Гаражный НПЗ вместо экономии: почему самодельный бензин убивает мотор и кошелек

Гаражные алхимики снова в деле. Россияне бросились гуглить способы варки бензина в домашних условиях — число таких запросов за месяц взлетело втрое. Люди, уставшие от ценников на АЗС, пытаются превратить свои гаражи в мини-НПЗ. Но вместо спасительного эликсира для бензобака они получают гремучую смесь, которая способна не только развалить двигатель, но и отправить своего создателя за решетку.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Канистра для топлива

Гаражная алхимия: почему это опасно

Кустарное производство топлива — это попытка обмануть физику. В гараже невозможно соблюсти ни температурный режим, ни давление, ни фракционный состав. Энтузиасты пытаются выжимать горючее даже из пластика, используя самопальные установки, которые больше напоминают декорации к фильму о безумном Максе. На выходе получается не топливо, а едкий бульон, насыщенный тяжелыми металлами, серой и смолами.

"В домашних условиях добиться стабильной очистки нереально. Любое нарушение технологии превращает установку в бомбу. А то, что капает в канистру, сожжет ваш инжектор быстрее, чем вы успеете доехать до выезда из ГСК", — объяснил в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Закон против самогонщиков от нефти

Юридическая машина перемалывает таких умельцев без жалости. Даже если вы варите бензин исключительно "для себя", вы нарушаете правила пожарной безопасности. Один искры достаточно, чтобы отправить на воздух весь кооператив. За такие эксперименты по статье 20.4 КоАП РФ придется выложить до 15 тысяч рублей. Но это цветочки.

Если самопальный бензин пойдет на продажу, в дело вступает статья о незаконном предпринимательстве. Штрафы здесь — лишь начало. Если оборот "бизнеса" перевалит за приличную сумму или, не дай бог, случится пожар с пострадавшими, экспериментатор может сменить гаражную яму на тюремные нары на срок до семи лет. Государство жестко охраняет закон о топливе и безопасность граждан.

"Даже за хранение таких горючих смесей в ненадлежащих условиях можно получить серьезные претензии от МЧС. Страховые компании при пожаре по вине такого 'химика' точно откажут в выплатах всем соседям", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист по ДТП и возмещению ущерба Олег Зорин.

Смерть мотора в одной канистре

Современный двигатель — это прецизионный инструмент, а не всеядная печь. Залив в бак "гаражный спецзамес", водитель подписывает приговор всей топливной системе. Сера съедает металл, смолы забивают форсунки, а детонация просто выбивает поршни. Вместо экономии на литре бензина человек получает счет на сотни тысяч рублей за капитальный ремонт.

Параметр Последствия "варки" в гараже Очистка от серы Отсутствует. Быстрая коррозия поршневых колец. Содержание смол Критическое. Мгновенное закоксовывание клапанов. Октановое число Нестабильное. Разрушительная детонация.

Маркетологи могут обещать золотые горы, но реальность сурова: кустарное топливо — это лотерея, где главным призом является эвакуатор. Безопасность автомобиля и водителя несовместима с попытками сэкономить на базовых вещах. Любая безопасность на дорогах начинается с качественных расходников.

"Часто в такое топливо добавляют опасные присадки для повышения октанового числа, которые просто плавят катализаторы. Это не экономия, а финансовое самоубийство", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru автослесарь Денис Хромов.

Ответы на популярные вопросы о кустарном бензине

Можно ли сделать качественный бензин самому?

Нет. Требуются промышленные колонны ректификации и сложнейшая химическая очистка, недоступная в быту.

Какой штраф грозит за разведение костра или установки в гараже?

За нарушение норм пожарной безопасности физическое лицо заплатит до 15 000 рублей, а если пострадает чужое имущество — ответственность станет уголовной.

Спасет ли фильтрация самодельного топлива через ткань?

Нет, микроскопические частицы металлов и растворенные смолы пройдут через любые бытовые фильтры и убьют ТНВД.

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