Глухой стук по кузову на кочках: как подвеска заранее предупреждает о скорой и дорогой поломке автомобиля

Ваша машина — не бездушный кусок железа, а живой организм. И если она начинает издавать звуки, которых не было вчера, значит, она кричит о помощи. Игнорировать "голос" автомобиля — всё равно что лечить перелом подорожником. Результат всегда один: пустой кошелек и эвакуатор, маячащий на горизонте. Разбираемся, какой шум превращает ваш транспорт в тыкву.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Машина сломалась в дороге

Металлический скрежет: костлявая рука сервиса

Слышите скрежет? Поздравляю, у вас прямо сейчас металл пожирает металл. Чаще всего так воют стертые тормозные колодки. Когда фрикционный слой исчезает, голая сталь начинает грызть диск. Это не просто неприятно, это опасно. Тормозной путь растет, суппорт перегревается, а диск отправляется на помойку.

"Скрежет — это всегда финал истории. Если колодка стерта до основания, вы рискуете блокировкой колеса на скорости. Это не тот случай, когда можно подождать до зарплаты", — объяснил в беседе с Pravda. Ru автоэксперт-оценщик Александр Громов.

Иногда виноват обычный камень, застрявший между диском и кожухом. Звучит страшно, лечится за пять минут. Но если источником звука стал разрушенный подшипник, готовьтесь к худшему. Колесо может просто покинуть чат прямо во время движения.

Глухой стук: когда ходовая сдается

Глухие удары на кочках — это предсмертные хрипы подвески. Втулки стабилизатора, шаровые опоры или амортизаторы не вечны. Если стук легкий — ехать в сервис можно. Но если руль смотрит в сторону, а машину кидает на полосе как пьяного матроса, вызывайте эвакуатор. Хруст при повороте руля — явный признак кончины ШРУСа. Если он развалится, машина превратится в недвижимость.

Звук Вероятная причина Гул, нарастающий со скоростью Ступичный подшипник Хруст при развороте ШРУС (граната) Металлический лязг на кочках Рычаги или стойки стабилизатора Свист при запуске Ремень навесного оборудования

"На старых машинах гул часто путают с шумом резины. Простая проверка: если при повороте звук меняет тональность — это подшипник. Его заклинивание — это гарантированная авария", — отметил инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Оркестр под капотом: свист и цоканье

Двигатель должен шептать, а не исполнять тяжелый рок. Если вы слышите пронзительный свист, значит, какой-то ремень или ролик устал. Это может стоить вам гидроусилителя или помпы. Перегрев мотора — штука быстрая и беспощадная. Цоканье может быть нормой для форсунок, но если оно переходит в звонкий стук под нагрузкой — это детонация. Она крошит поршни быстрее, чем вы успеете нажать на тормоз.

Металлические удары внутри блока цилиндров — это приговор. Масляное голодание быстро превращает высокотехнологичный агрегат в груду бесполезного лома. Если красная лампа давления масла мигнула под аккомпанемент стука — глушите мотор немедленно. С каждой секундой стоимость ремонта стоимость ремонта взлетает до небес.

"Современные системы управления гасят многие симптомы до последнего. Если вы уже слышите механический стук из двигателя, значит, износ двигателя достиг критической точки", — подчеркнул автослесарь Денис Хромов.

Для быстрой диагностики в сервисе не ленитесь снять видео. Запишите, как машина "поет" на холодную, как меняется звук при включении кондиционера или в поворотах. Это сэкономит часы копания в железках и ваши нервы. Помните: хороший стук всегда вылезет наружу, но лучше, если это произойдет на подъемнике, а не в левом ряду загородной трассы.

Ответы на популярные вопросы о неисправностях

Можно ли ехать, если свистит ремень?

Кратковременный писк при запуске в сырую погоду допустим, но если свист постоянный и появился запах горелой резины — ремень может лопнуть в любую секунду, лишив машину охлаждения и зарядки аккумулятора.

Что делать, если зазвенело в выхлопной трубе?

Скорее всего, разрушился катализатор или отгнил тепловой экран. Это не смертельно, но если дым из выхлопной трубы стал сизым или черным, проблема гораздо глубже.

Почему руль дрожит вместе со стуком?

Это критический износ рулевых наконечников или тяг. Эксплуатация такого авто запрещена правилами дорожного движения, так как вы можете потерять контроль над направлением движения.

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