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Стекло стало отталкивать воду: профессиональный тест выявил составы с максимальным сроком службы

Авто

Механические щетки стеклоочистителей остаются незаменимым элементом автомобиля, несмотря на развитие технологий. Инженеры годами пытались внедрить ультразвуковые системы или мощный обдув воздухом, чтобы очистить обзор, но традиционные "дворники" оказались эффективнее. Чтобы упростить их работу и продлить срок службы резинок, химики создали гидрофобные составы, известные как "антидождь". Эти средства создают на поверхности невидимый барьер, который заставляет воду мгновенно скатываться, улучшая видимость в плохую погоду.

Лобовое стекло
Фото: Designed by Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лобовое стекло

Методика проверки и особенности нанесения составов

Специалисты протестировали двенадцать различных препаратов, включая полироли, нанопокрытия и добавки в бачок омывателя. Процесс оценки включал замеры скорости стекания воды на наклонном стекле и полевые испытания на ветровом стекле автомобиля Lada Largus. Выбор автомобиля для тестов был обусловлен его популярностью, а само исследование имитировало движение по трассе под проливным дождем. Особое внимание уделили долговечности покрытий, которые в зависимости от состава могут держаться от нескольких месяцев до года.

Большая часть протестированных образцов наносится вручную на предварительно обезжиренную поверхность. Как сообщает "За рулем", единственным исключением стал препарат Killaqua Raindrop, который просто заливается в систему омывания. Однако классические втираемые составы показали более выраженный эффект "сдувания" капель потоком встречного воздуха. При использовании качественной химии вода начинает уходить со стекла уже при скорости 40-50 км/ч, позволяя водителю почти не включать электропривод щеток.

"Применение гидрофобных покрытий не только улучшает обзор, но и серьезно снижает износ трапеции дворников и самого стекла, предотвращая появление микроцарапин от песка", - объяснил в беседе с Pravda.Ru автоэксперт Владимир Сажин.

Результаты тестов и экспертный вердикт

В ходе испытаний определились фавориты, среди которых выделяются "керамические" составы Glass coating Platinum Knight и Mend car, набравшие по 8 баллов. Они продемонстрировали отличную адгезию и эффективную работу даже при небольшом ускорении машины. Если же свет фар стал тусклым из-за налета, полировка фар поможет вернуть оптике прозрачность, а антидождь дополнительно защитит пластик от грязи зимой. Среди бюджетных вариантов эксперты отметили средства от Lavr и Runway, показавшие стабильный средний результат.

Интересно, что сфера применения таких препаратов не ограничивается только машиной. Производители указывают, что составы подходят для обработки душевых кабин, домашних окон и даже сантехники, предотвращая образование водного камня. Несмотря на разную форму выпуска — от триггеров до роллеров — все участники теста справились со своей задачей. Водителям лишь остается выбрать между высокой ценой профессиональной "керамики" и простотой использования присадок для омывающей жидкости.

Ответы на популярные вопросы об антидожде

Нужно ли включать дворники после нанесения средства?

На трассе при скорости выше 60 км/ч капли воды улетают сами, и щетки можно не использовать. В городе при низкой скорости движения дворники все равно понадобятся, но очищать стекло они будут значительно эффективнее.

Как долго держится гидрофобный слой на стекле?

Срок службы зависит от типа состава: простые силиконовые средства смываются через 2-4 мойки, тогда как профессиональные нанопокрытия защищают поверхность до 6-12 месяцев.

Можно ли наносить антидождь на грязное стекло?

Категорически нет. Перед нанесением стекло необходимо тщательно вымыть и обезжирить спиртовым составом, иначе покрытие ляжет пятнами и быстро сойдет.

Помогает ли это средство в зимний период?

Да, антидождь препятствует сильному обледенению стекол. Иней и тонкая корка льда удаляются гораздо проще, так как у них нет плотного сцепления с поверхностью.

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Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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