Отец открыл секрет этих черных точек: теперь я не меняю лобовое стекло и экономлю тысячи

Черные точки по периметру лобового стекла и вокруг зеркала заднего вида — не декор, а важная технологическая деталь. Этот узор выполняет две ключевые функции: защищает клеевой шов от разрушительного ультрафиолета и снижает нагрузку на зрение водителя при резких перепадах освещения. Отсутствие этого элемента на бюджетных аналогах — признак упрощенного производства, который может обернуться дополнительными расходами и дискомфортом.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Мастер наносит уплотнитель на лобовое стекло авто

Что такое фриты и зачем они нужны

Четкий рисунок на краях стекла наносится не краской, способной отслоиться, а керамическим составом. В заводских условиях его впекают в поверхность под воздействием высоких температур. Технически этот узор называют фритами. По сути, он становится неотъемлемой частью стекла, сохраняя свои свойства в течение всего срока службы детали.

"Важно понимать, что этот слой формирует жесткое крепление. Если владелец экономит на качественных деталях кузова и выбирает дешевый аналог без правильной шелкографии, клей под воздействием солнца быстрее теряет свои свойства. Это прямой путь к разгерметизации, появлению посторонних шумов или даже риску выпадения стекла при сильном ударе", — предупредил в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Защита от солнца и маскировка клея

Основная задача черной окантовки по периметру — скрывать место вклейки стекла в проем кузова. Клеевой слой, который удерживает деталь, уязвим для прямого ультрафиолетового излучения. Керамическая "рамка" работает как защитный фильтр для полимера, предотвращая его преждевременное старение.

Возле салонного зеркала концентрация точек наиболее плотная. Этот участок помогает водителю, создавая зону мягкого перехода от прозрачной части к темному кузову. Когда солнце слепит напрямую через верхнюю часть лобового стекла, этот точечный градиент рассеивает свет, делая смену обстановки менее резкой для глаз.

"В условиях яркого солнца или выезда из длинного туннеля, где освещенность меняется мгновенно, этот элемент работает как естественный светофильтр. Это не замена козырьку, но значительное снижение нагрузки на зрение, что критически важно для безопасности дорожного движения в городе", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

"Когда автомобилисты пытаются самостоятельно улучшить обзор, наклеивая темные пленки, они часто нарушают регламенты. Правильная заводская технология с фритами позволяет избежать подобных правовых коллизий, так как это конструктивная особенность, прошедшая сертификацию", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист по страховым спорам Анастасия Гущина.

Параметр Заводское стекло с фритами Дешевый аналог без точек Защита клея от УФ Максимальная Минимальная (риск отслоения) Эстетика вклейки Скрывает шов Шов виден снаружи Комфорт обзора Смягчает блики Резкие переходы света Долговечность Срок службы авто Возможно выцветание

Ответы на популярные вопросы: 1. Обязательно ли наличие этих точек по закону?

Прямого требования о наличии точек нет, но производители обязаны соблюдать конструктивные требования по безопасности, в которые входит защита клеевого слоя. 2. Можно ли эксплуатировать машину без этой защиты?

Можно, но ресурс герметика снизится. Под прямыми солнечными лучами клей быстрее растрескается, что приведет к протечкам воды в салон. 3. Помогают ли они заменить тонировочную полосу?

Частично — да. Заводской узор выполняет роль затемнения, при этом он полностью законен, в отличие от несертифицированной пленки. 4. Что делать, если на новом стекле их нет?

Это один из признаков экономии производителя. Если стекло уже установлено, остается лишь внимательно следить за состоянием клеевого шва в местах контакта с солнечным светом.

Читайте также