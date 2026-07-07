В России бензиновая лотерея: что на самом деле скрывает 92-й и 95-й на обычных АЗС сегодня

Российский бензин — это лотерея, где на кону стоит не джекпот, а жизнь вашего двигателя. Выбор между АИ-92 и АИ-95 превратился в соревнование между желанием сэкономить и страхом перед детонацией. Пока маркетологи рисуют красивые цифры, реальность на АЗС напоминает химическую лабораторию алхимика-недоучки.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Очередь на автозаправке во время заката

Химия обмана: откуда берется 95-й

Настоящий АИ-95 — зверь редкий и дорогой. Его производство требует сложных мощностей, которых не хватает. Поэтому рынок завалили суррогатом: берут АИ-92 и «разгоняют» его присадками. В ход идет МТБЭ — эфир, который превращает топливо в гремучую смесь, готовую спалить ваши клапаны в труху при малейшем перегреве.

"В России 95-й часто — это просто 'улучшенный' химией 92-й. МТБЭ быстро испаряется, оставляя в баке непонятную жижу. Это прямая дорога к засорению форсунок и смерти топливного насоса", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Старые моторы переваривают АИ-92 легче. В нем меньше тяжелых фракций. Оставьте канистру 95-го на солнце — и через неделю на дне будет липкий осадок. 92-й просто испарится, как утренний туман, не оставив после себя ядовитой грязи. Однако хранить его долго нельзя — октановое число падает быстрее, чем рейтинг подержанного «китайца».

Параметр АИ-92 АИ-95 Количество присадок Минимальное Высокое (МТБЭ) Склонность к детонации Высокая Низкая

Сезонная аритмия: когда октан не едет

Влага — лучший друг низкого октана. В дождь или туман разница между 92-м и 95-м стирается. Воздух становится плотнее, детонация засыпает. Но стоит ударить летней жаре, и ваш 95-й превращается в воду. Мотор начинает тупить, перегреваться и звенеть поршнями, как старое ведро с болтами.

"Современные турбомоторы на жаре требуют минимум 98-й бензин. Если лить в них суррогатный 95-й, ЭБУ будет постоянно откатывать углы зажигания, лишая вас мощности и ресурса", — объяснил в интервью Pravda.Ru автоэлектрик Кирилл Семёнов.

Надежность против технологий

Китайские бренды вроде Geely штампуют прошивки, чтобы их нежные двигатели не померли от регионального топлива. Они душат моторы, адаптируя их к низкому качеству. Владельцы европеек 2010-х годов выпуска вообще оказались в ловушке: их атмосферники рассчитаны на честный бензин, которого днем с огнем не сыщешь.

"Заправка — это всегда риск. Если вы заправились некачественным горючим и машина встала, доказать вину АЗС почти невозможно без мгновенного отбора проб. Дешевый бензин — это отложенный ремонт на сотни тысяч", — отметил эксперт по техническим дефектам Михаил Лазарев.

Выбор бензина сегодня — это не про экономию пары рублей. Это вопрос выживания железа. Если у вас старый «немец» или «японец», 92-й может быть чище и безопаснее перекачанного химией 95-го. Но если под капотом свистит турбина — готовьте кошелек к высокооктановым тратам, иначе поршни выйдут через капот.

Ответы на популярные вопросы о бензине

Можно ли смешивать АИ-92 и АИ-95?

Да, они смешаются без проблем. Но итоговое октановое число будет средним арифметическим. Мотор не взорвется, но тяга может измениться.

Почему на 92-м бензине расход выше?

Низкое октановое число заставляет систему управления сдвигать зажигание. Эффективность сгорания падает, и вы жмете на газ сильнее, чтобы ехать в прежнем темпе.

Правда ли, что 95-й бензин портит свечи?

Только если в нем избыток металлосодержащих присадок (ферроценов). На свечах появляется красный налет, который убивает их за пару сотен километров.

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