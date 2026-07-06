АЗС в Московской области устроили ценовой заговор: регулятор подготовил жесткий удар по игрокам

Заехать на заправку в Подмосковье теперь — всё равно что выйти на ринг против Тайсона: удар по кошельку прилетает мгновенно и без предупреждения. Цены на стелах вспыхнули красным так дружно, будто операторы АЗС репетировали этот номер месяцами. Но ФАС такой "синхронный заплыв" в карманы граждан не оценила. Регулятор расчехлил антимонопольные пушки и взял на мушку сразу шесть компаний, у которых прайсы выросли подозрительно ровно, до копейки.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Заправка бензином

Список подозреваемых: кто играл в "перетягивание" кошелька

В центре скандала оказались не нефтяные гиганты, а сети поменьше, решившие, видимо, что законы рынка — это просто рекомендации. Под раздачу попали "АИСТ", "Топливный синдикат", "Серпуховнефтепродуктсервис", "Витаойл" и "Элегант". К этой компании примкнул и один индивидуальный предприниматель. Все они "переобули" ценники на бензин и дизель практически в одну секунду. Для ФАС это выглядит не как рыночная конъюнктура, а как банальный сговор за чашкой кофе.

"Синхронное изменение ценников независимыми игроками — это классический признак картельного соглашения. В условиях рыночной конкуренции разброс цен неизбежен", — объяснил в беседе с Pravda. Ru логист по грузоперевозкам Денис Крылов.

Когда шесть разных контор одновременно решают, что горючее должно стоить дороже, это пахнет не нефтью, а нарушением антимонопольного законодательства. Теперь операторам придется доказывать, что их внезапное "прозрение" относительно стоимости литра не было результатом секретного чата в мессенджере. Иначе — огромные штрафы, которые сделают их бизнес-модель такой же дырявой, как старый масляный поддон.

География жадности: от Саратова до Оренбурга

Московский регион — лишь верхушка айсберга. Вирус "ценового единства" инфицировал и Поволжье. В Саратовской области ФАС погрозила пальцем компании "Алькорр" (сеть "Торэко"). Там АИ-92 и АИ-95 подорожали так резко, что потребители едва не пересели на велосипеды. В Оренбурге ситуация еще жестче: там три оператора организовали "дизельную диктатуру" в мелкооптовом сегменте. Это прямой удар под дых мелкому бизнесу и частным извозчикам, для которых лишний рубль на литре означает работу в убыток.

"Любые манипуляции с ценами на дизель мгновенно разгоняют инфляцию, так как логистические маршруты закладывают эти траты в стоимость всех товаров", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по перевозке опасных грузов Егорова Наталья.

Регион нарушения Суть претензии ФАС Московская область Синхронный рост цен на АЗС шести операторов Саратовская область Предупреждение за необоснованный рост цен на АИ-92/95 Оренбургская область Подозрение в сговоре на мелкооптовом рынке дизеля

Штрафной бокс для нефтяников

Для заправщиков наступают черные дни. Если сговор докажут, их ждут не просто порицания, а оборотные штрафы. Это тот случай, когда государство вытряхивает из нарушителей всё до последней копейки. В условиях, когда бензин Евро-2 может вернуться на АЗС, а рынок лихорадит от нестабильности, попытки нажиться на общей панике выглядят как мародерство. Водителям же остается только надеяться, что ФАС затянет удавку на шее картелей раньше, чем стоимость полного бака сравняется с ценой подержанной иномарки.

"Технически обосновать резкий рост цены сразу у группы компаний невозможно, если только не произошло ЧП на НПЗ, питающем весь регион", — отметил в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Контроль над ценами — это вечная игра в кошки-мышки. Маркетологи придумывают схемы, ФАС их ломает. Пока одни обсуждают риски установки ГБО ради экономии, другие просто грабят автомобилистов у кассы. Но нынешнее дело — четкий сигнал: за "синхронность" придется платить отдельно.

Ответы на популярные вопросы о ценах на бензин

Почему цены на разных АЗС часто одинаковые?

В идеале это результат конкуренции. Но если цены взлетают одновременно без изменения закупочной стоимости на бирже — это повод для проверки ФАС на предмет картельного сговора.

Как водителю защититься от переплат?

Используйте агрегаторы цен и следите за официальными сообщениями регулятора. Часто "независимые" заправки задирают цены выше, чем крупные ВИНКи (вертикально-интегрированные компании).

Что грозит АЗС за сговор?

Оборотные штрафы, которые исчисляются процентами от годовой выручки компании. Для многих это может закончиться банкротством или сменой владельца.

Читайте также