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Бесплатный бензин оказался ловушкой для водителей: как виртуальные купоны опустошают банковские счета

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Жадность — плохой штурман. Особенно когда она подталкивает вас кликнуть по ссылке в письме, обещающем бензин едва ли не даром. В России зафиксирован шторм фишинговых атак: водителям скармливают фальшивые купоны на топливо, выманивая данные и деньги быстрее, чем пустеет бак старого внедорожника.

Крышка бензобака
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Крышка бензобака

Цифровой камуфляж: почему водители верят в сказки

Мошенники научились маскироваться под крупные сети АЗС так же искусно, как хищник в джунглях. Вам прилетает письмо: "Заберите свой купон на 100 литров". Внутри — идеальный дизайн, карты заправок и кнопка регистрации. Жертва попадает на сайт-клон, где ее просят заполнить анкету. Имя, телефон, марка машины — на этом этапе вы просто отдаете ключи от своей цифровой жизни.

"Схема опасна тем, что она многоступенчатая. Сначала у вас забирают персональные данные, а затем включают психологический прессинг по телефону, требуя предоплату за 'бронирование' дешевого топлива", — отметил в беседе с Pravda. Ru логист по грузоперевозкам Денис Крылов.

После регистрации с вами связывается "менеджер". Он вежлив, напорист и сообщает, что предложение ограничено. Нужно внести символический депозит, чтобы закрепить купон за собой. Как только деньги улетают на кошелек анонима, "менеджер" растворяется в эфире, оставляя вас с пустым кошельком и риском взлома всех привязанных к номеру аккаунтов.

Эпидемия в цифрах

Масштабы впечатляют. Это не случайные хулиганы, а настоящая индустрия обмана, работающая со скоростью конвейера. За короткий промежуток времени злоумышленники выбрасывают в сеть тысячи приманок, надеясь на тех, кто привык экономить на обслуживании своего железного коня.

Показатель Данные (июль 2026)
Количество фишинговых писем за 48 часов Более 3 000 единиц
Основная цель атаки Кража денег и установка вредоносного ПО

"Мы видим, как в 2026 году мошенники стали технически подкованнее. Фишинговый сайт может не только воровать данные, но и заражать ваш смартфон вирусом, который перехватит коды из СМС-банков", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru автоэлектрик Кирилл Семёнов.

Как выжить в цифровой пробке

Главное правило — никакой предоплаты. Настоящие АЗС не торгуют купонами "в личке" и не требуют перевода на карту частному лицу. Если предложение кажется слишком сладким, скорее всего, оно отравлено. Проверяйте адрес в строке браузера — если там лишняя буква или странный домен (.xyz вместо. ru), закрывайте вкладку немедленно. Помните, что экономия на топливе должна быть законной, иначе она выйдет дороже капитального ремонта бюджета.

"Жертвами часто становятся те, кто уже имеет долги или ищет экстремальные способы снизить расходы на машину. Психология проста: когда человек напуган тратами, он теряет бдительность", — резюмировал в беседе с Pravda. Ru специалист по потребкредитованию Дмитрий Нестеров.

Ответы на популярные вопросы

Может ли крупная сеть АЗС прислать купон по почте?

Да, но только если вы зарегистрированы в их официальном приложении. Официальные компании никогда не просят вводить банковские данные для "активации" бесплатного подарка.

Что делать, если я уже ввел данные на подозрительном сайте?

Немедленно заблокируйте карты, данные которых могли попасть к мошенникам. Смените пароли от почты и банковских приложений, связанных с номером телефона.

Где искать настоящие акции на топливо?

Только на официальных сайтах топливных компаний или в их мобильных приложениях, скачанных из проверенных магазинов (App Store, Google Play, NashStore).

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