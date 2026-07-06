Во все тяжкие, но только с бензобаком: почему бензин не станет премиальным от одного флакона

Рынок автохимии завален пестрыми флаконами, обещающими превратить базовый бензин в ракетное топливо. Маркетологи бьют по больному: сулят дикий прирост мощности, копеечный расход и вечную жизнь агрегата. Большинство водителей слабо разбирается в процессах нефтепереработки, поэтому охотно покупает магические жидкости. На деле за яркими этикетками часто скрывается гремучая смесь, способная отправить машину на свалку быстрее, чем кончится бак.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Бензин в пробирке

Химия из подворотни против НПЗ

Попытка изменить октановое число в баке — это лотерея с краплеными картами. На нефтеперерабатывающих заводах состав топлива калибруют годами, используя гигантские установки и сверхточные формулы. Продавцы присадок утверждают, что смогли упаковать весь этот инженерный прогресс в пластиковую бутылочку за пятьсот рублей. Это блеф, рассчитанный на тех, кто верит в чудодейственные таблетки для похудения и вечный двигатель.

"Октановое число задается при переработке нефти, а не в очереди на заправку. Добиться заводских показателей в полевых условиях невозможно", — отметил в беседе со специальным корреспондентом Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Даже если состав залит на брендовой АЗС, это не гарантирует его корректную работу с дешевыми добавками из масс-маркета. Нередко такая смесь приводит к тому, что качество топлива стремительно падает из-за конфликта химических основ. Вместо чистых форсунок водитель получает липкий нагар.

Механический яд под видом пользы

Некоторые антидетонаторы действительно могут подтянуть пару единиц октана, но цена будет выше капитального ремонта. В ход идет ферроцен, который выжигает свечи зажигания за пару сотен километров. Или нафталин, закоксовывающий топливные магистрали. Кратковременный эффект "бодрой езды" сменяется детонацией и прогаром поршней, особенно если использовать перевод авто на газ без должной настройки всей системы.

"Чаще всего эти составы не приносят пользы, зато стабильно создают проблемы с топливным насосом", — объяснил специально для Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Многие верят, что спасут машину, если двигатель начал "троить" или дымить. На деле, когда из трубы валит густой дым, никакая химия уже не поможет. Диагностика двигателя по внешнему виду выхлопа сразу выдаст убитый агрегат, даже если бак залит до краев дорогими добавками. Это лишь оттягивание неизбежного визита в сервис.

Тип добавки Последствия использования Ферроцены Красный налет на свечах и пробои зажигания Нафталин Засорение форсунок и потеря ресурса ДВС Спиртовые смеси Коррозия топливного бака и сушка резинок

Математика против надежды на халяву

Попытка сэкономить на разнице в цене между АИ-92 и АИ-95 с помощью присадки — это финансовое самоубийство. Флакон качественного корректора стоит дороже, чем переплата за полный бак высокооктанового топлива. Экономия выходит отрицательной, а риски — запредельными. Часто автовладельцы забывают, что надежные двигатели существуют, но даже они не рассчитаны на коктейли из хозяйственного магазина.

"Качественная присадка по цене сопоставима с баком хорошего бензина, поэтому выгода тут призрачна", — подчеркнул в интервью Pravda.Ru логист Денис Крылов.

Тратить деньги на сомнительную химию так же глупо, как подбирать бюджетные гаджеты для охлаждения вместо заправки кондиционера. Проблему нужно решать в корне — выбором проверенной АЗС. Только так можно сохранить ресурс двигателя и не попасть на дорогостоящую переборку головки блока.

Ответы на популярные вопросы о присадках

Помогают ли присадки очистить форсунки?

Мягкие моющие составы от известных брендов могут убрать легкий налет, но если машина не едет из-за грязи, поможет только ультразвуковая чистка. Дешевые флаконы часто наоборот смывают всю грязь из бака прямиком в двигатель.

Можно ли из 92-го сделать 100-й бензин?

Нет. Ни одна бытовая добавка не поднимет октановое число настолько радикально без вреда для металла. В лучшем случае вы получите крайне нестабильный 95-й, который разложится на фракции за пару дней простоя.

Зачем тогда их продают на заправках?

Это чистый бизнес на доверчивости. Маржа с одного флакона "чудо-юдо-средства" может превышать прибыль с продажи нескольких литров бензина. Продавцу важно реализовать товар, а не заботиться о вашем катализаторе.

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