любой модели. Однако высокая доля в таких рейтингах может косвенно указывать на относительно высокую ремонтопригодность или дороговизну запчастей. При оформлении КАСКО на такие автомобили страховщик может предложить повышенную ставку.
Что делать при покупке авто, если оно часто бывает в таких списках? Стоит внимательнее отнестись к выбору страховой компании и оформлению полиса КАСКО. Заранее уточните условия выплаты в случае тотальной гибели, методику оценки ущерба и порядок получения компенсации. При возможности откажитесь от франшизы или выберите её минимальный размер.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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