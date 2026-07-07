В России бензиновая лотерея: что на самом деле скрывает 92-й и 95-й на обычных АЗС сегодня

Российский бензин — это лотерея, где на кону стоит не джекпот, а жизнь вашего двигателя. Выбор между АИ-92 и АИ-95 превратился в соревнование между желанием сэкономить и страхом перед детонацией. Пока маркетологи рисуют красивые цифры, реальность на АЗС напоминает химическую лабораторию алхимика-недоучки.
Настоящий АИ-95 — зверь редкий и дорогой. Его производство требует сложных мощностей, которых не хватает. Поэтому рынок завалили суррогатом: берут АИ-92 и «разгоняют» его присадками. В ход идет МТБЭ — эфир, который превращает топливо в гремучую смесь, готовую спалить ваши клапаны в труху при малейшем перегреве.
"В России 95-й часто — это просто 'улучшенный' химией 92-й. МТБЭ быстро испаряется, оставляя в баке непонятную жижу. Это прямая дорога к засорению форсунок и смерти топливного насоса", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.
Старые моторы переваривают АИ-92 легче. В нем меньше тяжелых фракций. Оставьте канистру 95-го на солнце — и через неделю на дне будет липкий осадок. 92-й просто испарится, как утренний туман, не оставив после себя ядовитой грязи. Однако хранить его долго нельзя — октановое число падает быстрее, чем рейтинг подержанного «китайца».
|Параметр
|АИ-92
|АИ-95
|Количество присадок
|Минимальное
|Высокое (МТБЭ)
|Склонность к детонации
|Высокая
|Низкая
Влага — лучший друг низкого октана. В дождь или туман разница между 92-м и 95-м стирается. Воздух становится плотнее, детонация засыпает. Но стоит ударить летней жаре, и ваш 95-й превращается в воду. Мотор начинает тупить, перегреваться и звенеть поршнями, как старое ведро с болтами.
"Современные турбомоторы на жаре требуют минимум 98-й бензин. Если лить в них суррогатный 95-й, ЭБУ будет постоянно откатывать углы зажигания, лишая вас мощности и ресурса", — объяснил в интервью Pravda.Ru автоэлектрик Кирилл Семёнов.
Китайские бренды вроде Geely штампуют прошивки, чтобы их нежные двигатели не померли от регионального топлива. Они душат моторы, адаптируя их к низкому качеству. Владельцы европеек 2010-х годов выпуска вообще оказались в ловушке: их атмосферники рассчитаны на честный бензин, которого днем с огнем не сыщешь.
"Заправка — это всегда риск. Если вы заправились некачественным горючим и машина встала, доказать вину АЗС почти невозможно без мгновенного отбора проб. Дешевый бензин — это отложенный ремонт на сотни тысяч", — отметил эксперт по техническим дефектам Михаил Лазарев.
Выбор бензина сегодня — это не про экономию пары рублей. Это вопрос выживания железа. Если у вас старый «немец» или «японец», 92-й может быть чище и безопаснее перекачанного химией 95-го. Но если под капотом свистит турбина — готовьте кошелек к высокооктановым тратам, иначе поршни выйдут через капот.
Да, они смешаются без проблем. Но итоговое октановое число будет средним арифметическим. Мотор не взорвется, но тяга может измениться.
Низкое октановое число заставляет систему управления сдвигать зажигание. Эффективность сгорания падает, и вы жмете на газ сильнее, чтобы ехать в прежнем темпе.
Только если в нем избыток металлосодержащих присадок (ферроценов). На свечах появляется красный налет, который убивает их за пару сотен километров.
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