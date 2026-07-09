Не каждая иномарка стареет достойно: эти автомобили с пробегом способны разорить на ремонте

Покупка подержанного автомобиля напоминает лотерейный билет, где вместо денежного приза вы часто выигрываете абонемент в ремонтную мастерскую. Десятилетние машины превращаются в черные дыры, поглощающие бюджеты владельцев с пугающей скоростью. Мы разобрали список моделей, от которых стоит держаться подальше, если вы не планируете спонсировать всех автомехаников района.

Фото: rusargument.ru is licensed under Free More info Nissan Qashqai

Немецкий инжиниring с сюрпризом

Рынок автомобилей старше десяти лет больше похож на заминированное поле. Популярные модели BMW 2009–2013 годов с двигателем N20 — это классический пример инженерного просчета, прикрытого экологическими нормами. Агрегат, который на пробеге 80 тысяч километров требует доливки масла чаще, чем заправки топливом, не назовешь верхом надежности.

Растянутая цепь ГРМ здесь способна за один момент погнуть клапана. Агрессивная езда лишь ускоряет путь к капитальному ремонту, стоимость которого может достигать четверти рыночной цены машины.

"Надежные в прошлом машины превратились в капкан. Ресурс зависит от случая, но риск влететь на ремонт двигателя становится практически стопроцентным", — Михаил Лазарев, эксперт Pravda.Ru по техническим дефектам.

Японские вариаторы на грани смерти

Японская надежность — это красивый миф, который разбивается о конструкцию бесступенчатых трансмиссий (CVT). Модели вроде Nissan Qashqai или Toyota RAV4 с вариатором заставляют владельцев напрягаться уже к 50 тысячам километров пробега.

Активные старты со светофора превращают дорогой агрегат в груду металлолома к 70 тысячам. Ремонтные мастерские дерут три шкуры, а цена восстановления конусов часто сопоставима с покупкой еще одной подержанной машины.

"Вариатор на больших пробегах — это бомба замедленного действия. Стоимость замены запчастей делает эксплуатацию таких авто финансово бессмысленной", — отметил эксперт Pravda.Ru по грузоперевозкам и Денис Крылов в ходе беседы.</ p>

Проблема Средний пробег до поломки Цепь ГРМ (BMW) 80-90 тыс. км Вариатор (Nissan/Toyota) 50-70 тыс. км Мехатроник (DSG) 50-80 тыс. км

Король поломок и роботов

Volkswagen и их "сухие" роботы DSG стали притчей во языцех. Модели Polo, Golf и Audi первых лет выпуска — это настоящие ошибки при эксплуатации, которые дорого стоят. Мехатроник в этих коробках умирает быстро, особенно в условиях постоянных городских пробок.

Замена сцепления и мехатроника в сборе — удовольствие, которое пробивает брешь в любом кошельке. Если вы ищете машину для спокойной жизни, лучше обходить такие варианты за километр.

"Страховки и возмещение ущерба не покроют технический износ. Иногда покупка старой иномарки — это билет на войну с сервисом", — подчеркнула Анастасия Гущина, юрист по страховым спорам.

Ответы на популярные вопросы о покупке авто

Стоит ли брать машину с пробегом 100 тысяч км?

Только после тщательной диагностики двигателя и коробки у профильного мастера. Вероятность скрытых дефектов приближается к максимуму.

Чем опасен робот DSG?

Склонностью к перегреву в пробках и дороговизной запчастей. Агрегат требует обслуживания, которое часто обходится дороже самого автомобиля.

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