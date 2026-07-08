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Платные трассы превратились в лотерею: водители столкнулись с необратимыми последствиями для своих авто

Авто

Летний отдых на машине превратился в квест по выживанию кошелька. Водитель надеется на породистый асфальт, а получает изжеванное полотно и очереди на АЗС, напоминающие штурм крепости. Платная трасса в России — это лотерея, где на кону стоят ваши нервы и подвеска.

Платная дорога
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Платная дорога

Колеса против логики: за что мы платим?

Портал njcar.ru подтвердил: российские трассы болеют колеей и глубокими лужами, которые не исчезают после дождя. Когда проезд стоит несколько тысяч рублей, каждая выбоина воспринимается как личное оскорбление. Вы платите за скорость, но утыкаетесь в ремонтные зоны, где темп падает до черепашьего.

"Это абсурд. Платная дорога обязана быть стерильно чистой и идеально ровной. Если я плачу как за люкс, я не хочу видеть там ямы, которые грызут диски", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Ситуация с инфраструктурой напоминает старый тостер: снаружи блестит, внутри — выгорает. Бесплатные объезды превратились в танковые полигоны. Водитель зажат в тиски — либо отдавать деньги за сомнительный комфорт, либо убивать машину на разбитом бесплатном дублере.

Налог на движение: почему водители бунтуют

Автомобилист — это дойная корова государства. Топливные акцизы, налоги, сборы — и вот сверху прилетает еще один счет за федеральную трассу. Для местных жителей, которые ездят по таким участкам ежедневно, это превращается в финансовое удушение.

Позиция водителей Доля опрошенных (%)
Требуют полной отмены платы 65,3%
Готовы платить только за идеал 17%
Довольны текущей ситуацией 0,6%

"Финансовая нагрузка на владельцев авто зашкаливает. Платные дороги воспринимаются как скрытый налог, который не дает обещанных преимуществ в скорости и безопасности", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по потребкредитованию Дмитрий Нестеров.

Цифровые трассы и реальные ямы

Пока власти обещают домчать из Москвы в Сочи за 16 часов по новым магистралям, реальность кусается. Инновации — это здорово, если они не остаются только в отчетах. Водителям важнее не "умные" системы, а отсутствие грыж на покрышках после поездки. Сейчас даже обычные дорожные знаки стали ловушками, заставляющими опустошать кошельки.

"Дорога — это артерия. Если она забита заторами или плохим покрытием, система заболевает. Беспилотники не спасут, если асфальт крошится под колесами", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Если машина — это инструмент свободы, то нынешние трассы превращают ее в инструмент изъятия наличности. Даже использование качественного антидождя не спасет от плохой видимости, когда полотно залито водой из-за отсутствия нормальных ливневок на скоростном участке.

Ответы на популярные вопросы о платных дорогах

Почему на платных трассах образуются пробки?

Основная причина — дефицит заправочных станций и узкие места на пунктах оплаты. Маркетологи обещали полет, но логистика споткнулась о реальный трафик в пик сезона.

Как вернуть деньги за проезд, если дорога оказалась разбитой?

Юридически это крайне сложно. Нужно фиксировать дефекты полотна с участием сотрудников ГИБДД, что на магистралях практически невозможно без остановки всего потока.

Поможет ли перевод авто на газ сэкономить на поездке?

С учетом роста цен на установку ГБО в 2026 году и платных трасс, экономия становится призрачной. Окупаемость оборудования растягивается на годы.

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Экспертная проверка: инженер-автомеханик Михаил Лазарев, специалист по потребкредитованию Дмитрий Нестеров, эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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