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Рынок запчастей превратился в кошмар: дефицит комплектующих вернул моду на опасный каннибализм

Авто

Российские автовладельцы вновь столкнулись с массовым явлением "автомобильного каннибализма", когда вышедшие из строя машины восстанавливают за счет деталей от "доноров". Основной причиной ренессанса практики из 90-х стал острый дефицит комплектующих и уход крупнейших мировых брендов. Чтобы не тратить огромные суммы на надежные машины и их обслуживание, сервисы используют узлы от разбитых в ДТП или похищенных транспортных средств.

Механик ремонтирует
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Механик ремонтирует

Почему такси и каршеринг выбирают подержанные детали

Наиболее активно схему перестановки исправных агрегатов применяют крупные операторы такси и каршеринга. В их парках преобладают однотипные модели, что позволяет быстро заменить поврежденный капот, фару или дверь, сняв их с другого борта. Илья Плисов из Союза автосервисов подчеркивает, что это вынужденная мера для сохранения мобильности флота в условиях, когда новые запчасти стоят неоправданно дорого.

"Ситуация с дефицитом подталкивает рынок к опасной черте, когда грань между легальной разборкой и криминальным сбытом стирается", -- отметил в беседе с Pravda. Ru автоэксперт Антон Воробьев.

Страховщики предупреждают о рисках: автомобили часто угоняют специально под разбор. Как пишет "За рулем", злоумышленники отгоняют украденный транспорт на небольшое расстояние и за несколько часов полностью демонтируют все ценное — от двигателя до элементов оптики. По словам Павла Нефедова из компании "Согласие", такая схема стала стандартом для криминального бизнеса в последние годы.

Кто в зоне риска и при чем тут китайские марки

Статистика угонов показывает, что преступники предпочитают массовый сегмент — на него приходится почти 78% краж. В лидерах по-прежнему остаются марки Kia и Lexus, причем последние чаще перепродают целиком с измененными номерами. Примечательно, что премиальные японские авто подвергаются атакам чаще, чем новички рынка из КНР. Эксперты "Ингосстраха" подтверждают: китайские модели пока редко попадают на теневые разборки, но интерес к ним будет расти пропорционально увеличению их числа на дорогах.

Возраст машины также играет ключевую роль в вопросах безопасности. Новые автомобили до года угоняют лишь в 3,3% случаев, тогда как транспорт старше четырех лет составляет более половины всех краж. Владельцы таких авто чаще ищут способы сэкономить на ремонте, приобретая на интернет-площадках запчасти сомнительного происхождения, включая тормозные системы и электронику, снятые с "тотальных" машин.

Ответы на популярные вопросы об автомобильном каннибализме

Что такое автомобильный каннибализм?

Это метод ремонта, при котором необходимые запчасти снимаются с других автомобилей (доноров), пострадавших в серьезных авариях или специально угнанных для демонтажа, вместо покупки новых оригинальных деталей.

Какие детали чаще всего снимают с машин на разборку?

В первую очередь это кузовные элементы, оптика, дорогостоящие блоки электроники и узлы трансмиссии. Нередко с машин на парковках воруют легкосъемные детали: зеркала, дворники и противотуманные фары.

Почему китайские автомобили пока редко угоняют на запчасти?

Парк этих машин в России еще достаточно свежий и на них действует гарантия. Однако из-за высокой стоимости оригинальных комплектующих интерес криминала к "китайцам" начинает постепенно расти.

Как обезопасить свой автомобиль от разбора?

Специалисты рекомендуют использовать маркировку стекол и фар, а также современные охранные комплексы. Чаще всего под разбор уходят самые массовые модели, поэтому их владельцам стоит проявлять особую бдительность.

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Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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