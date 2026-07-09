Нефтяной запас не спасает: почему заправки столкнулись с новым топливным стрессом

Российский топливный рынок напоминает перегретый мотор, который вот-вот выплюнет поршни через капот. Спрос на бензин подскочил на безумные 20-30%, заставив правительство раскупоривать "заначки" — государственные резервы. Пока чиновники успокаивают водителей мантрами о стабильности, стрелка индикатора топлива в некоторых регионах уже опасно дрожит у красной отметки.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Очередь людей с канистрами на заправке

Ремонты и посевная: кто "выпил" баки

Нынешняя ситуация — это идеальный шторм в стакане с октановым числом 95. Вице-премьер Александр Новак на экстренном совещании признал: наложились два мощных фактора. Во-первых, нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) массово ушли на внеплановые ремонты — старое железо не выдерживает темпа. Во-вторых, аномально высокий сезонный спрос выкачал топливо с заправок быстрее, чем бензовозы успевали доехать от нефтебаз.

"Резкий скачок потребления всегда бьет по слабым местам. Сейчас мы видим, как логистика буквально трещит по швам, не успевая перебрасывать объемы туда, где они нужнее всего", — отметил в беседе с Pravda. Ru логист по грузоперевозкам Денис Крылов.

Резервы начали тратить не от хорошей жизни. Хотя власти бодро рапортуют, что объемы запасов соответствуют прошлогодним, сам факт использования "неприкосновенного запаса" говорит о том, что рынку не хватает "воздуха". Это не просто сезонные колебания, это проверка системы на износ в условиях, когда каждый литр на счету.

География дефицита: где заправка становится квестом

Ситуация неоднородна, как асфальт после зимы. Группа риска уже определена: это Иркутская область, Забайкалье и южные регионы страны. На юге бензин и дизель "съедают" комбайны и тракторы — идет битва за урожай, и промедление в поставках здесь смерти подобно.

Регион Причина особого контроля Юг России Пик сельскохозяйственных работ, колоссальный расход дизеля. Иркутская область и Забайкалье Сложная логистика и удаленность от основных НПЗ.

В этих зонах перебои могут парализовать не только частные поездки, но и всю цепочку поставок продуктов. Власти обещают "ручное управление" поставками, но для перенастройки маршрутов требуется время, которого у аграриев и простых водителей маловато.

"Любой дефицит — это повод для появления суррогата. В погоне за выгодой на базах могут начать бодяжить остатки, что моментально убьет топливную систему современных иномарок", — объяснил инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Логистический ремонт: как планируют тушить пожар

Правительство дало команду "фас" профильным ведомствам и нефтяникам. Задача — насытить рынок любой ценой. Это значит, что экспортные потоки могут быть прижаты в пользу внутреннего потребителя. ФАС уже начала охоту на заправщиков, которые решили подзаработать на панике и задрали ценники вверх.

Однако даже при неограниченном количестве нефти бензин не появится в баке по щелчку пальцев. Логистика — это неповоротливый механизм. Переброска составов, приоритет на железной дороге, наличие свободных бензовозов — всё это узкие места, через которые сейчас пытаются пропихнуть увеличившийся поток топлива.

"Таможенное регулирование и приоритет внутреннего рынка сейчас — единственные рычаги. Главное, чтобы топливо не уходило через серые схемы за рубеж, пока наши аграрии стоят с пустыми баками", — подчеркнула таможенный брокер Елена Смирнова.

Ответы на популярные вопросы о топливном кризисе

Закончится ли бензин на заправках совсем?

Вряд ли. Резервы распечатаны именно для того, чтобы не допустить пустых пистолетов на АЗС. Но локальные перебои "на пару часов", пока едет бензовоз, в проблемных регионах возможны.

Стоит ли закупаться бензином в канистры про запас?

Ажиотаж — лучший друг дефицита. Массовая закупка впрок только ускорит опустошение емкостей на заправках и спровоцирует еще больший рост цен.

Повлияет ли ситуация на стоимость продуктов?

Если логистику не наладят оперативно, расходы на перевозку вырастут, что неизбежно отразится на ценниках в супермаркетах. Топливо — это кровь экономики.

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