Решили заменить обычный галоген на светодиоды: какое наказание утвердил Верховный суд

Многие водители считают, что их штатный галоген светит как уставшая свеча в склепе. Руки чешутся воткнуть туда светодиоды из ближайшего онлайн-магазина. "Будет как днем", — думают они. Будет — но только в зале суда. Верховный суд РФ выставил жесткий заслон любителям "умного" тюнинга, превратив их в потенциальных пешеходов.

Фото: Pravda.Ru by Андрей Киселёв, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Яркий свет фар

Светодиоды как изменение конструкции

Ваша фара — это не просто пластиковая коробка. Это сложный оптический прибор, рассчитанный под конкретную нить накаливания. Светодиодная лампа в такой рефлектор ложится как деталь от "Лего" в швейцарские часы: войти войдет, но работать механизм перестанет. Свет разлетается во все стороны, превращая фару в ослепляющий прожектор, который лупит прямо в глаза встречным водителям. Это не тюнинг, это диверсия на дороге.

"Оптика, спроектированная под галоген, физически не способна правильно сфокусировать поток от LED-чипов. Это создает паразитные засветки, которые делают машину опасной для окружающих", — объяснил в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Для ГИБДД такая замена — чистой воды изменение конструкции. Верховный суд подтвердил: если в документах на машину прописан галоген, любые сторонние вкрапления превращают вас в нарушителя. Сертификаты, которые продавцы суют в коробки с лампами, годятся только для растопки камина. Они подтверждают безопасность самой лампочки, но не факт её законного нахождения в вашей фаре.

Штраф или лишение: где грань

Пока закон оставляет лазейку. За сам факт установки LED в неподходящую фару наказывают по статье 12.5 КоАП РФ. Цена вопроса — 500 рублей. Кажется, копейки? Но инспектор выпишет предписание об устранении неисправности. Не поменяете лампы обратно — регистрацию автомобиля аннулируют. И тогда машина превратится в недвижимость на штрафстоянке.

Нарушение Последствие Установка LED в галогеновую фару (белый цвет) Штраф 500 руб. и требование вернуть штатные лампы Установка ламп синего или красного спектра Лишение прав на срок от 6 месяцев до года

Лишение прав грозит тем, кто решил поиграть в "Форсаж" и поставил лампы, цвет которых отличается от белого или желтого. Синеватый оттенок дешевых китайских диодов — верный способ пересесть на общественный транспорт. Инспектору даже не нужно экспертизы, чтобы составить протокол за нарушение режима работы световых приборов.

"Любое отклонение от ГОСТа по цвету огней — это прямой путь к лишению. Камеры пока такие тонкости не фиксируют, но живой патруль выявит подделку за секунду", — отметил эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Единственный законный метод апгрейда

Хотите качественный лед? Покупайте фару целиком. В ней должны стоять линзы, радиаторы и блоки управления, созданные на заводе именно для диодов. Такая деталь должна иметь маркировку и сертификат соответствия конкретной модели авто. Дорого? Да. Но это единственный способ не ослепнуть самому и не "ослепить" свой кошелек судебными расходами.

"Попытки сэкономить на лампах из интернета часто заканчиваются выгоранием проводки или бортового компьютера. Электроника современных машин не прощает самодеятельности", — подчеркнул автоэлектрик Кирилл Семёнов.

Риск не стоит свеч. Современные камеры фотовидеофиксации обучаются распознавать спектр излучения фар. Технологии не стоят на месте, и скоро штрафы за "неправильный" свет полетят пачками, как за превышение скорости или пропуск скорой помощи. Лучше один раз потратиться на качественный галоген от известного бренда, чем вечно ждать палочки инспектора.

Ответы на популярные вопросы о светодиодных лампах

Можно ли ставить LED-лампы, если есть сертификат?

Нет. Сертификат на лампу не дает права менять конструкцию фары. Если фара под галоген — в ней должен стоять галоген.

Лишат ли прав за белый светодиод?

Если цвет чисто белый — скорее всего, отделаетесь штрафом в 500 рублей. Но машину заставят привести в заводской вид.

Как законно улучшить свет?

Купить новые оригинальные фары, либо сертифицированный аналог, предназначенный именно для вашей модели с LED-элементами.

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