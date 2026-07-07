Страховщикам прикрыли любимую лазейку: ОСАГО лишается старого способа платить меньше

Российских автомобилистов ждет радикальный пересмотр правил игры в секторе страхового возмещения. Эпоха, когда разбитый бампер оценивали по цене пластиковой бутылки из ближайшего хозмага, подходит к концу. Центробанк утвердил новые требования к расчету стоимости восстановительного ремонта, которые выметают из справочников самый дешевый хлам. Теперь страховщикам придется учитывать реальные ценники, а не фантазии маркетологов из подвальных брендов.

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Конец эпохи дешевых заменителей запчастей

Главный удар нанесен по мусорным каталогам. Раньше методика позволяла использовать при расчете детали, которые стоят копейки по сравнению с оригиналом. Порог отсечки составлял 80%, что превращало эксплуатацию авто в квест по поиску выплат. Теперь регулятор снизил этот лимит до 70%. Если аналог дешевле оригинала на три четверти, его просто вычеркивают из базы. Это заставит справочники подтянуться к рыночной реальности.

"Страховщики годами манипулировали цифрами, забивая справочники некачественным контрафактом. Новая планка в 70 процентов — это попытка вытащить систему из глубокого кризиса недоверия", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Средняя выплата должна подрасти на 10%, что станет ощутимым подспорьем при разрушении двигателя или кузова в серьезной аварии. Банк России зафиксировал изменения в указании № 7352-У. Теперь Союз автостраховщиков обязан перетряхнуть ценовые базы в течение трех месяцев. Это не просто бюрократическая правка, а попытка заставить систему платить за ремонт, а не за имитацию процесса.

Честный расчет красок и расходников

С расходными материалами ситуация была еще более абсурдной. К розничной цене шпатлевок и лакокрасочных покрытий автоматически применяли скидку в 35%. Почему маляр в сервисе должен покупать банку краски дешевле, чем она стоит на полке, никто объяснить не мог. Теперь этот грабительский дисконт отменяют. Обслуживание климат-контроля или покраска крыла начнут стоить адекватных денег.

Параметр расчета Новое правило (2026) Порог цены запчастей-аналогов Не более 70% разницы с оригиналом Скидка на лаки и краски Полная отмена дисконта (0%) Одноразовые элементы 100% стоимости в калькуляции

Для многих владельцев, угодивших в стоимость бензина и запчастей, такие новости станут глотком воздуха. Дилеры и сервисы наконец перестанут выставлять счета, которые в два раза превышают страховую компенсацию. Реформа бьет по карману страховых компаний, но защищает право водителя на качественное восстановление железа. Логика проста: если деталь стоит тысячу, в расчете должна быть тысяча, а не 650 рублей.

"Раньше выплаты по ОСАГО едва покрывали покупку деталей на разборках. Отмена скидок на расходники — это первый честный шаг к нормальному рынку запчастей", — подчеркнула специально для Pravda.Ru юрист Анастасия Гущина.

Полная стоимость одноразовых деталей автомобиля

Мелочевка вроде уплотнителей, клипс и наклеек раньше оценивалась в издевательские 2% от стоимости сопряженных деталей. То есть если вам меняли дверь, то все резинки к ней считали за копейки. С июля 2026 года эта практика уходит в историю. Одноразовые элементы будут включать в смету по полной рыночной цене. Каждая пластиковая заклепка теперь имеет значение для итоговой суммы в чеке.

При этом важно понимать, что старые долги никто пересчитывать не будет. Новые правила вступают в силу для дорожных инцидентов, случившихся после 11 июля 2026 года. Если вы попали в аварию раньше, придется довольствоваться старыми, более скудными цифрами. Страховое лобби долго сопротивлялось этим изменениям, опасаясь роста убыточности, но регулятор остался непреклонен.

"Рост стоимости выплат неизбежно подтянет за собой и цены на полисы. Чудес не бывает, за честный ремонт в итоге заплатит все сообщество автомобилистов", — объяснил в интервью Pravda.Ru специалист Дмитрий Нестеров.

Для тех, у кого машина буквально рассыпается после ДТП, важно следить за ремонтом двс и кузова. Не позволяйте сервисменам экономить на том, что страховая теперь обязана оплатить сполна. Новая методика — это не только деньги, но и контроль качества. Ведь использование сверхдешевых аналогов часто ведет к повторным поломкам и снижению безопасности на трассах.

Ответы на популярные вопросы об ОСАГО

Будут ли выплаты по ОСАГО учитывать официальные цены дилеров?

Нет, расчет по-прежнему базируется на средних ценах из справочников РСА. Однако теперь эти справочники очистят от самых дешевых позиций, что приблизит итоговую сумму к реальности.

Когда именно вырастут компенсации за аварии?

Свежие правила расчетов активируются для всех ДТП, которые произойдут начиная с 12 июля 2026 года. До этой даты действуют прежние лимиты и скидки.

Поможет ли это при старом автомобиле с большим износом?

Коэффициент износа деталей в ОСАГО никто не отменял. Повышение базы расчета увеличит сумму, но проценты за возраст машины все равно будут вычитать при выплате деньгами.

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