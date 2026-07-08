Когда пробег перестаёт иметь значение: три бензиновых двигателя годами работают без серьёзных поломок

Производители массово перешли на компактные турбомоторы с ограниченным ресурсом. На фоне этой тенденции эксперты выделили три бензиновых агрегата, способных преодолевать отметку в 500 тысяч километров. Эти двигатели создавались с расчетом на механическую прочность, а не на экологические стандарты. Портал Autonews назвал самые надежные бензиновые моторы в истории.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Двигатель автомобиля

Японская классика JZ

Семейство рядных шестицилиндровых моторов 1JZ-GE и 2JZ-GE от Toyota выпускалось с 1990 по 2007 год. Эти агрегаты стали образцом надежности благодаря литому чугунному блоку и отсутствию сложных систем регулировки. Даже при штатной мощности до 200 лошадиных сил двигатели обладают потенциалом для значительного увеличения отдачи без потери ресурса. Мотор способен переваривать среднее по качеству топливо, хотя выбор между марками топлива на старых АЗС остается актуальным вопросом. Конструкция ГРМ исключает встречу клапанов с поршнями при обрыве ремня, что спасает владельца от дорогостоящего восстановления.

"Двигатели серии JZ прощают многие ошибки обслуживания. Их ресурс напрямую связан с массивностью деталей и низкой теплонапряженностью", — отметил специально для Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Французский минимализм Renault

Двигатели K7J и K7M объемом 1.4 и 1.6 литра появились в 1995 году и продолжают эксплуатироваться в бюджетном сегменте. В их устройстве нет гидрокомпенсаторов и фазовращателей. Такая простота делает надежные двигатели этой серии почти вечными при условии регулярной регулировки клапанов. Хотя эти моторы расходуют топливо на уровне более мощных современных агрегатов, они эффективно работают в условиях сильных морозов и выдерживают горючее из прошлого века без моментального разрушения поршневой группы.

Модель двигателя Примерный ресурс (км) Toyota 1JZ/2JZ 700 000 — 1 000 000 Renault K7M 400 000 — 500 000 SAAB B204 500 000 — 600 000

"Простота конструкции Renault позволяет проводить ремонт в полевых условиях. Это важнейший фактор для регионов с плохим сервисом", — объяснил в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Шведский запас прочности Saab

Двухлитровый агрегат B204 от Saab выпускался с 1994 по 2001 год. Шведские инженеры заложили в него избыточную прочность, позволяющую блоку выдерживать высокое давление наддува. Даже форсированные версии демонстрируют пробеги свыше 500 тысяч километров без капитального вмешательства. Владельцам стоит помнить, что долить в бак сотый бензин для турбомотора Saab — решение оправданное, так как он чувствителен к детонации при высоких нагрузках. Система управления двигателем Trionic была передовой для своего времени и защищала железо от перегрева.

"Старые шведские моторы требуют внимания к электрике и датчикам, но само железо там практически не изнашивается", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru автоэлектрик Кирилл Семенов.

Нынешние одноразовые моторы не способны конкурировать с этими легендами по длительности эксплуатации. Ресурс стал маркетинговой характеристикой, а не инженерной целью.

Ответы на популярные вопросы о двигателях

Почему современные моторы служат меньше?

Производители используют облегченные материалы и тонкие поршневые кольца для снижения трения и расхода топлива. Это приводит к быстрому износу при малейших отклонениях в обслуживании.

Можно ли кормить старые моторы любым бензином?

Нет, низкое октановое число вызывает детонацию, которая разрушает даже самые крепкие поршни. Важно соблюдать рекомендации завода.

Дорого ли обходится содержание двигателя миллионника?

Такие моторы обычно имеют большой объем масла и требуют качественных расходников. Экономия на фильтрах быстро сокращает их жизнь.

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