Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вибриссы счёт любят: что происходит с организмом кошки, если она вдруг теряет усы
"Стрекоза" летит на Титан: винтокрылый аппарат НАСА начнёт изучать спутник Сатурна в 2028 году
Ценники дрогнули только в разговорах: АвтоВАЗ раскрыл правду о стоимости Lada в августе
В сервисе вам этого не скажут: летние ошибки водителей, на которых мастера делают кассу
Без визы и почти без хлопот: Тунис снова манит туристов дешевизной и доступностью
Энн Хэтэуэй рассказала, как материнство помогло ей на съёмках "Одиссеи": почему Пенелопа стала близка актрисе
Слишком много пафоса и страз: в Москве праздник Тимати обернулся странным отсутствием близких
Тонкая талия начинается не с пресса: главная ошибка мешает увидеть результат месяцами
Автомобилисты готовятся проверять свои счета: инициатива на дорогах РФ перепишет правила игры

Отец открыл секрет этих черных точек: теперь я не меняю лобовое стекло и экономлю тысячи

Авто

Черные точки по периметру лобового стекла и вокруг зеркала заднего вида — не декор, а важная технологическая деталь. Этот узор выполняет две ключевые функции: защищает клеевой шов от разрушительного ультрафиолета и снижает нагрузку на зрение водителя при резких перепадах освещения. Отсутствие этого элемента на бюджетных аналогах — признак упрощенного производства, который может обернуться дополнительными расходами и дискомфортом.

Мастер наносит уплотнитель на лобовое стекло авто
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Мастер наносит уплотнитель на лобовое стекло авто

Что такое фриты и зачем они нужны

Четкий рисунок на краях стекла наносится не краской, способной отслоиться, а керамическим составом. В заводских условиях его впекают в поверхность под воздействием высоких температур. Технически этот узор называют фритами. По сути, он становится неотъемлемой частью стекла, сохраняя свои свойства в течение всего срока службы детали.

"Важно понимать, что этот слой формирует жесткое крепление. Если владелец экономит на качественных деталях кузова и выбирает дешевый аналог без правильной шелкографии, клей под воздействием солнца быстрее теряет свои свойства. Это прямой путь к разгерметизации, появлению посторонних шумов или даже риску выпадения стекла при сильном ударе", — предупредил в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Защита от солнца и маскировка клея

Основная задача черной окантовки по периметру — скрывать место вклейки стекла в проем кузова. Клеевой слой, который удерживает деталь, уязвим для прямого ультрафиолетового излучения. Керамическая "рамка" работает как защитный фильтр для полимера, предотвращая его преждевременное старение.

Возле салонного зеркала концентрация точек наиболее плотная. Этот участок помогает водителю, создавая зону мягкого перехода от прозрачной части к темному кузову. Когда солнце слепит напрямую через верхнюю часть лобового стекла, этот точечный градиент рассеивает свет, делая смену обстановки менее резкой для глаз.

"В условиях яркого солнца или выезда из длинного туннеля, где освещенность меняется мгновенно, этот элемент работает как естественный светофильтр. Это не замена козырьку, но значительное снижение нагрузки на зрение, что критически важно для безопасности дорожного движения в городе", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

"Когда автомобилисты пытаются самостоятельно улучшить обзор, наклеивая темные пленки, они часто нарушают регламенты. Правильная заводская технология с фритами позволяет избежать подобных правовых коллизий, так как это конструктивная особенность, прошедшая сертификацию", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист по страховым спорам Анастасия Гущина.

Параметр Заводское стекло с фритами Дешевый аналог без точек
Защита клея от УФ Максимальная Минимальная (риск отслоения)
Эстетика вклейки Скрывает шов Шов виден снаружи
Комфорт обзора Смягчает блики Резкие переходы света
Долговечность Срок службы авто Возможно выцветание
Ответы на популярные вопросы:

1. Обязательно ли наличие этих точек по закону?
Прямого требования о наличии точек нет, но производители обязаны соблюдать конструктивные требования по безопасности, в которые входит защита клеевого слоя.

2. Можно ли эксплуатировать машину без этой защиты?
Можно, но ресурс герметика снизится. Под прямыми солнечными лучами клей быстрее растрескается, что приведет к протечкам воды в салон.

3. Помогают ли они заменить тонировочную полосу?
Частично — да. Заводской узор выполняет роль затемнения, при этом он полностью законен, в отличие от несертифицированной пленки.

4. Что делать, если на новом стекле их нет?
Это один из признаков экономии производителя. Если стекло уже установлено, остается лишь внимательно следить за состоянием клеевого шва в местах контакта с солнечным светом.

Читайте также

Экспертная проверка: инженер-автомеханик Михаил Лазарев, эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв, юрист по страховым спорам Анастасия Гущина
Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Москва рискует уйти под воду за два дня: суперциклон принесёт 80% месячной нормы осадков
Москва
Москва рискует уйти под воду за два дня: суперциклон принесёт 80% месячной нормы осадков
Огурцы плодоносят как на дрожжах: секретный раствор из йода и золы для спасения грядок
Садоводство, цветоводство
Огурцы плодоносят как на дрожжах: секретный раствор из йода и золы для спасения грядок
Бензин хлынул в Россию рекордным потоком: неожиданный союз спасает рынок от напряжения
Сырье
Бензин хлынул в Россию рекордным потоком: неожиданный союз спасает рынок от напряжения
Популярное
Бензин начал возвращаться на колонки: дефициту в России назвали срок окончания

Российские власти задействовали экстренные логистические коридоры и пересмотрели стандарты производства для предотвращения дефицита энергоресурсов в регионах.

Бензин начал возвращаться на колонки: дефициту в России назвали срок окончания
Обратного пути уже не будет: в Кремле окончательно определили судьбу российских поставщиков
Обратного пути уже не будет: в Кремле окончательно определили судьбу российских поставщиков
Тишина в тылу закончилась: удар по Омску обнажил критические дыры в защите Сибири
Жестокая игра Пекина: Иран остался один на один с колоссальными излишками нефти в море
Lockheed и Raytheon не будут в восторге от идеи производства ракет для ЗРК Patriot на Украине Любовь Степушова Откровенное интервью режиссера из Канады: последствия осознанной борьбы против фальсификации истории Анжела Якубовская
Кровавый отчет Киева: Зеленский шокировал НАТО своей тягой к продолжению бойни
Безумие киевского режима: ночная попытка спровоцировать техногенную катастрофу в РФ провалилась
Капуста становится лёгкой добычей гусениц: урожай спасают простыми домашними средствами
Капуста становится лёгкой добычей гусениц: урожай спасают простыми домашними средствами
Последние материалы
Привычка перекусывать мармеладом привела к неожиданным результатам: эксперты зафиксировали изменения
Кран за границу перекрыли: Россия ввела полный запрет на экспорт дизельного топлива
Удары по Ирану раскрыли слабое место Вашингтона: перемирие оказалось слишком неудобным для США
Ценник перевалил за сотню с лишним: стоимость литра АИ-95 в Севастополе взлетела вдвое
Где границы вашего приличия: яростный ответ Анны Хилькевич заставил хейтеров замолчать
Рис съели раньше покупателей: в Петербурге нашли опасного вредителя в партии из Индии
Раскрыта тайна запрета книги МакSим: кто стоял за срывом издания откровений певицы
Бензин с секретных бензовозов: в Нижегородской области расплодились сомнительные продавцы топлива
Пока север области будет греться, остальным придётся мёрзнуть: погода разделит Кировскую область надвое
С подиума на рельсы: стало известно, когда трамвай "Богатырь" с "Иннопрома" повезёт пассажиров Екатеринбурга
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.