Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Благовещенск лишается привычного облика: историческая улица на грани радикальной трансформации
Дачники оказались у пустой канистры: в Карелии предлагают изменить правила продажи бензина
Зарево было видно издалека: ночная атака на Ростовскую область спровоцировала серьезный риск
Бедность отдельно, ценники отдельно: бензин в Ивановской области внезапно стал одним из самых дорогих в ЦФО
Когда гаснет Север, счёт идёт на минуты: крупная авария оставила Магаданскую область без света
Вашингтон достал гильотину: отказ платить по счетам Пентагона обернется для Испании проблемами
Ценники сорвались с цепи: бензин в Пермском крае подорожал сразу на несколько рублей за неделю
Опасность пришла с неожиданной стороны: бобры спровоцировали масштабный потоп в в Нижнем Тагиле
Под ногами дрогнула огненная земля: на Камчатке зафиксировали землетрясение возле группы вулканов

Дремучие заблуждения водителей о масле: к какому финалу привела нежелательная экономия бюджета

Авто

Многие водители до сих пор шарахаются от канистр с надписью 0W‑30, как черт от ладана. Существует дремучее убеждение: "нулевка" — это только для арктических льдов, а в летний зной она превращается в воду, выгорает и оставляет мотор незащищенным. Особенно сильно этот миф процветает в южных регионах. Но современная инженерия — это не гадание на кофейной гуще. Реальные тесты доказывают: стереотипы пора сдать в утиль вместе со старыми карбюраторами.

Ремонт автомобиля
Фото: freepik.com by peoplecreations, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ремонт автомобиля

Миф о вязкости: почему "нулевка" не течет как вода

Главная ошибка гаражных экспертов — непонимание классификации SAE. Цифра после буквы W в индексах 0W-30 и 5W-30 абсолютно одинакова. Это значит, что при рабочей температуре двигателя (около 100 градусов) оба масла имеют идентичную вязкость и толщину защитной пленки. Разница проявляется только при запуске в мороз. "Нулевка" жиже в холоде, что спасает детали от сухого трения в первые секунды работы. Но как она ведет себя, когда за бортом плюс сорок?

"На пустом месте рождаются страхи, которые заставляют людей тратить лишние деньги на капитальный ремонт. Современная химия давно обошла дедовские методы выбора смазки по густоте", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Эксперимент журнала "За рулем" поставил точку в спорах. В реальной эксплуатации на турбированных китайских кроссоверах обслуживание автомобиля на базе 0W-30 показало феноменальные результаты. Турбина — это агрегат, который греется как доменная печь. Именно там масло подвергается жесточайшим нагрузкам. Если бы 0W было слабым, мотор бы "загнулся" через пару тысяч километров.

Тест на выживание: такси против законов физики

Для испытаний взяли рабочие лошадки: Haval Jolion, Chery Tiggo 7 Pro и Exeed LX. Пробеги у машин солидные — до 170 тысяч км. Половина парка работала на 5W-30, половина — на "нулевке". Интервалы замены составили до 12 тысяч километров. Это серьезное испытание, учитывая пробки и рваный ритм езды, который убивает ресурс быстрее, чем плохой гаражный бензин.

Параметр сравнения Масло 0W-30 (PAO) Масло 5W-30 (HC)
Продукты износа (металлы) Минимальный уровень Средний уровень
Запас щелочного числа Высокий (лучшая моющая способность) Ниже среднего

Лабораторные анализы отработки после 12 тысяч км пробега шокировали скептиков. В "нулевке" оказалось значительно меньше металлической стружки. Двигатель на ней изнашивался медленнее. К тому же, запас между щелочным и кислотным числами у 0W был выше, что гарантирует защиту от коррозии и отложений внутри бортовой системы смазки.

"Мы часто видим в сервисе последствия экономии. Владельцы боятся жидких масел, а в итоге получают закоксованные кольца и забитые каналы", — отметил в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Секрет ПАО: почему дорогое масло работает лучше

Почему же "жидкое" масло победило? Для достижения низкотемпературных свойств 0W производители используют полиальфаолефины (PAO). Это синтетика высшей пробы, полученная путем направленного синтеза газа. Она стабильна, как скала. В то время как обычные масла подгорают, PAO-синтетика держит удар, не образуя лаковых отложений. Это особенно важно для тех, кто часто выезжает на платные дороги и выжимает из мотора все соки.

Маркетологи могут обещать что угодно, но против химии не попрешь. Премиальные бренды не зря требуют заливать 0W даже в Африке. Современные загустители в таких составах не разрушаются от механических нагрузок. Это не "тостер на колесах", а прецизионный механизм, требующий соответствующей защиты. Пока одни ищут АЗС с бензином подешевле, умные водители вкладываются в качественную смазку.

"При выборе масла нужно смотреть на допуски, а не на цвет канистры. Ошибки в этом вопросе обходятся дороже, чем годовая страховка", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Игнорирование рекомендаций производителя — путь к финансовой пропасти. В условиях, когда топливный рынок лихорадит, а цены на запчасти растут, продление жизни двигателя становится вопросом выживания. Не слушайте советы бывалых из прошлого века — читайте мануалы и доверяйте фактам, а не мифам о "воде в картере".

Ответы на популярные вопросы о моторных маслах

Правда ли, что 0W-30 слишком жидкое для жары?

Нет. При рабочей температуре двигателя вязкость масел 0W-30 и 5W-30 идентична, так как они относятся к одному высокотемпературному классу "30".

Можно ли переходить на 0W-30, если раньше лили 5W-30?

Да, если это допускается инструкцией по эксплуатации автомобиля. Обычно такие масла полностью взаимозаменяемы и обеспечивают лучшую защиту.

Почему 0W-30 стоит дороже обычного масла?

В его составе выше доля дорогостоящей синтетической базы (PAO), которая лучше сопротивляется окислению и медленнее стареет.

Влияет ли масло на расход топлива?

Да, масла с индексом 0W снижают внутреннее трение при запуске и прогреве, что позволяет немного сэкономить топливо в городском цикле.

Читайте также

Экспертная проверка: инженер-автомеханик Михаил Лазарев, автослесарь Денис Хромов, эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Капуста становится лёгкой добычей гусениц: урожай спасают простыми домашними средствами
Садоводство, цветоводство
Капуста становится лёгкой добычей гусениц: урожай спасают простыми домашними средствами
Этот позор слышал весь мир: Трамп заставил делегации из Европы покрутить у виска
Мир. Новости мира
Этот позор слышал весь мир: Трамп заставил делегации из Европы покрутить у виска
Малина перестанет мелочиться: несколько решений помогут кустам вырастить крупные ягоды
Садоводство, цветоводство
Малина перестанет мелочиться: несколько решений помогут кустам вырастить крупные ягоды
Популярное
Бензин начал возвращаться на колонки: дефициту в России назвали срок окончания

Российские власти задействовали экстренные логистические коридоры и пересмотрели стандарты производства для предотвращения дефицита энергоресурсов в регионах.

Бензин начал возвращаться на колонки: дефициту в России назвали срок окончания
Кровавый отчет Киева: Зеленский шокировал НАТО своей тягой к продолжению бойни
Кровавый отчет Киева: Зеленский шокировал НАТО своей тягой к продолжению бойни
Мирный блеф Киева: обреченный режим Зеленского нелепо предложил Москве пойти на попятную
Москва рискует уйти под воду за два дня: суперциклон принесёт 80% месячной нормы осадков
Lockheed и Raytheon не будут в восторге от идеи производства ракет для ЗРК Patriot на Украине Любовь Степушова Откровенное интервью режиссера из Канады: последствия осознанной борьбы против фальсификации истории Анжела Якубовская
Конец европейской иллюзии: Польша открыто готовится к массовым расправам над украинцами
Этот позор слышал весь мир: Трамп заставил делегации из Европы покрутить у виска
Сирены не утихают: небо над популярным курортом превратилось в запретную зону
Сирены не утихают: небо над популярным курортом превратилось в запретную зону
Последние материалы
Вашингтон достал гильотину: отказ платить по счетам Пентагона обернется для Испании проблемами
Ценники сорвались с цепи: бензин в Пермском крае подорожал сразу на несколько рублей за неделю
Дремучие заблуждения водителей о масле: к какому финалу привела нежелательная экономия бюджета
Опасность пришла с неожиданной стороны: бобры спровоцировали масштабный потоп в в Нижнем Тагиле
Под ногами дрогнула огненная земля: на Камчатке зафиксировали землетрясение возле группы вулканов
Не каждая иномарка стареет достойно: эти автомобили с пробегом способны разорить на ремонте
От белоснежных звезд до бордового пламени: растение, которое превращает любую клумбу в сказочное облако
Мозг буквально разрывает себя на части: последствия определят уровень нашего интеллекта
Гаражный НПЗ вместо экономии: почему самодельный бензин убивает мотор и кошелек
Вечная мерзлота не выдержала: Якутск пережил жару, которой Север не видел почти 200 лет
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.