Renault не пустил китайские бренды на свои конвейеры — и назвал главную угрозу автопрому Европы

Французский автогигант Renault официально закрыл двери своих заводов для китайских брендов, опровергнув слухи о возможном предоставлении производственных площадок компаниям из КНР. Генеральный директор Франсуа Прово прямо заявил, что концерн не планирует сдавать мощности в аренду и намерен развиваться как независимый игрок, полагаясь на собственные технологии. Отказ от партнерства в Европе сопровождается призывом к регуляторам остановить бесконечное ужесточение экологических норм, которое, по мнению руководства марки, искусственно ослабляет европейский автопром перед лицом внешней конкуренции.

Фото: commons.wikimedia.org by Damian B Oh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Renault

Стратегия Future Ready: независимость превыше всего

Руководство Renault заняло жесткую позицию в вопросе кооперации с китайскими автопроизводителями на территории Евросоюза. Проект развития Future Ready не предполагает использования восточных платформ или организации контрактной сборки машин из Поднебесной. Франсуа Прово подчеркнул, что европейский производитель обладает достаточным инженерным потенциалом, чтобы расти без сторонних заимствований. Для компании это вопрос не только экономики, но и сохранения идентичности бренда.

"Такой отказ от аренды мощностей логичен: пустить конкурента на свой завод — значит собственноручно отдать ему долю рынка и раскрыть логистические цепочки. Renault сейчас важнее загрузить конвейер собственными моделями, чтобы избежать сокращений и технологической зависимости", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Где Renault всё же работает с партнерами

Несмотря на "европейский занавес", за пределами Старого Света концерн активно использует глобальную кооперацию. В Индии Renault опирается на возможности Nissan, а в Южной Корее и Бразилии развивает бизнес вместе с Geely. Также продолжается взаимодействие с Ford, которое позволяет обмениваться опытом, сохраняя при этом уникальный дизайн и дух марок. Такая избирательность показывает, что компания готова к альянсам только там, где это не угрожает её домашним позициям.

"Международные поставки и локализация на сложных рынках вроде Индии или Бразилии требуют огромных вложений в инфраструктуру, поэтому там партнерство оправдано. В Европе же ситуация иная: здесь избыток своих мощностей, и отдавать их Китаю — значит ускорить экспансию восточных брендов", — отметила в беседе с Pravda.Ru таможенный брокер, специалист по таможенному оформлению и импортным операциям Елена Смирнова.

Призыв к заморозке экологических норм

Параллельно с отказом от аренды заводов, Renault обратилась к властям ЕС с просьбой о депенализации компактных автомобилей. По мнению Франсуа Прово, требования к малолитражкам нужно зафиксировать на текущем уровне минимум на 10 лет. Постоянное повышение планки экологичности делает недорогие машины слишком сложными в производстве и неподъемными по цене для обычного покупателя. Это бьет по карману водителей, которым и так приходится учитывать подорожание бензина и общую инфляцию.

"Если правила для мелкосерийных и компактных авто не упростить, они просто исчезнут из продажи, уступив место тяжелым и дорогим кроссоверам. Для безопасности дорожного движения это риск: люди будут до последнего ездить на старых машинах с неисправными фарами, хотя любая установка светодиодов в старую оптику сейчас карается строго", — предупредил в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Регион / Направление Статус сотрудничества Европа (заводы Renault) Полный отказ в аренде мощностей брендам из КНР Индия Партнерство с Nissan для разделения затрат Бразилия и Южная Корея Совместная работа с холдингом Geely Экологические нормы Предложение заморозить требования на 10 лет

Ответы на популярные вопросы: Появятся ли китайские машины на конвейерах Renault в ближайшее время?

Нет, генеральный директор компании официально опроверг эти слухи, заявив о приверженности независимой стратегии Future Ready. Почему Renault сотрудничает с Geely в других странах, но не в Европе?

На внешних рынках компания минимизирует риски и расходы за счет партнеров, тогда как в Европе Renault защищает собственную долю рынка от прямой конкуренции. Зачем производитель просит ослабить требования к компактным машинам?

Ужесточение норм делает производство бюджетных авто невыгодным, что лишает европейцев доступного транспорта и заставляет их переходить на продукцию конкурентов. Как отказ от сотрудничества с КНР повлияет на потребителя?

Это может сохранить рабочие места в Европе, но ограничит выбор моделей и потенциально замедлит снижение цен на новые технологичные автомобили.

Читайте также