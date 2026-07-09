Легкий удар — и в утиль: список машин, которые не переживут даже мелкую аварию

Исследования страховщиков выявили, какие автомобили чаще всего попадают в ДТП с полной потерей, после чего их восстановление не имеет экономического смысла. Первая половина 2026 года показала, что лидерами по "тоталу" становятся не только премиальные машины, но и самые популярные массовые иномарки, причем данные разных компаний сильно различаются.
По данным "Ренессанс Страхования", к середине года самые высокие показатели тотальных страховых случаев продемонстрировали Mini, Genesis и Porsche. Вице-президент компании Сергей Демидов уточнил, что для этих марок частота конструктивной гибели почти втрое превышает средний показатель по рынку. Верхушку антирейтинга также составили Land Rover, Infiniti, Renault, Honda и Suzuki, чьи автомобили становятся "тоталом" вдвое чаще среднего.
"Статистика тотальных ДТП сильно зависит от страхового портфеля компании. Если у страховщика много договоров на конкретную марку, например, из-за выгодных программ или популярности модели у корпоративных клиентов, то и цифры будут выше. Для водителя это не однозначный сигнал о ненадежности машины, а, скорее, показатель ее страхуемости и типа эксплуатации", — объяснил в беседе с Pravda. Ru автоэксперт Александр Громов.
Картина кардинально меняется у других игроков рынка. В "Ингосстрахе" лидерами по доле тотальных убытков за тот же период стали Nissan (13%), Toyota (11,4%), автомобили ВАЗ (7%), Honda (4,8%) и Mazda (4,5%). В портфеле "Абсолют Страхования" чаще других упоминались Lada, Exeed и Skoda, в "Зетта Страхование" на первые позиции вышли Chery и Geely, а в "Согласии" статистику возглавили Lada, Skoda, Geely и Hyundai.
Разнообразие наблюдается и на уровне конкретных моделей. У "Ренессанс Страхования" самый высокий фиксаж у Mercedes-Benz S-Class, Renault Logan и Sandero, а также Volkswagen Touareg. Выше средних значений показатели у BMW X5 и BMW 5 Series, Kia Ceed, Volkswagen Polo и Ford Focus.
"Частоту тотальных ДТП по модели важно смотреть в комплексе. Популярная массовая модель, такая как Ford Focus или Lada Granta, просто чаще встречается на дорогах, и ее относительная доля в авариях может быть невысока. А вот мощные премиальные седаны, вроде Mercedes S-Class, на высокой скорости часто получают повреждения, ремонт которых сопоставим со стоимостью новой машины. Здесь играет роль не только частота, но и дороговизна восстановления", — отметил в беседе с Pravda. Ru автоэксперт Михаил Лазарев.
"Ингосстрах" называет другими фаворитами антирейтинга Opel Astra (1,5%), Ford Focus и Nissan Presage (по 1,4%), а также Lada Granta (1,3%). В перечне "Зетта Страхование" значатся Lada Granta, Geely Monjaro и Chery Tiggo 4. По информации "Согласия", основные потери принесли Lada Vesta, Lada Granta, Geely Coolray и Skoda Kodiaq.
Общие цифры по рынку также неоднородны. В "Ренессанс Страховании" подсчитали, что конструктивная гибель грозит примерно одной машине из 200-250 застрахованных. В "Ингосстрахе" доля подобных убытков оценивается в 2,2%. В "Абсолют Страховании" говорят о 4-5% от всех происшествий по ОСАГО и КАСКО. В "Согласии" уточнили, что за первое полугодие 2026 года ежедневно фиксировалось от двух до трех случаев полной потери автомобиля.
"Для рядового автовладельца такие рейтинги — скорее ориентир. Искать самую безопасную машину по статистике страховщиков бессмысленно, ведь авария — это всегда стечение обстоятельств. Важнее обратить внимание на свою манеру вождения и понимать, что дорогостоящий ремонт премиального авто может стать причиной его списания даже при относительно небольших повреждениях. Это весомый повод детально изучать условия КАСКО до подписания договора", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru автоэксперт Андрей Киселёв.
|Страховая компания
|Статистика тотальных ДТП (первые места)
|"Ренессанс Страхование"
|Mini, Genesis, Porsche, Land Rover, Infiniti, Renault, Honda, Suzuki
|"Ингосстрах"
|Nissan (13%), Toyota (11,4%), ВАЗ (7%), Honda (4,8%), Mazda (4,5%)
|"Абсолют Страхование"
|Lada, Exeed, Skoda
|"Зетта Страхование"
|Chery, Geely
|"Согласие"
|Lada, Skoda, Geely, Hyundai
|Что такое "тотальное" ДТП?
|Это авария, после которой автомобиль получает необратимые повреждения. Восстановление машины либо технически невозможно, либо затраты на ремонт превышают её реальную рыночную стоимость. Страховая компания признаёт такое происшествие страховым случаем с полной гибелью транспортного средства.
|Почему данные страховщиков так различаются?
|Каждая компания анализирует собственный портфель застрахованных автомобилей. Он зависит от клиентской базы, регионального охвата и страховых программ. Поэтому статистика отражает скорее специфику клиентов конкретного страховщика, чем объективную аварийность той или иной марки в целом по стране.
|Чем опасна покупка машины из "антирейтинга"?
|Прямой опасности нет. Ездить можно на любой модели. Однако высокая доля в таких рейтингах может косвенно указывать на относительно высокую ремонтопригодность или дороговизну запчастей. При оформлении КАСКО на такие автомобили страховщик может предложить повышенную ставку.
|Что делать при покупке авто, если оно часто бывает в таких списках?
|Стоит внимательнее отнестись к выбору страховой компании и оформлению полиса КАСКО. Заранее уточните условия выплаты в случае тотальной гибели, методику оценки ущерба и порядок получения компенсации. При возможности откажитесь от франшизы или выберите её минимальный размер.
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