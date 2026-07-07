Хитрый маневр перекупщиков: зачем на сером рынке массово скупают отработанные устройства

Старый аккумулятор — это не хлам, который нужно толкать в мусорный бак. Это увесистый слиток свинца, кислотное хранилище и, возможно, еще вполне живой источник тока. Пять лет службы не превращают коробку с электролитом в бесполезный кирпич. Однако владельцы машин упорно продолжают совершать одну и ту же ошибку, либо бросая батарею в гараже, либо отдавая её за гроши.

Фото: Wikipedia by Filipograf, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Аккумулятор автомобиля

Рыночная ценность списанных АКБ

Магазины с пеной у рта предлагают скидку 10% на новую АКБ в обмен на старую. Это не благотворительность. Сдав батарею, торговая точка передает её переработчикам и получает живую прибыль. Водители часто игнорируют эту схему из-за лени или неведения, считая, что копеечная компенсация не стоит усилий по транспортировке тяжелого ящика к прилавку.

"Старые аккумуляторы — это валюта на сером рынке. Перекупщики забирают их для предпродажной подготовки машин. Дешевая, но рабочая после зарядки батарея помогает завести двигатель при осмотре авто, не раздувая бюджет на предпродажный сервис", — констатировал в беседе с Pravda.Ru логист по грузоперевозкам Денис Крылов.

Продажа "с рук" выглядит привлекательнее скидки в магазине. Однако реальная маржа всегда ждет вас в пунктах приема лома цветных металлов. Там платят за килограммы свинца по рыночной ставке, что часто перекрывает скромные дилерские предложения на 20%, особенно если под капотом стоял массивный АКБ емкостью от 90 Ач.

Экология vs выгода

Выбросить батарею на помойку — преступление против почвы. Кислота и свинец — не лучшие соседи для грунтовых вод. Впрочем, лень сильнее экологии. Если разница в цене не превышает стоимость топлива, потраченного на поездку до пункта приема, водитель просто задвинет АКБ в дальний угол гаража. Это тот случай, когда хитрость перекупов учит нас считать деньги эффективнее, чем призывы экологов.

"Свинцово-кислотные батареи относятся к отходам повышенной опасности. Их переработка — это строго регламентированный процесс, где извлекается до 95% полезных компонентов. Не стоит недооценивать химическую угрозу, которую представляет даже одна забытая в лесу АКБ", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по перевозке опасных грузов Наталья Егорова.

Вариант сдачи Ожидаемая выгода Магазин (трейд-ин) Фиксированная скидка 5-10% Спецприемка металла Оплата за каждый килограмм веса (до +20%)

Важно помнить, что если вы выбрали путь перепродажи, то передача руля или продажа авто с "уставшим" аккумулятором без предупреждения может обернуться конфликтом. Честность — лучшая стратегия для владельца.

"Покупая "новый" б/у аккумулятор на вторичном рынке, вы всегда играете в рулетку с электролитом. Дефекты пластин не видны глазу, и такая покупка может обернуться внезапным отказом системы в самый неподходящий момент", — предупредил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Ответы на популярные вопросы о сдаче аккумуляторов

Почему магазин не дает полную стоимость за старый АКБ?

Магазин закладывает в скидку свою маржу: они тратят ресурсы на логистику, хранение и оформление документов для сдачи батарей на завод.

Могу ли я сам сдать батарею на завод?

Частные лица редко имеют доступ к заводским пунктам приема. Специализированные пункты лома — самый простой путь для физлица.

Нужно ли заряжать старый АКБ перед сдачей?

На цену металла заряд не влияет. В пункте приема взвешивают вес, а не остаточную емкость.

Безопасно ли хранить старый аккумулятор дома?

Хранить АКБ в жилых помещениях нельзя. Корпус может дать микротрещину, что приведет к испарению электролита и отравлению воздуха.

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