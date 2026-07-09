Одна модель сделала весь результат: как этот кроссовер вытянул продажи Москвича в июне

Продажи кроссовера "Москвич М70" в июне показали заметную динамику: автозавод сообщил о реализации 119 единиц техники. Этот результат оказался на 32% выше показателей предыдущего месяца. Покупательский интерес к новинке, стартовавшей на отечественном рынке в марте 2026 года, стабильно растёт по мере того, как автомобилисты изучают характеристики новой модели.

Фото: www.mos.ru by М.Мишина, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ завод "Москвич"

Технические возможности и доступность

Модель М70 технически базируется на платформе кроссовера MG HS. Сегодня линейка силовых агрегатов включает два двигателя: 1,5-литровый бензиновый мотор мощностью 150 л. с., а также более динамичный вариант объемом 2 литра с отдачей в 200 л. с. Во всех доступных комплектациях предусмотрен исключительно передний привод.

"При выборе кроссовера с такими габаритами важно понимать, что основной сценарий эксплуатации — это городская среда и качественные магистрали. Учитывая текущую стоимость, машина предлагает достойный баланс опций, но владельцам стоит помнить об особенностях обслуживания в летний период, чтобы не переплачивать за преждевременный ремонт из-за интенсивного износа агрегатов", — отметил в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Стартовая цена модели начинается от 2 689 000 рублей. В текущих экономических условиях это предложение выглядит конкурентным, особенно на фоне того, как рынок реагирует на слухи о пересмотре стоимости других популярных машин.

Планы по развитию модели

На сегодняшний день сборка "Москвича М70" осуществляется с использованием готовых комплектов. Однако руководство предприятия уже подтвердило курс на переход к мелкоузловому производству. Одним из наиболее ожидаемых событий станет появление модификации с полным приводом: по официальным данным, тестовые испытания такой версии стартовали в июне.

"Рост продаж на треть за месяц говорит о том, что порог недоверия к новой модели пройден. Когда на рынке появляется локализованный продукт с адекватным ресурсом агрегатов, покупатель голосует рублем. Однако при выборе кредитных программ на такую сумму стоит внимательно изучать долговую нагрузку, чтобы покупка не стала финансовой ловушкой", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по потребкредитованию Дмитрий Нестеров.

"Для многих водителей переход на кроссовер с передним приводом — это привычное дело, но не стоит забывать, что при расходе топлива в плотном трафике любые ошибки в стиле вождения быстро опустошают бюджет. Рациональное отношение к оптимизации трат на горючее поможет существенно снизить стоимость владения даже на новой машине", — предположил в беседе с Pravda. Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Двигатель (базовый) 1,5 л, 150 л. с. Двигатель (топовый) 2,0 л, 200 л. с. Привод Передний Начальная цена 2 689 000 руб.

Ответы на популярные вопросы

Когда стоит ждать полноприводную версию "Москвича М70"?

Испытания версии с полным приводом начались в июне 2026 года, точная дата выхода в продажу будет объявлена позднее.

Какой объем двигателя доступен покупателям базовой версии?

В базовой комплектации кроссовер оснащается 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 лошадиных сил.

Из каких комплектующих сейчас собирают машину?

На текущий момент автомобиль собирается из готовых машинокомплектов, но завод планирует переход на мелкоузловое производство.

Насколько сильно выросли продажи за последний месяц?

Согласно официальным данным автозавода, июньские продажи показали прирост на 32% относительно майских показателей.

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