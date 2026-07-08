Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Такси за 1500 рублей: как топливный дефицит превратил обычный путь до работы в роскошь
Лишиться прав можно прямо на заправке: в Астраханской области усилили контроль из-за бензина
Важный маршрут МЦД-3 меняется с 15 июля: проверьте, не станет ли ваша поездка сложнее
Больше никаких очередей: Яндекс раскрыл лайфхак, как быстро найти АЗС с бензином
Смертельно опасные угощения: девять ягод, которые могут парализовать
Вибриссы счёт любят: что происходит с организмом кошки, если она вдруг теряет усы
Отец открыл секрет этих черных точек: теперь я не меняю лобовое стекло и экономлю тысячи
"Стрекоза" летит на Титан: винтокрылый аппарат НАСА начнёт изучать спутник Сатурна в 2028 году
Ценники дрогнули только в разговорах: АвтоВАЗ раскрыл правду о стоимости Lada в августе

Автомобилисты готовятся проверять свои счета: инициатива на дорогах РФ перепишет правила игры

Авто

Госдума выкатила инициативу, от которой у фанатов "газа в пол" задергается глаз: святых водителей предложили возить по платным трассам даром. Если ты целый год вел себя как выпускница института благородных девиц — не хамил камерам, не подрезал и не летал низко над асфальтом — "Автодор" должен распахнуть перед тобой шлагбаумы. Звучит как утопия, пахнет маркетингом, а на деле напоминает попытку приучить медведя к балету с помощью сахара вместо палки.

Пыль над трассой Москвы
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Пыль над трассой Москвы

Налог на дисциплину: кто проскочит бесплатно

Идея проста как кирпич: год без штрафов — и М-11 или ЦКАД становятся твоим персональным Бродвеем без чека на выезде. Депутаты уже закинули удочку в Минтранс. Это первая попытка властей не вытряхивать карманы, а погладить по голове. Но есть нюанс. Не скидка, а полное освобождение светит лишь тем, кто обладает выдержкой тибетского монаха.

"Статистика безжалостна: под критерий 'автомобильный ангел' попадают чуть больше 7% водителей. Остальные рано или поздно попадаются на парковке или на 'письме счастья' за +21 км/ч. Сделать 'чистый' год — это искусство", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

До этого момента вся "мотивация" в России сводилась к кнуту. Ошибки, ломающие поездку, обычно бьют по кошельку. Сейчас же логику хотят вывернуть наизнанку. Для дальнобойщиков и тех, кто наматывает тысячи километров между городами, это шанс сэкономить десятки тысяч рублей. Только представьте путь на юг, где за каждый транспондерный писк не списывают кровные.

Технический ад и цифровая бюрократия

Как это будет работать? Большой вопрос. Либо система сама распознает "чистого" водителя по госномеру, либо нам предложат пройти девять кругов бюрократического ада с подачей заявок. Пока чиновники размышляют, автомобилисты гадают: не станет ли процедура подтверждения святости дороже самой поездки? Ведь стоимость владения машиной сегодня и так пробивает стратосферу.

Параметр Ожидание
Целевая аудитория 7% самых осторожных водителей страны
Главное условие 365 дней без единого зафиксированного нарушения
Механика проверки Автоматическая сверка с базами ГИБДД

"Идея отличная, но реализация рискует захлебнуться. Базы данных ГИБДД и операторов платных дорог должны работать как швейцарские часы, иначе мы получим заторы у шлагбаумов", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Минтрансу придется решать, как отличить "тихоню" от того, кто просто прячет номера за листиком. Если фильтр будет жестким, инициатива превратится в красивую декорацию, которой никто не пользуется. Ведь автомобильный каннибализм на запчасти и другие хитрости выживания в дефиците часто вынуждают владельцев нарушать даже невольно — из-за неисправностей.

Зарубежный кнут и отечественный пряник

В Европе и США за "белую" историю дают налоговые вычеты или копеечную страховку. У нас пока только ОСАГО позволяет чуть-чуть сбросить цену через КБМ. Но страховщикам уже прикрывают лазейки, заставляя платить честнее. Платные дороги — это новый уровень. Это признание водителя полноправным партнером государства, а не просто дойной коровой.

Важно помнить, что любая экономия на дороге начинается с техники. Можно годами не нарушать, но если в баке бурлит кустарное топливо из гаража, то бесплатный проезд закончится на эвакуаторе. Дисциплина — это не только соблюдение разметки, но и уважение к агрегатам.

"Главный риск — юридический. Если водитель оспорил штраф в суде, восстановится ли его право на льготу автоматически? Без четкого регламента суды завалят исками", — объяснил в беседе с Pravda. Ru юрист по ДТП Олег Зорин.

Если проект взлетит, мы увидим новую культуру. Водители будут ехать как по струнке не из страха перед камерой, а ради азарта сохранить "золотой статус". Это соревнование, где главный приз — свободная дорога и полный кошелек.

За какие штрафы могут лишить льготы?

По предварительной версии — за любые нарушения ПДД, зафиксированные камерами или инспекторами. Даже неправильная парковка обнуляет ваш годовой "счетчик".

Нужно ли иметь транспондер для получения льготы?

Скорее всего, да. Система должна идентифицировать автомобиль мгновенно, и транспондер — самый надежный способ связать машину с ее историей в базе данных.

Касается ли это грузового транспорта?

Инициатива охватывает всех частных владельцев. Вопрос о коммерческом транспорте (фуры, автобусы) пока остается открытым и требует отдельных расчетов Минтранса.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв, инженер-автомеханик Михаил Лазарев, юрист по ДТП и возмещению ущерба Олег Зорин
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Бензин хлынул в Россию рекордным потоком: неожиданный союз спасает рынок от напряжения
Сырье
Бензин хлынул в Россию рекордным потоком: неожиданный союз спасает рынок от напряжения
Обратного пути уже не будет: в Кремле окончательно определили судьбу российских поставщиков
Экономика и бизнес
Обратного пути уже не будет: в Кремле окончательно определили судьбу российских поставщиков
Мир затрясло от наглости Киева: взрыв у отеля в Дамаске оказался частью грязной игры ГУР
Мир. Новости мира
Мир затрясло от наглости Киева: взрыв у отеля в Дамаске оказался частью грязной игры ГУР
Популярное
Бензин начал возвращаться на колонки: дефициту в России назвали срок окончания

Российские власти задействовали экстренные логистические коридоры и пересмотрели стандарты производства для предотвращения дефицита энергоресурсов в регионах.

Бензин начал возвращаться на колонки: дефициту в России назвали срок окончания
Обратного пути уже не будет: в Кремле окончательно определили судьбу российских поставщиков
Обратного пути уже не будет: в Кремле окончательно определили судьбу российских поставщиков
Тишина в тылу закончилась: удар по Омску обнажил критические дыры в защите Сибири
Жестокая игра Пекина: Иран остался один на один с колоссальными излишками нефти в море
Lockheed и Raytheon не будут в восторге от идеи производства ракет для ЗРК Patriot на Украине Любовь Степушова Откровенное интервью режиссера из Канады: последствия осознанной борьбы против фальсификации истории Анжела Якубовская
Кровавый отчет Киева: Зеленский шокировал НАТО своей тягой к продолжению бойни
Безумие киевского режима: ночная попытка спровоцировать техногенную катастрофу в РФ провалилась
Капуста становится лёгкой добычей гусениц: урожай спасают простыми домашними средствами
Капуста становится лёгкой добычей гусениц: урожай спасают простыми домашними средствами
Последние материалы
Смертельно опасные угощения: девять ягод, которые могут парализовать
Вибриссы счёт любят: что происходит с организмом кошки, если она вдруг теряет усы
Отец открыл секрет этих черных точек: теперь я не меняю лобовое стекло и экономлю тысячи
"Стрекоза" летит на Титан: винтокрылый аппарат НАСА начнёт изучать спутник Сатурна в 2028 году
Ценники дрогнули только в разговорах: АвтоВАЗ раскрыл правду о стоимости Lada в августе
В сервисе вам этого не скажут: летние ошибки водителей, на которых мастера делают кассу
Без визы и почти без хлопот: Тунис снова манит туристов дешевизной и доступностью
Энн Хэтэуэй рассказала, как материнство помогло ей на съёмках "Одиссеи": почему Пенелопа стала близка актрисе
Слишком много пафоса и страз: в Москве праздник Тимати обернулся странным отсутствием близких
Тонкая талия начинается не с пресса: главная ошибка мешает увидеть результат месяцами
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.