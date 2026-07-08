Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Смертельно опасные угощения: девять ягод, которые могут парализовать
Вибриссы счёт любят: что происходит с организмом кошки, если она вдруг теряет усы
Отец открыл секрет этих черных точек: теперь я не меняю лобовое стекло и экономлю тысячи
"Стрекоза" летит на Титан: винтокрылый аппарат НАСА начнёт изучать спутник Сатурна в 2028 году
Ценники дрогнули только в разговорах: АвтоВАЗ раскрыл правду о стоимости Lada в августе
В сервисе вам этого не скажут: летние ошибки водителей, на которых мастера делают кассу
Без визы и почти без хлопот: Тунис снова манит туристов дешевизной и доступностью
Энн Хэтэуэй рассказала, как материнство помогло ей на съёмках "Одиссеи": почему Пенелопа стала близка актрисе
Слишком много пафоса и страз: в Москве праздник Тимати обернулся странным отсутствием близких

Больше никаких очередей: Яндекс раскрыл лайфхак, как быстро найти АЗС с бензином

Авто

Яндекс внедрил систему мониторинга загруженности АЗС в свои картографические сервисы. Пользователям приложений "Яндекс Go" и "Яндекс Заправки" теперь доступна интерактивная карта, отображающая очереди и наличие топлива в режиме реального времени. Ранее этот функционал был ограничен профессиональной средой и предназначался исключительно для водителей такси.

Умные светофоры в Яндекс Картах
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Умные светофоры в Яндекс Картах

Как работает карта очередей

Новое решение позволяет водителям заранее оценить возможность быстрой заправки. Система указывает точки, где другие автомобилисты недавно совершали визиты, и дает информацию об общих очередях. Приложение дает возможность отфильтровать станции по типу используемого горючего, что избавляет от напрасных поездок до пустых колонок.

Технически сервис опирается на комплексный подход. Алгоритмы объединяют данные о текущем трафике, привычную логику работы "Пробок", историю заказов через "Яндекс Заправки", а также сообщения от водителей, передающих сведения о ситуации на конкретных локациях. Подобный анализ помогает понять, где экономия на бензине может привести к сомнительным экспериментам с топливом из-за невозможности заправиться на проверенной станции.

"Такой инструмент позволяет более осознанно подходить к планированию поездок, что прямо отражается на бюджете, ведь частые простои в пробках у колонок только увеличивают общие расходы на содержание авто", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Для корректной работы системы постоянно обновляются данные о фактическом наличии топлива. Если станция становится популярной, сервис автоматически учитывает время ожидания, основываясь на плотности заезжающих машин.

"Водители зачастую игнорируют сигналы о неполадках, а езда на пустом баке или использование некачественного горючего в очередях к единственной рабочей колонке в округе приводит к серьезным неисправностям ходовой части из-за резких маневров при поиске альтернативных АЗС", — предупредил в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Где доступна новая функция

На данный момент возможности мониторинга запущены в тестовом режиме для жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Разработчики планируют расширить географию охвата в ближайшие недели, постепенно добавляя другие крупные города. Ожидается, что интеграция данных сделает городскую мобильность более предсказуемой.

"Видимость обстановки на заправках — это не просто удобство, а важный фактор предотвращения дорожных конфликтов, которые часто возникают из-за нервозности водителей, стоящих в заторах вблизи станций", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Параметр Особенности мониторинга
Источник данных Данные из карт, заказы в приложении, опросы водителей
Доступные города Москва, Санкт-Петербург (тестовый период)
Функционал Очереди, наличие топлива, фильтры по типу АИ
Совместимость Приложения Яндекс Go и Яндекс Заправки
Ответы на популярные вопросы
  • Кто может просматривать очереди на АЗС? Функция доступна всем пользователям приложений Яндекс Go и Яндекс Заправки.
  • Как сервис определяет, есть ли бензин? Используется информация о фактически совершенных заказах и сообщения от других водителей, посещавших станцию.
  • В каких городах услуга будет работать позже? Расширение географии на другие регионы ожидается в ближайшие недели.
  • Нужно ли платить за данные об очередях? Интерактивная карта является бесплатным дополнением к функционалу существующих сервисов Яндекса.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв, инженер-автомеханик Михаил Лазарев
Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Бензина хватит всем: Новосибирск избавляется от зависимости от привозного топлива
Новосибирская область
Бензина хватит всем: Новосибирск избавляется от зависимости от привозного топлива
В Госдуме объяснили визовый нажим ЕС: поездки в Европу превращают в инструмент давления на россиян
Мир. Новости мира
В Госдуме объяснили визовый нажим ЕС: поездки в Европу превращают в инструмент давления на россиян
Малина перестанет мелочиться: несколько решений помогут кустам вырастить крупные ягоды
Садоводство, цветоводство
Малина перестанет мелочиться: несколько решений помогут кустам вырастить крупные ягоды
Популярное
Бензин начал возвращаться на колонки: дефициту в России назвали срок окончания

Российские власти задействовали экстренные логистические коридоры и пересмотрели стандарты производства для предотвращения дефицита энергоресурсов в регионах.

Бензин начал возвращаться на колонки: дефициту в России назвали срок окончания
Обратного пути уже не будет: в Кремле окончательно определили судьбу российских поставщиков
Обратного пути уже не будет: в Кремле окончательно определили судьбу российских поставщиков
Тишина в тылу закончилась: удар по Омску обнажил критические дыры в защите Сибири
Жестокая игра Пекина: Иран остался один на один с колоссальными излишками нефти в море
Lockheed и Raytheon не будут в восторге от идеи производства ракет для ЗРК Patriot на Украине Любовь Степушова Откровенное интервью режиссера из Канады: последствия осознанной борьбы против фальсификации истории Анжела Якубовская
Кровавый отчет Киева: Зеленский шокировал НАТО своей тягой к продолжению бойни
Безумие киевского режима: ночная попытка спровоцировать техногенную катастрофу в РФ провалилась
Капуста становится лёгкой добычей гусениц: урожай спасают простыми домашними средствами
Капуста становится лёгкой добычей гусениц: урожай спасают простыми домашними средствами
Последние материалы
Смертельно опасные угощения: девять ягод, которые могут парализовать
Вибриссы счёт любят: что происходит с организмом кошки, если она вдруг теряет усы
Отец открыл секрет этих черных точек: теперь я не меняю лобовое стекло и экономлю тысячи
"Стрекоза" летит на Титан: винтокрылый аппарат НАСА начнёт изучать спутник Сатурна в 2028 году
Ценники дрогнули только в разговорах: АвтоВАЗ раскрыл правду о стоимости Lada в августе
В сервисе вам этого не скажут: летние ошибки водителей, на которых мастера делают кассу
Без визы и почти без хлопот: Тунис снова манит туристов дешевизной и доступностью
Энн Хэтэуэй рассказала, как материнство помогло ей на съёмках "Одиссеи": почему Пенелопа стала близка актрисе
Слишком много пафоса и страз: в Москве праздник Тимати обернулся странным отсутствием близких
Тонкая талия начинается не с пресса: главная ошибка мешает увидеть результат месяцами
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.