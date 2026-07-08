Подмосковные трассы готовят к смене реальности: автономные машины начали вытеснять живых рабочих

Дорожная техника без водителя — это больше не кадры из фантастики про восстание машин. В Подмосковье всерьез вознамерились выгнать людей из кабин асфальтоукладчиков и катков. "Мосавтодор" спит и видит, как по трассам ползают автономные многотонные монстры, не требующие перекуров и зарплаты. Технологии уже грызут удила, но бюрократы пока держат их в стойле.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Ремонт дороги

Китайский след и подмосковные реалии

Пока мы привыкаем к роботам-пылесосам, Китай выпускает на дороги технику, которая самостоятельно латает дыры и раскатывает асфальт. Это не просто "крутая игрушка", а эффективный инструмент. В Подмосковье решили не изобретать велосипед заново, а присмотреться к восточному опыту. На выставке CTT Expo дорожники уже присмотрели себе пару "умных" железных помощников.

"Беспилотная техника — это не про экономию на операторе, а про идеальную точность. Железо не ошибается на сантиметр, в отличие от уставшего человека", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Переход на автопилот — это не только замена рычагов на софт. Это полная встряска корпоративной культуры. Когда вместо бригадира задачи ставит сервер, привычные методы управления летят в мусорную корзину. Регион готов стать испытательным полигоном, чтобы обкатать эти технологии в условиях суровой российской действительности.

Параметр Эффект внедрения ИИ и беспилотников Скорость инспекции дорог Выросла на 70% Человеческий фактор Сведен к минимуму

Искусственный интеллект против ям

Искусственный интеллект уже пролез в дорожную сферу. Сейчас нейросети инспектируют дефекты покрытия в разы быстрее людей. Если раньше мастер с журналом тратил часы, то теперь "цифровой глаз" фиксирует выбоины мгновенно. Это срезало время на поиск поломок на три четверти. Скоро за ямами будет следить не чиновник из окна, а алгоритм.

"Внедрение ИИ в контроль дорожного полотна — это первый шаг к полной прозрачности расходов на ремонт. Техника фиксирует факт, а не 'рисует' отчеты", — отметил логист Денис Крылов.

В ближайшей перспективе — появление беспилотных автобусов и спецтехники на дистанционном управлении. Это не просто погоня за модой. Это способ заткнуть дыры в бюджете за счет снижения издержек. Инфраструктура Подмосковья готовится принять первых роботов-работяг, которые избавят рабочих от грязной и опасной работы.

"Главный тормоз сейчас не чипы, а законы. ПДД и нормативы безопасности пока слабо представляют, как оформлять ДТП с участием автономного катка", — объяснил эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Ответы на популярные вопросы о дорожных беспилотниках

Когда беспилотники заменят дорожных рабочих?

Технически это возможно уже сегодня, но массовый выход на дороги тормозит нормативная база. Первые автономные единицы появятся в тестовом режиме в ближайшие пару лет.

Станет ли ремонт дорог дешевле?

В долгосрочной перспективе — да. Автоматизация снижает затраты на оплату труда и устраняет простои, вызванные человеческим фактором.

Насколько безопасна такая техника для обычных водителей?

Беспилотники оснащаются лидарами и камерами, которые видят препятствия лучше человека. Главная задача — отладить взаимодействие роботов с непредсказуемым поведением живых водителей.

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