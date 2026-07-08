Больше никаких очередей: Яндекс раскрыл лайфхак, как быстро найти АЗС с бензином

Яндекс внедрил систему мониторинга загруженности АЗС в свои картографические сервисы. Пользователям приложений "Яндекс Go" и "Яндекс Заправки" теперь доступна интерактивная карта, отображающая очереди и наличие топлива в режиме реального времени. Ранее этот функционал был ограничен профессиональной средой и предназначался исключительно для водителей такси.
Новое решение позволяет водителям заранее оценить возможность быстрой заправки. Система указывает точки, где другие автомобилисты недавно совершали визиты, и дает информацию об общих очередях. Приложение дает возможность отфильтровать станции по типу используемого горючего, что избавляет от напрасных поездок до пустых колонок.
Технически сервис опирается на комплексный подход. Алгоритмы объединяют данные о текущем трафике, привычную логику работы "Пробок", историю заказов через "Яндекс Заправки", а также сообщения от водителей, передающих сведения о ситуации на конкретных локациях. Подобный анализ помогает понять, где экономия на бензине может привести к сомнительным экспериментам с топливом из-за невозможности заправиться на проверенной станции.
"Такой инструмент позволяет более осознанно подходить к планированию поездок, что прямо отражается на бюджете, ведь частые простои в пробках у колонок только увеличивают общие расходы на содержание авто", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.
Для корректной работы системы постоянно обновляются данные о фактическом наличии топлива. Если станция становится популярной, сервис автоматически учитывает время ожидания, основываясь на плотности заезжающих машин.
"Водители зачастую игнорируют сигналы о неполадках, а езда на пустом баке или использование некачественного горючего в очередях к единственной рабочей колонке в округе приводит к серьезным неисправностям ходовой части из-за резких маневров при поиске альтернативных АЗС", — предупредил в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.
На данный момент возможности мониторинга запущены в тестовом режиме для жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Разработчики планируют расширить географию охвата в ближайшие недели, постепенно добавляя другие крупные города. Ожидается, что интеграция данных сделает городскую мобильность более предсказуемой.
"Видимость обстановки на заправках — это не просто удобство, а важный фактор предотвращения дорожных конфликтов, которые часто возникают из-за нервозности водителей, стоящих в заторах вблизи станций", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.
|Параметр
|Особенности мониторинга
|Источник данных
|Данные из карт, заказы в приложении, опросы водителей
|Доступные города
|Москва, Санкт-Петербург (тестовый период)
|Функционал
|Очереди, наличие топлива, фильтры по типу АИ
|Совместимость
|Приложения Яндекс Go и Яндекс Заправки
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