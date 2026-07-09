Склады забиты до отказа: внутренний рынок Китая столкнулся с затяжным обмороком покупателей

Автомобильный рынок Китая продолжает демонстрировать отрицательную динамику внутри страны, фиксируя падение девятый месяц подряд. В июне объемы реализации легкового транспорта сократились на 23,4% в сравнении с прошлым годом, достигнув отметки в 1,62 миллиона машин. Текущие показатели оказались даже слабее майских, когда просадка рыночной активности составила 22,3%.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Китайские кроссоверы

В условиях охлаждения локального спроса китайские концерны превратили внешнюю экспансию в главный инструмент выживания. Июньский экспорт автомобилей из Поднебесной совершил вертикальный взлет, увеличившись на 82,1% — до 882 тысяч единиц. По итогам первого полугодия разрыв между внутренним и внешним векторами стал еще очевиднее: при падении домашних продаж на 20,4%, зарубежные поставки выросли на 70,6%, превысив 4,28 миллиона авто. В то время как российские водители оценивают риски эксплуатации современной техники, китайские бренды агрессивно замещают пустующие ниши на глобальной арене.

Социальное расслоение и крах бюджетного сегмента

Одной из фундаментальных причин стагнации эксперты называют резкое сокращение государственных субсидий, которое больнее всего ударило по недорогим моделям. Продажи бензиновых автомобилей стоимостью до 80 тысяч юаней рухнули на 34%, а бюджетные электрокары потеряли почти половину покупателей — 43%. Ситуация спровоцировала четкое разделение аудитории: состоятельные клиенты выбирают премиальные новинки, тогда как массовый потребитель вынужденно отказывается от обновления личного транспорта. Как отмечает "За рулём" со ссылкой на Китайскую ассоциацию легковых автомобилей, традиционные европейские марки чувствуют себя в этой обстановке крайне неуверенно.

Эта рыночная трансформация вынуждает производителей искать новые технологические решения. В то время как в России обсуждают облик перспективных моделей, китайские компании перестраивают логистику под нужды экспорта. Пока бюджетный сектор переживает упадок, позиции укрепляют лишь высокотехнологичные стартапы.

"Китайские производители сегодня находятся в ситуации, когда внутренний рынок перенасыщен, а покупательная способность населения в массовом сегменте не успевает за темпами выпуска. Экспортный взлет — это не только успех экспансии, но и жесткая необходимость разгрузить склады, чтобы не допустить глубокого кризиса перепроизводства", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru автоэксперт Артем Николаев.

Ответы на популярные вопросы о ситуации на авторынке Китая

Почему в Китае так сильно упали продажи бюджетных авто?

Основной причиной стала отмена или существенное сокращение государственных программ субсидирования, которые ранее делали покупку дешевых машин максимально доступной для населения с невысоким доходом.

За счет чего экспорт китайских машин вырос почти вдвое?

Рост обеспечивается агрессивным выходом на рынки развивающихся стран, включая Россию и страны Юго-Восточной Азии, а также активным продвижением электрических моделей в Европе.

Как кризис бюджетного сегмента влияет на западные бренды?

Европейские и американские концерны, традиционно сильные в среднем и бюджетном классах, теряют долю рынка, не выдерживая ценовой конкуренции с локальными марками и их экспортным демпингом.

Ожидается ли восстановление спроса внутри КНР в ближайшее время?

Аналитики ассоциаций автопроизводителей пока не видят предпосылок для быстрого роста, указывая на то, что потребители премиального уровня уже совершили покупки, а массовый сегмент все еще находится в режиме экономии.

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