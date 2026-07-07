Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гонконг завладеет золотом мира: клиринговую систему для расчётов уже запустили в тестовом режиме
Очереди у колонок дошли до правительства: в Омской области приняли решения по топливу
Старые сроки обнулились: решение суда открыло Токаеву путь на новый президентский срок
Киев отодвинули от рычагов управления: тайная сверка Вашингтона и Москвы близится к финалу
Нашатырь против мухи: копеечная подкормка, с которой морковь вырастает в два раза крупнее
Дерзкий вызов в небе Азии: российский самолет переиграл европейцев на их же поле
Москва и Вашингтон обсуждают Украину без лишнего шума: Киев выдавливают из собственной повестки
Тесто без капризов, а вкус — ресторанный: как собрать шоколадный пирог буквально из ничего
Калининградские автобусы поехали не за пассажирами: теперь они добывают топливо для всего парка

Не скидка, а полное освобождение: для водителей без штрафов предложили новую дорожную льготу

Авто

Российских водителей планируют освободить от оплаты проезда по скоростным трассам. Инициатива коснется только тех, кто демонстрирует идеальную дисциплину и не коллекционирует штрафы ГИБДД в течение года. Идея принадлежит Сергею Миронову, который уже направил официальное обращение в Минтранс. Этот шаг может стать первым реальным рычагом поощрения за безопасную езду вместо привычных карательных мер. Мы разобрались, как этот бонус повлияет на культуру вождения и сколько счастливчиков реально смогут сэкономить на платных дорогах.

Платная дорога
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Платная дорога

Бесплатный проезд как премия за дисциплину

Государство привыкло общаться с автомобилистом на языке кнута. Камеры фиксируют малейший заступ за линию, а нейросети теперь выписывают штрафы за жесты и телефоны в руках. Новая идея предлагает сменить гнев на милость. Если человек двенадцать месяцев не нарушал ПДД, он получает право не платить за асфальт. Это своего рода кешбэк за адекватность, который должен сделать поездки по стране доступнее.

"Сегодня водитель видит только ужесточение контроля. Скрытый режим работы камер и постоянный рост тарифов вызывают раздражение, а не желание соблюдать правила", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

По предварительным расчетам, под критерии идеального водителя попадает всего 7% от общего числа автовладельцев. Это элита дорог, которая не допускает даже случайных превышений скорости. Для них трассы станут свободными от шлагбаумов. Такая мера может стать отличным стимулом, чтобы лишний раз не давить на газ и не рисковать своим полисом ОСАГО при разборе мелких аварий.

Экономика примерного поведения

Сергей Миронов уверен, что отсутствие материального поощрения — это системная ошибка. Сейчас нет разницы, едешь ты как святой или как агрессивный рецидивист, если не попадаешься. Бесплатный проезд исправит этот перекос. Пока одни тратят деньги на незаконный тюнинг фар, добросовестные граждане смогут направить сэкономленные средства на качественное обслуживание своего авто.

"Инициатива здравая, но важна техническая реализация. Нужно исключить ошибки в базе данных, чтобы человек не лишился льготы из-за ошибочного постановления", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru юрист по ДТП и возмещению ущерба Олег Зорин.

Многие водители боятся даже приближаться к платным участкам из-за их высокой стоимости. Но если лихачей заставят платить вдвойне, а аккуратных избавят от бремени, баланс восстановится. Это особенно актуально в сезон отпусков, когда жара заставляет выбирать более быстрые маршруты, чтобы не мучить технику в пробках. Безопасность на таких трассах выше, а значит, общая смертность на дорогах поползет вниз.

Параметр программы Условия и детали
Срок дисциплины 12 месяцев без единого штрафа
Охват аудитории Примерно 7% всех автомобилистов РФ
Основная цель Позитивное стимулирование ПДД

Инициатива может коснуться и тех, кто активно пользуется личным транспортом для работы. Экономия на логистике позволит снизить затраты на междугородние поездки. Однако эксперты предупреждают, что любая оплошность, даже похмельный синдром за рулем, мгновенно аннулирует все накопленные привилегии.

"Бесплатный проезд — это огромный плюс для экономики домохозяйств. Главное, чтобы из-за этого не начали искусственно завышать цены на бензин", — объяснил специально для Pravda.Ru логист по грузоперевозкам Денис Крылов.

Пока предложение находится на уровне обращения к министру. Если правительство одобрит проект, российские дороги превратятся в арену борьбы за статус самого законопослушного. Это куда полезнее, чем слушать стук подвески в ямах на бесплатных объездах. Возможно, именно финансовый интерес заставит водителей следить за качеством топлива и собственным поведением на трассе.

Ответы на популярные вопросы о льготах на дорогах

Кто именно сможет проезжать бесплатно?

Только владельцы личного транспорта, которые в течение года не получили ни одного административного взыскания за нарушение правил.

Какие дороги станут доступными?

Речь идет обо всех платных участках федеральных и региональных трасс, где сейчас установлены пункты взимания платы.

Как система узнает о моем праве на льготу?

Предполагается синхронизация личного кабинета водителя с базами ГИБДД и транспондерными системами операторов дорог.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт Pravda.Ru Андрей Киселёв, эксперт Pravda.Ru Олег Зорин, эксперт Pravda.Ru Денис Крылов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
От стола за уши не оттащишь: это кабачковое хачапури с кефиром и сыром полюбят все
Еда и рецепты
От стола за уши не оттащишь: это кабачковое хачапури с кефиром и сыром полюбят все
Она выползает на берег и охотится как зверь: эта рыба нарушает одно правило природы за другим
Домашние животные
Она выползает на берег и охотится как зверь: эта рыба нарушает одно правило природы за другим
Популярное
Гигант нефтяной отрасли в Омске подвергся атаке, обнажив системную проблему ПВО

Крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятие Сибири столкнулось с неожиданным воздушным налётом, вынудившим власти экстренно менять протоколы защиты стратегических тылов.

Гигант нефтяной отрасли в Омске подвергся атаке, обнажив системную проблему ПВО
Эту рыбу отпускают сразу после поимки: с виду она ничем не отличается от обычного карпа
Эту рыбу отпускают сразу после поимки: с виду она ничем не отличается от обычного карпа
Океан выбросил опасный подарок: на пляже Австралии нашли загадочные сферы, к которым нельзя прикасаться
Лето наконец-то решило вернуться: погода в Москве и Подмосковье резко изменится к пятнице
Признание генсека Рютте предрешает проигрыш НАТО в войне с Россией Любовь Степушова Откровенное интервью режиссера из Канады: последствия осознанной борьбы против фальсификации истории Анжела Якубовская Опасный секрет в Балтийском море: правда о диверсии развалила бы всю коалицию Запада Юрий Бочаров
Российский рынок бензина оказался на пороге неожиданного поворота — Индия сделала громкое заявление
Тишина в тылу закончилась: удар по Омску обнажил критические дыры в защите Сибири
Метро дало трещину в самом центре: станция Курская захлебнулась потоком пассажиров
Метро дало трещину в самом центре: станция Курская захлебнулась потоком пассажиров
Последние материалы
Сразу после боя курантов: парковка в Петербурге может подорожать уже с 2027 года
Туризм в России на пороге большой чистки: что изменится после модернизации "Электронной путёвки"
Летний дресс-код в автомобиле: опрометчивый выбор экипировки лишит контроля над управлением
Тульские телочки ушли в большой отрыв: их признали лучшими сразу по всей России
Древние персы зашли на оголенное морское дно: стихия превратила военный поход в массовую ловушку
Он знает, кто здесь босс: Трамп указал Нетаньяху на его реальное место
Трамп снова пообещал быстрый мир на Украине: за мирной маской США проступил военный интерес
Украина захотела довести Россию до предела: вместо прорыва начались оправдания Киева
Садоводы медлят, а ягоды киснут: эта июльская подкормка сделает ваш крыжовник медовым
Старый порядок рухнул в один день: как будут назначать пенсию россиянам с 7 июля 2026 года
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.